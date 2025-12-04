Ubicquia lanza la próxima generación de alumbrado público inteligente

Ubicquia Debuts UbiCell Micro, UbiVu Platform Enhancements, and UbiScout AI Video Accessory - UBICQUIA, INC./PR NEWSWIRE

Impulsando la innovación en infraestructura con UbiCell Micro, mejoras en la plataforma UbiVu y el accesorio de vídeo con IA UbiScout™

FORT LAUDERDALE, Fla., 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Ubicquia anunció hoy una importante expansión de su ecosistema de alumbrado público inteligente, presentando un conjunto coordinado de soluciones de última generación diseñadas para ayudar a las empresas de servicios públicos y municipios a modernizar sus redes de alumbrado público con una gestión de activos, eficiencia operativa y análisis basados en IA inigualables. La nueva oferta incluye el lanzamiento del controlador universal de alumbrado público UbiCell Micro, mejoras significativas en la plataforma de gestión UbiVu y la introducción de UbiScout™, un accesorio de vídeo con IA que integra iluminación adaptativa, inteligencia de tráfico y análisis de aceras en la infraestructura de alumbrado público existente. Juntas, estas innovaciones están construyendo el futuro del alumbrado público inteligente, hoy.

"Ubicquia lidera la transición hacia una infraestructura inteligente con soluciones fáciles de implementar y gestionar, que mejoran considerablemente la eficiencia operativa y energética", afirmó Ian Aaron, consejero delegado de Ubicquia. "UbiCell Micro, las mejoras de UbiVu y UbiScout son el resultado de escuchar a nuestros más de mil clientes, tanto municipales como de servicios públicos".

En el centro de este lanzamiento se encuentra el UbiCell Micro, el controlador de alumbrado público más pequeño e inteligente de la industria. Más pequeño que una fotocélula estándar, está diseñado para cumplir con los estándares más rigurosos de las empresas de servicios públicos en cuanto a medición, protección contra sobretensiones, calidad de la energía, inclinación y vibración. Se trata de un único SKU que detecta automáticamente alumbrado público de 120 V a 480 V y es compatible con todos los protocolos de atenuación, incluyendo 0-10 V, DALI y D4i. Con sensores dual-LUX y GPS asistido de alta potencia, permite un funcionamiento sin problemas tanto con luminarias viales como ornamentales. Los componentes del UbiCell Micro cumplen con los requisitos más estrictos de las empresas de servicios públicos y del Departamento de Defensa de EE. UU. Con un solo módem y compatibilidad con eSIM, el UbiCell Micro puede implementarse globalmente en redes celulares públicas y privadas.

UbiVu, implantado en más de 1.000 ciudades y empresas de servicios públicos, se ha convertido rápidamente en una plataforma ERP integral para infraestructuras críticas, como alumbrado público, transformadores, postes de servicios públicos y sistemas de videovigilancia. La nueva versión de UbiVu ahora admite la integración nativa con sensores de terceros, la gestión de órdenes de trabajo, la gestión de inventario y una interfaz web rediseñada para la generación de informes de interrupciones. UbiVu permite a las ciudades y empresas de servicios públicos optimizar la gestión de activos, optimizar los flujos de trabajo, mejorar los tiempos de respuesta al cliente y reducir significativamente los gastos operativos y las visitas de camiones.

Como primicia en la industria, Ubicquia lanza UbiScout™, un accesorio de vídeo con IA Zhaga Book 18 para controladores UbiCell que ofrece iluminación adaptativa, análisis de tráfico y gestión de aceras. UbiScout proporciona información sobre la actividad peatonal y vehicular, análisis de aceras y paisaje urbano, y el estado de las vías, y permite a las ciudades optimizar los niveles de iluminación. Esta integración plug-and-play permite a las ciudades transformar el alumbrado público en sensores multiuso que mejoran la seguridad, la movilidad y la eficiencia operativa.

Acerca de Ubicquia, Inc.Las plataformas de Ubicquia, basadas en IA, dotan de inteligencia a la infraestructura crítica existente para aumentar la resiliencia de la red, reducir el consumo energético y optimizar la eficiencia operativa de empresas de servicios públicos, municipios y empresas comerciales. La plataforma de análisis de la compañía procesa más de 3.500 millones de conjuntos de datos al día para ofrecer información práctica sobre iluminación inteligente, monitorización de la red y seguridad pública. Los productos y soluciones de Ubicquia, que incluyen sensores, software y conectividad, son compatibles con más de 450 millones de farolas, 500 millones de transformadores y 1.000 millones de postes de servicios públicos en todo el mundo. Las plataformas de la compañía están implementadas en más de 1.000 empresas de servicios públicos y municipios y se integran como OEM con los principales fabricantes de transformadores, farolas y soluciones de seguridad pública. Para más información, visite www.ubicquia.com.

