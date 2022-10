El valor del Premio Lionel Gelber aumenta a 50.000 dólares

IMAGE: The Lionel Gelber Prize; Foreign Policy; Munk School of Global Affairs and Public Policy - GOVERNING COUNCIL OF THE UNIVERSITY OF TORONTO VIA

— El premio anual de libros organizado por la Munk School of Global Affairs & Public Policy de la Universidad de Toronto se otorga al mejor libro sobre asuntos internacionales –

TORONTO, 6 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- El valor del premio de uno de los principales galardones literarios de Canadá aumentará a 50.000 dólares para la obra ganadora, según ha anunciado hoy el consejo del Premio Lionel Gelber.

"Durante más de treinta años, el Premio Lionel Gelber ha puesto de relieve algunos de los temas y autores más importantes que escriben sobre asuntos internacionales", dijo Judith Gelber, presidenta del Consejo del Premio Lionel Gelber. "Estamos muy contentos de aumentar el valor del premio y de atraer una mayor atención a estas importantes obras".

El Premio Lionel Gelber, concedido anualmente por la Munk School of Global Affairs & Public Policy de la Universidad de Toronto y la revista Foreign Policy, se otorga al mejor libro de asuntos internacionales publicado en inglés cada año. Anteriormente, el premio tenía un valor anual de 15.000 dólares canadienses. El ganador recibirá el premio en una ceremonia y una conferencia pública en la Munk School of Global Affairs & Public Policy en abril de 2023.

El consejo del Premio Gelber también anunció que el profesor Ian Shugart asumirá la presidencia del jurado del Premio. Shugart ha sido nombrado recientemente profesor de la Munk School. Anteriormente había trabajado en la administración pública federal como Secretario del Consejo Privado y Secretario del Gabinete y prestó juramento en el Senado de Canadá el 29 de septiembre de 2022.

"Es un honor para mí dirigir el jurado del Premio Lionel Gelber y poner de relieve algunas de las conversaciones globales más importantes de nuestro tiempo", dijo Shugart. "Estamos en deuda con la anterior presidenta del jurado, Janice Stein, por su excelente gestión del premio y esperamos trabajar con los estimados jurados de este año para seleccionar el título ganador".

El premio fue fundado en 1989 por el ex diplomático canadiense Lionel Gelber, con el objetivo de profundizar en el debate público sobre cuestiones internacionales importantes. Entre los últimos ganadores se encuentran Carter Malkasian, por The American War in Afghanistan: A History,Matthew C. Klein y Michael Pettis por Trade Wars are Class Wars: How Rising Inequality Distorts the Global Economy and Threatens International Peace, Ivan Krastev y Stephen Holmes por The Light that Failed: A Reckoning, y Adam Tooze por Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World.

El Premio Lionel Gelber se concede anualmente al mejor libro en inglés sobre asuntos internacionales. El premio lo concede la Munk School of Global Affairs & Public Policy de la Universidad de Toronto. www.munkschool.utoronto.ca/gelber

