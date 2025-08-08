UPI lanza una promoción exclusiva con InterContinental Hotels Group para visitantes globales a China

(Información remitida por la empresa firmante)

-UnionPay International lanza una promoción exclusiva con InterContinental Hotels Group para visitantes globales a China

SHANGHAI, 8 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- UnionPay International ("UPI" o "la Compañía"), líder mundial en soluciones de pago, ha anunciado una promoción exclusiva en colaboración con InterContinental Hotels Group (IHG) que ofrece un descuento instantáneo de hasta el 15 % en China para los titulares de tarjetas de crédito UnionPay de todo el mundo. Un total de más de 500 hoteles designados en China continental que admiten el pago en línea con UnionPay están incluidos en la oferta, cuyo objetivo es mejorar la experiencia de pago de viajes para los titulares internacionales de tarjetas UnionPay.

InterContinental Hotels Group (IHG) es una empresa internacional líder en gestión hotelera con más de 20 marcas. Entre las marcas de hoteles de lujo y estilo de vida que participan en esta promoción se incluyen Six Senses Hotels, Resorts & Spas, Regent Hotels & Resorts, Kimpton Hotels & Restaurants, InterContinental Hotels & Resorts, Vignette Collection y Hotel Indigo. Entre las marcas premium se incluyen Crowne Plaza Hotels & Resorts, HUALUXE Hotels & Resorts, EVEN Hotels y voco hotels. Entre las marcas de gama media y alta se incluyen Holiday Inn y Holiday Inn Express. En China continental, IHG opera más de 800 hoteles, de los cuales más de 530 ya admiten pagos en línea con UnionPay y participan en esta promoción.

Entre el 10 de junio y el 31 de octubre de 2025, los titulares de tarjetas de crédito UnionPay emitidas fuera de China continental podrán disfrutar de descuentos instantáneos en hoteles al reservar propiedades elegibles en China continental a través del sitio web oficial de InterContinental Hotels o la aplicación móvil IHG One Rewards, donde se acepta el pago en línea de UnionPay al finalizar la compra. Los clientes que utilicen tarjetas de crédito UnionPay emitidas en Corea del Sur o tarjetas de crédito UnionPay SplendorPlus recibirán un 15 % de descuento, hasta 400 RMB. Quienes utilicen otras tarjetas de crédito UnionPay emitidas en el extranjero recibirán un 10 % de descuento, hasta 200 RMB.

La extensa red de UnionPay garantiza una amplia cobertura en China, con una aceptación casi universal en cajeros automáticos y comercios tradicionales. Se han emitido más de 200 millones de tarjetas UnionPay en 83 países y regiones fuera de China continental, lo que permite a los visitantes internacionales beneficiarse de la conversión de divisas en tiempo real sin comisiones excesivas. Muchas billeteras móviles populares en el extranjero admiten códigos QR de UnionPay, lo que permite pagos en tiendas sin complicaciones, sin necesidad de aplicaciones adicionales. Los viajeros también pueden vincular sus tarjetas UnionPay emitidas en el extranjero a Alipay o WeChat Pay y disfrutar de descuentos promocionales sin cargos adicionales.

Como parte de su desarrollo continuo, UnionPay presentó el año pasado SplendorPlus, una nueva tarjeta diseñada para visitantes internacionales a China. La tarjeta SplendorPlus ofrece una serie de beneficios esenciales, como privilegios en aeropuertos nacionales, acceso a atracciones turísticas populares, experiencias culturales y artísticas, ventajas gastronómicas locales y un 1% de reembolso en compras en China continental. Hasta la fecha, UnionPay International se ha asociado con 56 instituciones en 20 mercados internacionales para lanzar o firmar acuerdos para el programa SplendorPlus, que abarca más de 10 millones de tarjetas.

Acerca de InterContinental Hotels Group

InterContinental Hotels Group (IHG) es una empresa internacional líder en gestión hotelera con más de 20 marcas hoteleras y que opera más de 6.000 hoteles en 110 países y regiones. Sus marcas de hoteles de lujo y estilo de vida incluyen Six Senses Hotels, Resorts & Spas, Regent Hotels & Resorts, Kimpton Hotels & Restaurants, InterContinental Hotels & Resorts, Vignette Collection y Hotel Indigo. Entre las marcas premium se incluyen Crowne Plaza Hotels & Resorts, HUALUXE Hotels & Resorts, EVEN Hotels y voco hotels. Entre las marcas de gama media y alta se incluyen Holiday Inn y Holiday Inn Express. En China continental, IHG opera más de 800 hoteles, de los cuales más de 500 ya admiten pagos en línea con UnionPay y participan en la promoción mencionada.

Acerca de UnionPay International

UnionPay International (UPI) se centra en el crecimiento y el apoyo del negocio global de UnionPay. Trabajando con más de 2.600 socios en todo el mundo, UPI permite la aceptación de tarjetas en 183 países y regiones, con emisión en 84. UnionPay International ofrece servicios de pago transfronterizos de alta calidad, rentables y seguros a la mayor base de titulares de tarjetas del mundo y garantiza servicios locales convenientes a un número creciente de titulares de tarjetas UnionPay y comercios globales.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/upi-lanza-una-promocion-exclusiva-con-intercontinental-hotels-group-para-visitantes-globales-a-china-302525255.html