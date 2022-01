Unibloc Pump adquiere Standard Pump, un fabricante líder de bombas de proceso higiénicas

- Unibloc Pump, un proveedor global de soluciones de control de flujo higiénico, adquiere Standard Pump, un fabricante líder de bombas de proceso higiénicas

La adquisición representa la segunda en cuatro meses para Unibloc Pump

KENNESAW, Ga., 5 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Unibloc Pump, un fabricante de bombas de desplazamiento positivo, bombas de diafragma doble accionadas por aire y otros productos de control de flujo que cuenta con 38 años de experiencia, continúa haciendo crecer su familia de marcas de control de flujo higiénico a través de la adquisición de Standard Pump. Unibloc Pump y Standard Pump están ubicadas en el área metropolitana de Atlanta en Georgia.

Cofundada en el año 1992 por medio de Don Murphy, Standard Pump es un fabricante de bombas de proceso sanitarias e industriales desde hace 30 años, incluidas bombas de tambor y otros equipos de manipulación de fluidos. Standard Pump presta servicio a las industrias de fabricación de alimentos y bebidas, química, cosmética, farmacéutica y otras industrias de procesos diversificados en más de 50 países.

Dirigido en la actualidad por los hijos de Don Murphy, Chris Murphy, director de operaciones, y James Murphy, director de ventas, las instalaciones de 21.000 pies cuadrados de Standard Pump sitas en Duluth proporcionan servicios de ingeniería, fabricación, pruebas, envío y recepción, todo ello bajo un mismo techo. Tanto Chris Murphy como James Murphy asumirán sus cargos de liderazgo dentro de Unibloc, donde utilizarán su experiencia para respaldar la excelencia comercial y operativa en asociación con el liderazgo de Unibloc.

"Es un placer el hecho de dar la bienvenida a Standard Pump a la familia de empresas de Unibloc Pump", explicó Chris Stevens, consejero delegado de Unibloc Pump. "Las bombas de tambor diseñadas con precisión de Standard Pump y los paquetes de bombas higiénicas posicionan a Unibloc Pump para un crecimiento acelerado. Además, las fortalezas de fabricación interna de Standard Pump y su sólida red de distribución van a proporcionar nuevas oportunidades para aumentar las ventas en todas las marcas de control de flujo bajo el banner de Unibloc Pump", añadió Stevens.

"Como proveedor de Unibloc Pump desde hace mucho tiempo, no podríamos estar más felices de fusionarnos con Unibloc Pump", comentó Chris Murphy. "Conocemos y respetamos a la empresa desde hace años y tenemos una excelente relación con su equipo. Además, nuestro personal cualificado proporciona numerosas fortalezas que complementarán las líneas de productos y los servicios al cliente proporcionados por Unibloc", añadió Chris Murphy.

"Nuestra amplia red de distribución y nuestros procesos de ventas hacen que la asociación con Unibloc Pump sea una combinación excelente", destacó James Murphy. "Cuando se combina con el talento, la precisión y el orgullo de nuestros experimentados comerciantes, y nuestra reputación de servicio al cliente impecable, estamos seguros del valor que proporcionamos a nuestros clientes por medio de nuestra asociación con Unibloc Pump", indicó.

Esta es la segunda adquisición llevada a cabo en cuatro meses de Unibloc Pump, una empresa de la cartera de May River Capital. En septiembre de 2021, la compañía anunció la adquisición de Flotronic Pumps, un fabricante con sede en Reino Unido de bombas especializadas higiénicas, operadas por aire, de doble diafragma y accesorios relacionados.

"Bajo la dirección de Chris Murphy y James Murphy, Standard Pump ha experimentado un crecimiento acelerado dentro de categorías atractivas como el procesamiento de alimentos y bebidas", afirmó Dan Barlow, socio de May River Capital. "Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Chris, James y al equipo de Standard Pump a la plataforma Unibloc", dijo Barlow.

"La incorporación de Standard Pump sirve para hacer crecer las capacidades de Unibloc, la oferta de la línea de productos y el acceso a relaciones atractivas con socios de canal", explicó Pat St. John, director de May River Capital. "Se adapta perfectamente a Unibloc en todas las categorías", añadió.

ACERCA DE UNIBLOC PUMPDesde el año 1984, Unibloc Pump ha proporcionado a los fabricantes de las industrias de alimentos y bebidas, farmacéutica, panadería y confitería, carnes y aves, cervecería y transporte con bombas sanitarias, filtros, válvulas, trampas de burbujas y otros productos accesorios diseñados con precisión para abordar el problema. los trabajos sanitarios más duros. Unibloc Pump es el principal diseñador de bombas eficientes y fáciles de limpiar que ayudan a los clientes a combatir el tiempo de inactividad, lograr un menor coste de operación y cumplir con los plazos con confianza. Para obtener más información, visite la página web www.uniblocpump.com .

ACERCA DE STANDARD PUMPStandard Pump, Inc., que cuenta con sede en Duluth, GA., es un fabricante mundial de bombas de proceso sanitarias e industriales y otros equipos de manipulación de fluidos de alta calidad que prestan servicios a las industrias de fabricación de alimentos y bebidas, química, cosmética, farmacéutica y otros procesos diversificados en más de 50 países. Desde su fundación en 1992, Standard Pump ha combinado una artesanía magistral con un servicio al cliente excepcional a través de una entrega constante y un tiempo de respuesta rápido. En los últimos veintinueve años, la línea de productos de la compañía ha crecido para incluir bombas de tambor, bombas de doble diafragma operadas por aire y sistemas de medición. Para obtener más información, visite www.standardpump.com .

ACERCA DE MAY RIVER CAPITALMay River Capital es una firma de capital privado con sede en Chicago centrada en invertir en empresas de crecimiento industrial del mercado medio bajo. May River Capital invierte en negocios de crecimiento industrial de alta calidad, que incluyen fabricación de precisión, instrumentación y productos de ingeniería, servicios industriales especializados y servicios de distribución industrial de valor agregado. Para obtener más información, visite www.mayrivercapital.com