(Información remitida por la empresa firmante)

- UGREEN presenta la serie Nexode Pro en Europa, redefiniendo la experiencia de cargador inteligente con pantalla todo en uno

BERLINA, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- UGREEN ha anunciado el lanzamiento europeo de la serie Nexode Pro, una nueva línea premium diseñada para la carga profesional. La serie estará disponible a partir de agosto en Amazon y en el sitio web oficial de UGREEN. Combinando una alta potencia de salida con una pantalla inteligente mejorada, gestión remota mediante aplicación, asignación inteligente de energía y un cable retráctil integrado, la serie Nexode Pro ofrece un control avanzado para configuraciones exigentes con múltiples dispositivos.

Carga inteligente de un vistazo

Portátiles, smartphones, tablets, auriculares, baterías externas y dispositivos portátiles se han convertido en parte esencial de la vida moderna. Con el aumento del número de dispositivos, los usuarios necesitan más que solo velocidad de carga. También quieren saber cómo se distribuye la energía, si los dispositivos se cargan correctamente y cómo funciona el cargador con cargas más pesadas.

La serie Nexode Pro satisface estas necesidades con una pantalla inteligente integrada que muestra información clave de carga en tiempo real. Los usuarios pueden ver detalles como la potencia de salida, el protocolo de carga, el voltaje, la corriente, la temperatura y la distribución de energía entre los dispositivos conectados.

Los usuarios pueden elegir entre hasta cinco modos de carga directamente en el cargador para optimizar el suministro de energía para diferentes dispositivos. La aplicación permite monitorizar en tiempo real el estado de cada puerto y el control remoto de la configuración a través de Wi-Fi, mientras que los usuarios avanzados pueden personalizar los protocolos de carga compatibles. Las actualizaciones OTA añaden mejoras con el tiempo, ofreciendo una carga estable de alta potencia con una monitorización más clara y un mayor control.

Cargadores de nivel profesional para la era multidispositivo

Diseñada para el estilo de vida multidispositivo actual, la serie Nexode Pro incorpora la tecnología UGREEN GaNInfinity™ e incluye tres modelos para diferentes necesidades de carga:

Cargador Nexode Pro de 160 W con cable retráctil: El primer cargador inteligente de 160 W del mundo con pantalla y cable retráctil integrado para mayor portabilidad.Cargador de escritorio Nexode Pro de 300 W: Diseñado para estaciones de trabajo de alto rendimiento y capaz de cargar hasta siete dispositivos simultáneamente.Cargador Nexode Pro de 100 W con 4 puertos: Un cargador compacto para uso diario con pantalla inteligente para una carga multidispositivo más clara y cómoda.

Los tres modelos combinan un rendimiento potente con una monitorización más inteligente y un mayor control, lo que facilita la organización y gestión de la carga multidispositivo.

Esta gama también es ideal para espacios de trabajo de escritorio, donde un solo cargador puede cargar varios dispositivos, manteniendo el espacio de trabajo más ordenado y organizado.

Para los usuarios del ecosistema Apple, los cargadores pueden cargar un MacBook, un iPhone y un iPad simultáneamente, simplificando la carga diaria.

Precio y disponibilidad

Las reservas de la serie Nexode Pro se abrirán en el sitio web oficial de UGREEN en agosto.

La serie completa Nexode Pro se lanzará oficialmente en agosto en el sitio web oficial de UGREEN y en Amazon. Los tres modelos tendrán un precio de 129,99 € / 119,99 £, 169,99 € / 159,99 £ y 59,99 € / 55,99 £, respectivamente.

Visite el sitio web oficial de UGREEN para acceder a más ventajas exclusivas para los primeros compradores y disfrutar de acceso prioritario a las ofertas de lanzamiento.

Para más información, visite: https://eu.ugreen.com/pages/nexode-pro-series.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/ugreen-presenta-la-serie-nexode-pro-en-europa-302851724.html