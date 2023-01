La última encuesta mundial de ISAPS revela un aumento significativo de la cirugía estética en todo el mundo

ISAPS_Logo - INTERNATIONAL SOCIETY OF AESTHETIC PLASTIC SURGERY

El total de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos aumentó un 19,3%

MOUNT ROYAL, N.J., 9 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- La International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) ha publicado hoy los resultados de su encuesta mundial anual sobre procedimientos estéticos y cosméticos, que muestra un aumento global del 19,3% en los procedimientos realizados por cirujanos plásticos en 2021, con más de 12,8 millones de procedimientos quirúrgicos y 17,5 millones de procedimientos no quirúrgicos realizados en todo el mundo.

Lo más destacados

El aumento del 19,3% muestra una recuperación con respecto a 2020 (año en el que se produjo un descenso general del -1,8% en todos los procedimientos y del -10,9% en los procedimientos quirúrgicos debido al impacto de la pandemia de COVID-19 en la práctica global).

El informe muestra un aumento continuo de la Cirugía Estética, con un incremento del 33,3% en los últimos cuatro años.

Tanto los procedimientos quirúrgicos como los no quirúrgicos mostraron aumentos desde la última encuesta (18,5% y 19,9% respectivamente) con un aumento significativo del 54,4% en los procedimientos no quirúrgicos en los últimos cuatro años.

Procedimientos estéticos

La liposucción fue el procedimiento quirúrgico estético más común en 2021, con más de 1,9 millones de procedimientos y un aumento del 24,8%, superando al aumento de pecho (+3,8%). Los cinco procedimientos quirúrgicos más populares siguen siendo la liposucción, el aumento de pecho, la cirugía de párpados, la rinoplastia y la abdominoplastia. Los cinco primeros procedimientos no quirúrgicos son la toxina botulínica, el ácido hialurónico, la depilación, el estiramiento cutáneo y la reducción de grasa.

El aumento de pecho sigue siendo la intervención quirúrgica más frecuente entre las mujeres, con un ligero aumento del +0,5% en los últimos cuatro años. En cambio, la cirugía para retirar implantes aumentó un 22,6% (+49,6% en los últimos cuatro años), y la elevación de mamas un 31,4% en el último año.

Los procedimientos faciales y craneales aumentaron un 14,8%, siendo la cirugía de párpados el procedimiento más común, y el procedimiento quirúrgico más popular entre los hombres. El lifting de muslos registró el mayor crecimiento de todas las intervenciones quirúrgicas (+53,1%). El levantamiento de glúteos y el aumento de glúteos también aumentaron un 45,7% y un 40,5%, respectivamente, desde 2017.

Las otras intervenciones quirúrgicas más frecuentes en las mujeres siguen siendo la liposucción y la cirugía de párpados. Entre los hombres, las otras dos más frecuentes son la ginecomastia (en notable aumento) y la liposucción.

Según el Dr. Gianluca Campiglio, editor de la encuesta mundial y cirujano plástico en Italia, "estos datos reflejan claramente la experiencia de recuperación tras el impacto negativo de la COVID-19 del año anterior en los procedimientos estéticos, y las cifras superan ahora las anteriores a la pandemia. Hemos observado un aumento interesante de las intervenciones quirúrgicas relacionadas con el llamado "contorno corporal", como la liposucción, que ahora se sitúa como la intervención más frecuente, por delante del aumento de pecho por primera vez en muchos años, y también una tendencia emergente similar para la abdominoplastia, el lifting de muslos y el aumento de glúteos. El menor aumento del aumento de pecho, y el consiguiente aumento de las retiradas de implantes, también refleja nuestra experiencia tras la publicación de informes sobre BIA-ALCL el año anterior."

La mayoría de los aumentos de pecho (53,1% del total) y las rinoplastias (63,7%) tuvieron lugar en personas de 19 a 34 años, mientras que los inyectables de toxina botulínica fueron más populares entre las personas de 35 a 50 años (47,2% del total).

La toxina botulínica sigue siendo el procedimiento no quirúrgico más común tanto en hombres como en mujeres y en todos los grupos de edad, con más de siete millones de procedimientos realizados por cirujanos plásticos en todo el mundo. También se convierte en el procedimiento estético más frecuente en pacientes de 18 años o menos, superando a la rinoplastia en años anteriores.

Se ha producido un notable aumento de las inyecciones de ácido hialurónico (+30,3%) y el Dr. Campiglio reflexiona que esto puede estar relacionado con el creciente uso de este producto en otras partes del cuerpo, como los glúteos.

Estadísticas por países

Una vez más, EE.UU. fue el país que más intervenciones realizó en todo el mundo (24,1% del total), con el 30,4% de las intervenciones no quirúrgicas y el 15,5% de las quirúrgicas, seguido de Brasil (8,9%) y Japón (5,7%). Se calcula que EE.UU. y Brasil son los países con más cirujanos plásticos, con más del 30% del total mundial. Les siguen los países asiáticos, con China en tercer lugar, Japón en cuarto y Corea del Sur en quinto.

Las intervenciones quirúrgicas siguen realizándose principalmente en hospitales (43,5% en todo el mundo) o consultorios (35,6%). Los países con mayor proporción de pacientes extranjeros son Turquía, Colombia, México y Tailandia.

Metodología de la encuesta

Los participantes en la encuesta rellenaron un cuestionario centrado principalmente en el número de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos específicos realizados en 2021, junto con algunas preguntas complementarias relacionadas con el impacto de la COVID-19, la demografía de los cirujanos y la prevalencia del turismo médico. Para esta encuesta se recopilaron datos de un total de 1.003 cirujanos plásticos. Los resultados fueron recopilados, tabulados y analizados por Industry Insights, Inc. ( www.industryinsights.com ), una empresa de investigación independiente con sede en Columbus, OH. ISAPS es la única organización que recopila anualmente este tipo de datos globales. Para obtener una copia de los resultados de la encuesta, visite https://www.isaps.org/discover/about-isaps/global-statistics/reports-and-press-releases/ .

Acerca de ISAPS – La International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) es el organismo profesional líder mundial para cirujanos plásticos estéticos certificados. Fundada en 1970, ISAPS proporciona un foro abierto para el intercambio de conocimientos y la más alta calidad en Educación Estética Mundial ©. La ISAPS patrocina y respalda reuniones científicas en todo el mundo y ofrece a sus miembros formación actualizada y educación continua. En la actualidad, la ISAPS cuenta entre sus miembros con más de 5.600 de los cirujanos plásticos estéticos y reconstructivos más respetados del mundo en 117 países. Los pacientes que buscan un cirujano plástico estético pueden utilizar nuestra función buscar un cirujano para encontrar un cirujano cualificado y experimentado con un compromiso demostrado con la práctica ética y la seguridad del paciente.

