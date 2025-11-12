Únete a la conversación sobre Beelink y gana uno de los 200 NAS Beelink ME Pro

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Beelink ha lanzado oficialmente un concurso online bajo el título "¿Cómo debería ser tu NAS ideal?", invitando a usuarios de todo el mundo a imaginar el dispositivo NAS de sus sueños.

El debate se centra en aspectos clave como el tamaño, el sistema de refrigeración, la facilidad de limpieza, las soluciones de mantenimiento, la flexibilidad para el montaje propio, el diseño exterior y el ruido de funcionamiento.

El evento se celebra del 10 al 30 de noviembre y los participantes pueden compartir sus opiniones en las plataformas oficiales de redes sociales de Beelink, como YouTube , Instagram , Facebook , X , y Reddit .

Según la calidad y profundidad de las respuestas, Beelink seleccionará a 200 ganadores que recibirán el nuevo Beelink ME Pro NAS. Las participaciones más destacadas también se publicarán.

Beelink invita a los usuarios a aportar ideas creativas y reflexivas, con el objetivo de fomentar un esfuerzo colectivo para dar forma al futuro de la industria NAS.

Para obtener más información, visite los canales oficiales de Beelink en redes sociales a continuación.

Facebook: https://www.facebook.com/photo?fbid=1140... X: https://x.com/Beelinkofficial/status/198... Instagram: https://www.instagram.com/p/DQ38fMNErLk/... YouTube: https://www.youtube.com/post/UgkxLTT8v_X0Nw0QLNN9LjihWJnxfguqYK-L Reddit: https://www.reddit.com/r/BeelinkOfficial...

Acerca de Beelink:

Beelink es una marca tecnológica centrada en soluciones de productos electrónicos. La empresa prioriza las necesidades del usuario, respondiendo a la demanda de ordenadores de sobremesa más pequeños con sus mini PC y creando un ecosistema de accesorios para satisfacer las crecientes necesidades.

