Tweddle Group recibe la máxima calificación de proveedor por parte de Toyota (TMNA)

(Información remitida por la empresa firmante)

Un análisis de proveedores reconoce la alta calidad y la entrega puntual de más de 2 millones de piezas

CLINTON TOWNSHIP, Mich., 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Tweddle Group, proveedor líder de información sobre productos, servicios y soporte, recibió hoy una calificación de proveedor "A" por parte de Toyota (TMNA).

Este reconocimiento premia el apoyo de Tweddle Group a la operación de impresión, ensamblaje y envío de Toyota, así como su capacidad para lograr y mantener una base de suministro estable, confiable y con capacidad de autoaprendizaje en Norteamérica.

"Este logro no habría sido posible sin la dedicación, la colaboración y la resiliencia que demuestran a diario los miembros de nuestro equipo", declaró Todd Headlee, presidente de Tweddle Group. "Quiero agradecer especialmente a todos los que contribuyeron a nuestros programas con Toyota durante el último año. Su compromiso fue fundamental".

Amanda Fender, vicepresidenta de Envío de Kits de Impresión y Desarrollo de Información para el Propietario de Tweddle Group, detalló la producción de la compañía para Toyota (TMNA). "En el año calendario 2025, enviamos 2.272.038 piezas de información para el propietario desde nuestra planta en Clinton Township, con envíos realizados varias veces por semana", dijo Fender. "Estos materiales impresos requieren coordinación y gestión del cambio para respaldar la producción continua de vehículos, los lanzamientos de nuevos modelos, las modificaciones de ingeniería y más. Mantuvimos una puntualidad impecable en las entregas y una calidad excepcional".

Este es el octavo año consecutivo que Tweddle Group recibe la calificación "A", la más alta otorgada a los proveedores por Toyota (TMNA).

Acerca de Tweddle Group

Tweddle Group, una división de CJK Group, Inc., cree que los productos deben ser fáciles de usar y ofrece soluciones de información integradas y multicanal para respaldar cada aspecto de la experiencia posterior a la venta, para gerentes de producto, técnicos y, sobre todo, consumidores. Para obtener más información, visite www.tweddle.com.

Contacto para medios: Lisa Ekstromlekstrom@tweddle.com

Acerca de Toyota (TMNA)

Toyota Motor North America (TMNA) es la filial operativa que supervisa todas las operaciones de Toyota Motor Corporation en Canadá, México y Estados Unidos. Para obtener más información, visite toyota.com/usa.

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