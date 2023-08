Unilumin incluida en las 500 marcas más valiosas de Asia

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 2 de agosto de 2023/PRNewswire/ -- Cuando GYBrand lanzó su lista de "500 de marcas más valiosas de Asia en 2023", el 1 de agosto, Unilumin estaba muy orgullosa de estar en la lista. Con un valor de marca estimado de 1.705 millones de dólares, Unilumin se clasificó como la marca nº 495 más valiosa.

La organización GYbrand se centra en la investigación del valor de la marca a escala mundial. La lista más reciente, "500 marcas más valiosas de Asia en 2023", se basa en un análisis exhaustivo de los fundamentos de la marca, la fortaleza de la marca, la contribución de la marca, el rendimiento comercial y otros indicadores, y la clasificación tiene un gran prestigio.

Fundada en 2004, la cartera de productos de Unilumin es rica en sus líneas de pantallas LED, iluminación LED, postes inteligentes multifuncionales y soluciones integradas de soporte. A través de la innovación continua, Unilumin está a la vanguardia de la industria en pantallas LED Micro/Mini, contenido digital 3D a simple vista, tomas virtuales XR, pantallas de cine y otros campos.

Además, en su base de fabricación inteligente de Daya Bay, Unilumin ha mejorado la estabilidad del proceso de fabricación en un 80 % y la eficiencia en un 50 %, mediante la amplia aplicación de equipos automatizados. Al mismo tiempo, mediante la aplicación de robots logísticos se ha logrado una mejora del 60% en la eficiencia del traslado logístico y una reducción del 70% del traslado logístico, con un aumento de la capacidad de almacenamiento del 350%. Al adoptar la automatización, Unilumin demuestra su compromiso de construir un punto de referencia en la industria LED.

Unilumin tiene una serie de logros brillantes relacionados con la aplicación innovadora de sus productos LED. En el campo de la producción y realización de películas virtuales, Unilumin (incluida su filial ROE Visual) es líder en el mercado global, proporcionando sus servicios de filmación virtual para la película ganadora del Oscar "Everything Everywhere All at Once". También es la única empresa que tiene cuatro pantallas con certificación DCI. Unilumin proporciona la solución de producción virtual totalmente vinculada de: "Sistema de filmación virtual XR + solución de proceso completo + sistema de proyección de cine".

Si bien la inclusión de la compañía en la lista "TOP 500 Most Valuable Brands in China" durante dos años consecutivos, y ahora figurando en la lista "TOP 500 Most Valuable Brands in Asia", demuestra claramente las ambiciones globales de Unilumin, su fortaleza de solución líder y capacidad de servicio son probados con los proyectos de alto perfil de Unilumin. Grandes eventos como los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, la Copa Mundial de Qatar 2022, la "Temporada de Carnaval" de Arabia Saudita 2022, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Copa Mundial de Baloncesto FIBA, por nombrar solo algunos, han disfrutado de la calidad de las exhibiciones superlativas de Unilumin.

