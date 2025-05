UPL LTD - actualización de resultados del 4T y del año fiscal 25 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Sólido rendimiento financiero para el año fiscal 25: crecimiento del 8% en ingresos, crecimiento del 175% en ganancias netas y reducción de la deuda neta de 1.040 millones de dólares

MUMBAI, India, 13 de mayo de 2025 /PRNewswire/ -- UPL Ltd (NSE: UPL) (BSE: UPLPP) (BSE: 512070/ 890209) (LSE: UPLL), anunció hoy sus resultados financieros para el cuarto trimestre y el año completo finalizados el 31 de marzo de 2025.

Resultados financieros más destacados 4T año fiscal 25

Los ingresos aumentaron a 155.700 millones de ₹, en comparación con los 140.800 millones de ₹ del cuarto trimestre del año fiscal 24, gracias a un crecimiento del volumen del 11 % y un sólido rendimiento en todos los negocios.

El EBITDA creció un 68 %, hasta los 32.400 millones de ₹; el margen de EBITDA mejoró 710 puntos básicos, hasta el 20,8 %.

El beneficio neto se situó en 9.000 millones de ₹, frente a los 400 millones de ₹ del cuarto trimestre del año fiscal 24.

Año completo 25

Los ingresos crecieron un 8% hasta los 466.400 millones de ₹, impulsados por el crecimiento del volumen en los mercados de protección de cultivos, semillas y productos químicos especializados.

El EBITDA aumentó un 47% hasta los 81.200 millones de ₹; el margen de EBITDA mejoró 460 puntos básicos hasta el 17,4%.

Beneficio neto de 9.000 millones de ₹, frente a una pérdida de 12.000 millones de ₹ en el ejercicio 2024.

Reducción de la deuda neta en 83.200 millones de ₹, hasta los 138.600 millones de ₹ impulsada por un sólido flujo de caja libre operativo de 44.500 millones de ₹ y los ingresos de dos transacciones de capital.

UPL anuncia un dividendo de 6 ₹ por acción de capital de 2 ₹ cada una (sobre acciones totalmente desembolsadas y acciones parcialmente desembolsadas, en proporción a su participación en el capital social desembolsado).

Al comentar sobre el rendimiento del cuarto trimestre del año fiscal 2025 y del año completo, Jai Shroff, presidente y consejero delegado del Grupo, UPL Ltd., afirmó: "Nuestro rendimiento este año refleja la fortaleza de nuestro núcleo resiliente y las acciones estratégicas que hemos implementado para construir una empresa preparada para el futuro. La mejora significativa en la rentabilidad y la eficiencia operativa, junto con el crecimiento constante de los ingresos, los sólidos flujos de caja libres operativos y ciertas iniciativas estratégicas de recaudación de fondos, que resultaron en una reducción de nuestra deuda neta de aproximadamente 1.000 millones de dólares, valida nuestro compromiso con la creación de valor sostenible. Iniciamos el año fiscal 2026 con un modelo de negocio más sólido, márgenes más sólidos y un impulso renovado para aprovechar las oportunidades emergentes en nuestros mercados."

Mike Frank, consejero delegado de UPL Corporation, dijo: "Nos enorgullece cerrar el año con un sólido resultado, marcado por un crecimiento de volumen líder en la industria y una mayor penetración de mercado en geografías clave. Nuestro enfoque disciplinado en el control de los gastos de venta, generales y administrativos ha generado ahorros significativos en comparación con el año pasado, mientras que la excelencia operativa condujo a una mejora significativa de casi 800 puntos básicos en los márgenes de EBITDA. La sólida generación de efectivo libre y una gestión más rigurosa del capital circulante han fortalecido aún más nuestro balance. Estos resultados reflejan la incansable ejecución de nuestros equipos y el sólido impulso que hemos generado, lo que nos posiciona bien para un crecimiento sostenido y la creación de valor el próximo año."

Rendimiento Regional

Posición de la deuda

A 31 de marzo de 2025, la deuda neta se situó en 138.600 millones de ₹ (1.620 millones de dólares), lo que representa una reducción de 83.200 millones de ₹ (1.040 millones de dólares) frente a los 221.700 millones de ₹ (2.660 millones de dólares) del cierre del ejercicio 2024. Esta reducción se atribuye al aumento del flujo de caja libre operativo y a los 47.000 millones de ₹ (550 millones de dólares) de ingresos brutos procedentes de la emisión de derechos y la venta de participaciones en Advanta.

Capital de trabajo

Los días de capital de trabajo neto mejoraron de 86 días el año pasado a 53 días en el año fiscal 2025. Esta mejora se debió a una mejor optimización del inventario y una gestión crediticia más rigurosa.

Detalles de la transmisión web y la presentación del Día de los Mercados de Capital:

Los resultados serán seguidos por una presentación del Día de los Mercados de Capital a las 4:00 p. m. IST el 12 de mayo de 2024. Enlace de registro para la transmisión web: https://goliveonweb.com/uplcmd2025/

Para acceder a la transmisión web en vivo del evento, haga clic aquí . La presentación estará disponible aquí .

Acerca de UPL Limited

UPL Ltd. (NSE: UPL, BSE: 512070, LSE GDR: UPLL) es un proveedor global de productos y soluciones agrícolas sostenibles que abarcan toda la cadena de valor agroalimentaria. Con ingresos anuales superiores a los 5.000 millones de dólares, UPL Ltd es una de las empresas agrícolas más grandes del mundo, y presta servicios a agricultores en más de 140 países. UPL Limited está compuesta por cuatro plataformas especializadas: UPL Corporation Ltd (UPL Corp); UPL Sustainable Agri Solutions Ltd. (UPL SAS); Advanta Enterprises Ltd; and Superform Chemistries Ltd. (anteriormente UPL Speciality Chemicals Ltd.). Juntas, estas plataformas se dedican a reinventar la sostenibilidad e impulsar el progreso mundial. Para más información, visite www.upl-ltd.com.

Declaraciones prospectivas

Este documento contiene ciertas declaraciones prospectivas sobre la situación financiera, los resultados operativos y el negocio de UPL Limited (UPL), así como sobre algunos de los planes y objetivos de UPL en relación con estos temas. Ejemplos de declaraciones prospectivas incluyen declaraciones sobre nuestra estrategia, estimaciones de crecimiento de ventas, EBITDA futuro y desarrollos futuros en nuestro negocio orgánico. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse generalmente como aquellas que contienen términos como "anticipa", "asume", "cree", "estima", "espera", "debería", "será", "probablemente resultará", "pronostica", "perspectiva", "proyecta", "podría" o expresiones similares. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas conllevan riesgos e incertidumbres, ya que se relacionan con eventos y circunstancias futuras, y existen numerosos factores que podrían causar que los resultados y desarrollos reales difieran significativamente de los expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Estos factores incluyen, entre otros, las condiciones económicas y comerciales nacionales e internacionales, la implementación exitosa de nuestra estrategia y nuestra capacidad para obtener los beneficios de esta estrategia, nuestra capacidad para desarrollar y comercializar nuevos productos, cambios en la legislación, demandas legales, fluctuaciones en los tipos de cambio y de interés, cambios en los tipos impositivos, materias primas y costes laborales, y nuestra capacidad para identificar y completar adquisiciones exitosas e integrarlas en nuestro negocio, nuestra capacidad para salir con éxito de ciertos negocios o reestructurar nuestras operaciones, el ritmo de los cambios tecnológicos, los acontecimientos políticos, económicos y de otra índole en los países donde UPL opera, la consolidación del sector y la competencia. En consecuencia, los resultados futuros reales de UPL podrían diferir sustancialmente de los planes, objetivos y expectativas establecidos en dichas declaraciones prospectivas. Para un análisis de los factores que podrían causar que los resultados futuros difieran de dichas declaraciones prospectivas, consulte también la sección Gestión de Riesgos de nuestro Informe Anual.

