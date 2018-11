"Las universidades deben hacer más en el seno de la comunidad internacional" - Foro Westlake sobre Educación Superior

Publicado 05/11/2018 23:34:18 CET

- "Las universidades deben hacer más en el seno de la comunidad internacional", declaración conjunta del Foro Westlake sobre Educación Superior

HANGZHOU, China, 5 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- Westlake University, una universidad de investigación sin ánimo de lucro, celebró el primer Foro Westlake sobre Educación Superior el 20 de octubre de 2018 en Hangzhou (China). El evento, que siguió a la ceremonia de fundación de la Universidad celebrada el mismo día, dio la bienvenida a educadores líderes y académicos distinguidos procedentes de universidades de renombre internacional de todo el mundo para poder explorar la función de las instituciones de educación superior a la hora de hacer frente a problemáticas mundiales y por ser centros que se encuentran a la vanguardia de los avances tecnológicos.

"Estamos viviendo un periodo de considerable preocupación, considerable polarización en el plano político, pero también un periodo en contra de la globalización".

"Las universidades deben desempeñar un papel fundamentalmente importante y garantizar que, a pesar de estos periodos de retórica antiglobalización que estamos atravesando, continuamos comprometiéndonos y continuamos construyendo nuevos puentes entre países. Necesitamos continuar garantizando que nuestros licenciados están preparados para ocupar su lugar en la economía mundial, en un mundo en el que es probable que se encuentren a ellos mismos viviendo y trabajando en muchos países diferentes", declaró el presidente de la Universidad de Nueva York, Andrew Hamilton, durante su intervención en el foro.

A propuesta del profesor Yigong Shi, el presidente de Westlake University, los presidentes y representantes de las universidades nacionales e internacionales que asistieron al foro, decidieron firmar de forma unánime y publicar la siguiente declaración conjunta:

"La humanidad se enfrenta a desafíos mundiales abrumadores en materia de desarrollo económico, educación, energía, medio ambiente, alimentos, cambio climático y atención sanitaria. Como un pilar indispensable de cualquier sociedad moderna, las universidades transforman el mundo a través de la educación y la investigación. La educación y la investigación trascienden fronteras nacionales y se benefician en gran medida de las colaboraciones y cooperaciones internacionales.

Para abordar los desafíos mundiales y poder responder a los llamamientos de nuestra comunidad y del mundo, creemos que las universidades deben desempeñar un papel más activo a través de colaboraciones y cooperaciones mejoradas".

Junto con la declaración conjunta se incluyen los siguientes principios directivos para lograr una mayor cooperación:

-- Fomentar el intercambio de estudiantes -- Favorecer visitas periódicas de profesorado y personal -- Promover la investigación conjunta interdisciplinar -- Reforzar las colaboraciones en las cuestiones académicas y de investigación -- Proteger la libertad académica dentro del marco legal de cada nación

El primer Foro WE de la universidad sobre las Fronteras de la Ciencia y la Transformación se llevó a cabo al mismo tiempo que el Foro Westlake sobre Educación Superior de 2018. Bajo el lema "Facing the Future: Challenges and Opportunities" ("Afrontar el futuro: desafíos y oportunidades"), el inaugural Foro WE acogió discursos sobre una variedad de temas de premios Nobel, entre ellos James D. Watson, Brian K. Kobilka, Jean-Marie Lehn, Sir Fraser Stoddart y Jonathan M. Rothbergand, y académicos de renombre como Ching Wan Tang y George M. Church, sobre temas clave para la investigación académica y el progreso de la humanidad.

Para obtener más información sobre la declaración conjunta, el evento inaugural de Westlake University, el Foro Westlake sobre Educación Superior o el Foro WE visite: www.westlake.edu.cn [http://www.westlake.edu.cn/]

