Ulli Lust gana el Premio Alemán del Libro de No Ficción 2025 por "Die Frau als Mensch"

Fráncfort del Méno/Hamburgo, 17 de junio de 2025 (News Aktuell).- La ganadora del Premio Alemán del Libro de No Ficción 2025 es Ulli Lust. La escritora recibe el galardón por su obra “Die Frau als Mensch” (La mujer como ser humano) (editorial Reprodukt).

Los motivos del jurado:

“La mujer fuerte como ser humano. En su libro de no ficción, tan erudito como imaginativo, sobre los inicios de la humanidad, entre la evolución y la cultura, Ulli Lust demuestra que el papel de la mujer en la historia de la humanidad ha permanecido, en gran parte, invisible. La visión del ser humano como hombre, dominante durante mucho tiempo, necesita una revisión fundamental, y este libro lo demuestra a través de una original interrelación de hallazgos científicos de la arqueología, la antropología y la historia del arte, inspirada repetidamente en experiencias cotidianas. Con este enfoque de múltiples capas, Ulli Lust es capaz de romper con ideas arraigadas. Esto también se aplica al género de los libros de no ficción, que se expande, de la forma más bella, a través de la virtuosa combinación de imagen y palabra.”

Los miembros del jurado del Premio Alemán del Libro de No Ficción 2025 son: Michael Hagner (Escuela Politécnica Federal de Zúrich), Christiane Hoffmann (autora), Michael Lemling (librería Lehmkuhl), Manuela Lenzen (periodista científica), Patricia Rahemipour (Instituto de Investigación Museística, Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano), Heike Schmoll (periódico Frankfurter Allgemeine Zeitung) y Katrin Vohland (Museo de Historia Natural de Viena).

También estaban nominados al galardón los siguientes títulos:

Ingo Dachwitz & Sven Hilbig, Digitaler Kolonialismus. Wie Tech-Konzerne und Großmächte die Welt unter sich aufteilen (C.H.Beck)

Aladin El-Mafaalani, Sebastian Kurtenbach & Klaus Peter Strohmeier, Kinder – Minderheit ohne Schutz. Aufwachsen in der alternden Gesellschaft (Kiepenheuer & Witsch)

Franz-Stefan Gady, Die Rückkehr des Krieges. Warum wir wieder lernen müssen, mit Krieg umzugehen (Quadriga)

Ines Geipel, Fabelland. Der Osten, der Westen, der Zorn und das Glück (S. Fischer)

Martina Heßler, Sisyphos im Maschinenraum. Eine Geschichte der Fehlbarkeit von Mensch und Technologie (C.H.Beck)

Walburga Hülk, Victor Hugo. Jahrhundertmensch (Matthes & Seitz Berlin)

Bernhard Kegel, Mit Pflanzen die Welt retten. Grüne Lösungen gegen den Klimawandel (DuMont)

Con el Premio Alemán del Libro de No Ficción, la fundación Buchkultur und Leseförderung de la Asociación de Editores y Libreros Alemanes otorga el premio al libro de no ficción del año. Este galardón premia a un libro de no ficción, originalmente escrito en alemán, que impulse el debate social.

El promotor principal del premio es la fundación del Deutsche Bank; también apoya el galardón la ciudad de Hamburgo y la Feria del Libro de Fráncfort. El programa “aspekte” de ZDF y Deutschlandfunk Kultur son los socios mediáticos del premio.

