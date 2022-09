Tuya Smart apareció en IFA 2022 con soluciones inteligentes de IoT "Double Carbon" (1)

NUEVA YORK, 5 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Tuya Smart (de aquí en adelante, Tuya) (NYSE: TUYA, HKEX: 2391), un proveedor global de servicios de plataforma de desarrollo de IoT, comenzó a mostrar sus últimas soluciones inteligentes en IFA 2022 en Berlín, Alemania, el 2 de septiembre.

Lo más destacado de la exposición de Tuya sigue el tema "Haga la vida más inteligente, cómoda y ahorradora de energía con Tuya", que atrae a muchos expertos, reporteros y diversas audiencias al expositor.

Tuya ha realizado una demostración de diferentes escenas inmersivas y mostró dispositivos inteligentes de última generación. Tuya también ayudó a la audiencia a aprender más sobre las soluciones Tuya Solutions for Matter y Cube Private Cloud de Tuya. Esto permitió a la audiencia explorar la "nueva definición" de desarrollo sostenible.

Ha habido una serie de medidas adoptadas por diferentes países para ayudar a lograr el desarrollo sostenible. Por ejemplo, Estados Unidos se reincorporó al Acuerdo de París y el parlamento alemán modificó su Ley Federal de Acción Climática. Además, Reino Unido publicó su ambiciosa estrategia Net Zero. ¿Cómo podemos ayudar a poner en marcha nuestro papel en la construcción de un futuro sostenible?

A continuación, Tuya demuestra cómo se ha esforzado por lograr el objetivo del "doble carbono" y promover el desarrollo sostenible global a través de sus tecnologías innovadoras.

I. Hacer la vida más inteligente y cómoda y con un ahorro energético mayor gracias a Tuya

Hemos adoptado varios métodos para ahorrar energía en casa y reducir nuestra huella de carbono, como apagar las luces después de salir de la habitación y separar los residuos de los renovables. ¿Qué más podemos hacer? Las siguientes soluciones impulsadas por Tuya nos darán una respuesta.

- ZONN Thermostar Radiator Valve

En Europa, especialmente en el norte de Europa, el invierno dura más mientras la temperatura se mantiene baja, lo que hace que los calefactores consuman grandes cantidades de energía. La válvula de radiador Zonn Thermostar habilitada por Tuya se puede instalar fácilmente en su calentador existente en el hogar. Puede crear modos programables personalizados según sus preferencias. Si está a punto de irse de vacaciones y le preocupa que la calefacción esté demasiado alta en su hogar, puede seleccionar la función de vacaciones que ahorrará entre un 15% y un 30% de energía. El calentador funcionará con una función de bajo ruido y le ayudará a reducir sus facturas de electricidad.

- Controlador WALE Wi-Fi IR con sensor de temperatura y humedad

El controlador IR WALE Wi-Fi con sensor de temperatura y humedad también funciona bien en el ahorro de energía. Se puede conectar al aire acondicionado, humidificador y otros dispositivos habilitados por Tuya para detectar con precisión la temperatura y la humedad. Cuando la temperatura y la humedad alcancen un nivel cómodo o excedan el límite establecido, se le enviará un aviso para evitar un mayor desperdicio de energía causado por un consumo excesivo de energía.

- Sensor de inmersión de agua MEIAN

Es una 'pesadilla' haber experimentado una fuga de agua o una inundación en tu casa. Pero si ha instalado el sensor de inmersión en agua Meian habilitado por Tuya, podrá identificar una crisis de este tipo tan pronto como suceda. Puede detectar fugas de agua con un consumo de energía ultra bajo, para que pueda comunicarse rápidamente con el administrador de la propiedad o pedirles ayuda a sus familiares para evitar daños a la propiedad.

- ESSENTIALS Portable Powerstation

El almacenamiento de energía y la energía renovable también son cruciales para lograr el desarrollo sostenible. La estación de energía portátil Essentials alimentada por Tuya proporciona soluciones de almacenamiento y reemplazo de energía para las familias. El paquete de baterías portátil está equipado con paneles solares. La energía solar sirve como fuente de alimentación de respaldo que puede reducir su dependencia de la energía tradicional. Con una capacidad de hasta 1.021 W, puede proporcionar energía mientras se carga y le permite cambiar a energía solar mientras está en funcionamiento.

II. Hacer la vida más saludable con Tuya

Este año, Tuya creó la zona 'Haga la vida más saludable con Tuya' para mostrar muchas soluciones innovadoras en el cuidado de la salud, destacando la 'inteligencia con más intimidad' de cara a satisfacer las crecientes demandas de las personas por una vida saludable.

- Dispensador de píldoras inteligente ZAYATA

Imagínese lo confundido que estaría si tuviera tantas píldoras en sus manos y se preguntara qué píldoras necesita tomar. Además, imagine tratar de averiguar a qué hora se deben tomar las diferentes píldoras. Este dispensador de píldoras inteligente ZAYATA habilitado para Tuya tiene hasta veintiocho días de capacidad de píldoras, y puede configurar como máximo nueve recordatorios de dosis en un día y cargar registros de medicamentos a través de la aplicación.

- WO-SMART Smart Bracelet V300

Los dispositivos portátiles inteligentes se están volviendo cada vez más populares, no solo porque conocen el estado de su salud, como su frecuencia cardíaca, niveles de oxígeno y presión arterial en tiempo real, sino también porque pueden conectarse con sus otros dispositivos en su hogar. El Smart Bracelet V300 habilitado por Tuya le permite administrar otros dispositivos inteligentes habilitados por Tuya en su hogar a través de Alexa. Imagine estar en un ambiente seco, puede encender tu humidificador en la habitación a través de este, e inmediatamente sentir el aire húmedo en casa que aliviará las molestias de su sistema respiratorio.

- ZONN HL60 Series Functional Health Pillows

En términos de control del sueño, las almohadas de salud funcional de la serie HL60 habilitadas por Tuya adoptaron tecnología de calentamiento por infrarrojo lejano. Esta tecnología puede ajustar la temperatura, lo que previene y alivia eficazmente la espondilosis cervical y mejora su sueño.

- YANXING RC Series Smart Jump Ropes

El mismo "íntimo" también se refleja en la cuerda de saltar inteligente "ligera" del empoderamiento de Tuya.

Esta cuerda de saltar inteligente de la serie tiene sensores de pasillo triple incorporados, que registran los datos del ejercicio con precisión. Su gran pantalla digital LED en el mango muestra claramente el número de saltos, el tiempo y la energía de la batería al cambiar los botones. Su cuerda de PVC puro no solo es suave y resistente al desgaste, lo más importante es que resuelve por completo el punto doloroso de saltar la cuerda enredada.

Hay que indicar que las tres cuerdas de saltar inteligentes RC1, RC2 y RC3 de esta serie admiten el reemplazo adecuado de las bolas inalámbricas, lo que no solo evita eficazmente los atascos de cuerda y reduce el ruido del movimiento, sino que también mejora el factor de seguridad del ejercicio en el hogar. Incluso si hace ejercicio en casa, no tiene que preocuparse de que la cuerda se tropiece con muebles o electrodomésticos, y no tropezará accidentalmente con ella, lo que le proporciona a la salud una capa adicional de tranquilidad.

- Auriculares YK ANC NC-1050

Los auriculares YK ANC NC-1050 pueden reducir el ruido hasta en un 95% en un entorno ruidoso. Está equipado con cómodas orejeras de espuma viscoelástica suave que se doblan suavemente alrededor de las orejas con el objetivo de protegerlas. El auricular también dispone de una diadema ajustable y orejeras giratorias de 90°, que se ajustarán mejor alrededor de su cabeza y evitarán dolores de cabeza si los usa todo el día.

III. Hacer la vida más segura con Tuya

Las cerraduras de puertas de seguridad inteligentes han sido reconocidas gradualmente por el mercado ya que resuelven dos problemas, primero, "¿Cerré la puerta?" y segundo, "¡Olvidé traer mis llaves!". En la tercera escena, 'Hacer la vida más segura con with Tuya' mostró algunas soluciones innovadoras de cerraduras de puertas de seguridad para el hogar.

- LOCKIN Smart Keybox

El Lockin Smart Key Box habilitado para Tuya supera las limitaciones de la caja fuerte tradicional. Puede autorizar remotamente a otros a desbloquear la caja y sincronizar los registros de desbloqueo a través de una aplicación.

- Cilindro de cerradura inteligente SMARTEK

Este cilindro de cerradura inteligente Smartek habilitado por Tuya es más conveniente en comparación con la sustitución de cerradura inteligente tradicional, ya que no necesita reemplazar toda la cerradura. Tan solo es necesario reemplazar el cilindro de la cerradura, que es asequible, y luego habrá conseguido una seguridad inteligente. Además, la fuente de alimentación de emergencia autónoma del cilindro de la cerradura le permite abrir la puerta incluso si no hay electricidad.

IV. IoT ayuda a conseguir un desarrollo sostenible al instar a las personas a integrar una vida más verde

Contando con el rápido desarrollo de la ciencia y la tecnología, el desarrollo sostenible se ha convertido en un tema candente en todo el mundo. Cada vez son más las empresas que han comenzado a participar activamente para lograr la neutralidad de carbono. Pero implementar 'una política de doble carbono' no es un problema para una persona o una empresa, es un tema de importancia para todo el mundo.

En la edición de IFA de este año, Tuya, junto con muchos socios, llevó a cabo la redefinición del desarrollo sostenible mediante el uso de la tecnología IoT. Para las familias, el panel de ahorro de energía de Tuya les ayuda a monitorear el consumo de energía del hogar en tiempo real y ahorrar energía. Además, los dispositivos habilitados para Tuya ayudan a las familias a ahorrar energía fácilmente. Para clientes comerciales e industriales, Tuya integra soluciones inteligentes todo en uno, como soluciones Smart Industry, soluciones Smart Park y soluciones Smart Hotel. A través de su sistema de gestión de energía y plataforma de datos, la gerencia puede ver el consumo de energía en tiempo real. También puede ayudar a las empresas a reducir costes y mejorar la eficiencia de los negocios. Además, puede reducir su impacto en el medio ambiente, así como ayudar a lograr un desarrollo sostenible.

El 3 de septiembre, Tuya invitará a sus socios del ecosistema a celebrar el 'Día de Tuya' en IFA 2022. En el "Día de Tuya", los equipos de Tuya llevarán a cabo demostraciones de las tecnologías más nuevas de la empresa y presentarán información de la industria sobre estrategias de desarrollo sostenible destinadas a clientes y visitantes globales.