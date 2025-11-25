United Nations Solutions Hub (UNSH) Launch Event - TUYA SMART/PR NEWSWIRE

-Tuya Smart asiste a la COP30 y al lanzamiento oficial del Centro de Soluciones de las Naciones Unidas, aprovechando las capacidades de IA para la sostenibilidad global

BELÉM, Brasil , 25 de noviembre de 2025/PRNewswire/ -- El 13 de noviembre, Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391), proveedor global de servicios de plataforma de IA en la nube, fue invitado al lanzamiento oficial del Centro de Soluciones de las Naciones Unidas (UNSH) y participó en múltiples sesiones en la Zona Azul de laCOP30. A través de su plataforma abierta y neutral, Tuya impulsa los esfuerzos globales de sostenibilidad al empoderar a sus socios para implementar rápidamente soluciones de IAoT que impulsan un futuro energético más limpio, inteligente y resiliente.

Lanzado oficialmente en la COP30, el Centro de Soluciones de las Naciones Unidas (UNSH) es una plataforma digital global diseñada para conectar soluciones climáticas, socios y oportunidades de implementación en el mundo real. Organizado conjuntamente por la UNFCCC, la Iniciativa Global para la Facilitación de la Sostenibilidad (GeSI) y Tencent, el evento de lanzamiento reunió a varios socios estratégicos clave, entre ellos Tuya Smart, para presentar innovaciones prácticas en el uso digital que integran la tecnología con resultados de sostenibilidad, incluyendo la optimización energética impulsada por IA, la fabricación inteligente y proyectos de energía renovable.

En la presentación inaugural de soluciones temáticas de la plataforma UNSH, Renan Antoniolli, Director Regional de Industria y Negocios Inteligentes de Tuya para Latinoamérica, pronunció la conferencia "Energía Inteligente y Sostenibilidad Impulsada por IA". Antoniolli destacó la amplia adopción de las tecnologías AIoT de Tuya en la gestión energética en hogares, edificios comerciales y ciudades. Al optimizar el uso de la energía mediante IA, los dispositivos conectados ayudan a crear un ecosistema inteligente donde los datos en tiempo real permiten a personas, organizaciones y gobiernos tomar decisiones más informadas.

Con una plataforma que conecta más de 3.000 categorías de productos, Tuya demostró cómo la AIoT impulsa la eficiencia urbana y promueve soluciones climáticas mediante implementaciones reales.

En Francia, el Sistema de Gestión de Energía para el Hogar (HEMS) de Tuya ha sido adoptado por socios como Xanlite, Mazda y Thaleos. Al monitorear el uso de energía en tiempo real y programar dispositivos mediante algoritmos de IA y aplicaciones de gestión energética, los hogares pueden reducir el consumo de electricidad entre un 25 % y un 30 %.

En Brasil, Tuya se ha asociado con WEG, una marca multinacional brasileña especializada en productos de ingeniería eléctrica y soluciones de automatización, para crear aplicaciones para hogares inteligentes que permiten el control integral de dispositivos y la gestión energética, redefiniendo así las experiencias de vida bajas en carbono y de alta calidad.

Tuya también ha colaborado con el proveedor de servicios para hogares inteligentes Hometree para desarrollar soluciones integrales de ahorro energético impulsadas por IA que permiten la iluminación activada por movimiento, el apagado remoto de electrodomésticos y la monitorización energética en tiempo real.

Más allá de las aplicaciones residenciales, Tuya apoya proyectos de alumbrado público civiles y municipales integrando AIoT en la planificación urbana inteligente. Las soluciones de alumbrado público inteligente permiten a las ciudades gestionar y monitorizar el consumo energético de forma centralizada en tiempo real, ajustar la luminosidad dinámicamente y reducir significativamente el consumo energético.

En el taller "Convirtiendo la innovación en impacto", Antoniolli se reunió con líderes del sector de Gree, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huanghe (HHSTU), LONGi y Tencent para debatir en profundidad sobre soluciones basadas en datos, colaboración abierta y el papel de la educación en el avance de la innovación sostenible.

"La sostenibilidad se logra conectando dispositivos, datos e inteligencia", afirmó Antoniolli durante la presentación de Tuya en la COP30. "La tecnología de IA no debe quedarse en el plano conceptual, sino transformarse en herramientas cuantificables y replicables de reducción de carbono para eliminar los 'residuos invisibles' y proporcionar a los usuarios una vida inteligente más cómoda, segura y controlable".

En el futuro, Tuya aprovechará la plataforma UNSH para demostrar cómo la innovación y las alianzas entre los sectores público, privado e internacional pueden acelerar la transformación sostenible, contribuyendo continuamente a un futuro más verde mediante las tecnologías de IAoT.

Acerca de Tuya Smart

Tuya Inc. (NYSE: TUYA; HKEX: 2391) es un proveedor líder mundial de servicios de plataforma de IA en la nube, dedicado a integrar la IA en la vida cotidiana. A través de su marco de desarrollo de código abierto TuyaOpen y sus motores universales de agentes de IA, incluyendo la plataforma de desarrollo de agentes de IA, Tuya integra capacidades de IA multimodal para reducir las barreras al desarrollo de la IA, impulsando eficientemente la realización de estilos de vida impulsados por la IA y acelerando su integración con el mundo físico. Tuya ofrece soluciones innovadoras de IA física para dispositivos inteligentes, aplicaciones comerciales y desarrolladores industriales mediante sus capacidades de computación en la nube e inteligencia espacial. Además, proporciona un ecosistema global de IAoT completo, abierto y neutral. Este enfoque fomenta una vibrante comunidad global de desarrolladores compuesta por marcas, fabricantes de equipos originales (OEM), agentes de IA, integradores de sistemas y proveedores de software independientes que colaboran para crear ecosistemas de soluciones inteligentes que incorporan los principios de sostenibilidad, seguridad, eficiencia, agilidad y apertura. A 30 de junio de 2025, la Plataforma para Desarrolladores de IA de Tuya contaba con más de 1.514.000 cuentas registradas en más de 200 países y regiones.

