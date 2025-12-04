Ultima Markets participa en FMLS:25, dando forma a su próximo capítulo para los operadores del Reino Unido

Ultima Markets makes its play at FMLS:25, shaping its next chapter for UK traders - ULTIMA MARKETS LTD/PR NEWSWIRE

LONDRES, 4 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Ultima Markets UK inauguró su participación en la Cumbre de Magnates Financieros de Londres con la energía de un equipo que se lanza a un nuevo campo. Tras obtener su licencia de la FCA en agosto de 2025, la firma presentó una presencia entusiasta en la FMLS 2025 mientras se prepara para su lanzamiento en el Reino Unido en 2026.

FMLS es uno de los encuentros más influyentes en la industria de divisas y CFD, y marca la pauta en cuanto a la estructura del mercado, la tecnología y las expectativas regulatorias en el Reino Unido. La cumbre es ampliamente reconocida por reunir a líderes senior, brókeres e innovadores fintech que definen el panorama del trading.

En el expositor 13, Ultima Markets creó un espacio animado en la sala de exposiciones con su actividad inspirada en el fútbol, que incluyó un desafío virtual y obsequios exclusivos de productos. Los visitantes fueron guiados a través del entorno de la plataforma de la firma y aprendieron sobre las medidas de seguridad, la estructura y la formación que sustentarán su lanzamiento en el Reino Unido.

El programa de la cumbre también contó con la participación de Manuel Bugatti, responsable regional de formación y análisis de mercados de Ultima Markets UK, en el panel "Plataformas de trading en 2026: Qué quieren los operadores, qué necesitan los brókeres". Manuel compartió su perspectiva sobre cómo están evolucionando la claridad de la ejecución, el comportamiento del mercado y las expectativas de los operadores, ofreciendo una visión fundamentada sobre lo que los brókeres regulados deben ofrecer en un entorno de operación sofisticado.

"La energía en FMLS fue increíble", explicó Manuel. "Se podía sentir el entusiasmo por el rumbo que está tomando el mercado británico. Para nosotros, este es el comienzo de un largo camino. Queremos brindar a los operadores británicos una estructura fiable y una plataforma basada en la claridad y la responsabilidad. Las conversaciones aquí refuerzan nuestro enfoque mientras nos preparamos para nuestro lanzamiento en 2026".

Ultima Markets invita a los operadores y socios del sector del Reino Unido a obtener más información sobre su próximo lanzamiento y unirse a su lista de espera en www.ultima-markets.co.uk.

Acerca de Ultima Markets UK

Ultima Markets UK es un bróker multiactivo con licencia y galardonado que ofrece acceso a más de 250 instrumentos CFD en divisas, materias primas, índices y acciones. El grupo Ultima Markets es el primer bróker de CFD en unirse al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Advertencia de riesgo: Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. La gran mayoría de las cuentas de clientes minoristas pierden dinero al operar con CFD. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

