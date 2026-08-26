(Información remitida por la empresa firmante)

- Vantage amplía su oferta de CFD previa a la salida a bolsa con Unitree Robotics ante el creciente interés por la IA de vanguardia

PORT VILA, Vanuatu, 26 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Vantage Markets amplió su oferta de CFD pre-IPO con el lanzamiento del CFD pre-IPO de Unitree para clientes elegibles, disponible a partir del 10 de agosto de 2026 bajo el símbolo UNITREEUSD. Este lanzamiento ofrece a los clientes elegibles exposición a las fluctuaciones del precio de referencia aplicable de Unitree Robotics, una empresa que opera en los campos de la inteligencia artificial (IA) y la robótica.

El CFD pre-IPO de Unitree es un producto derivado apalancado que sirve para proporcionar a los clientes elegibles exposición a las fluctuaciones de su precio de referencia aplicable, determinado de acuerdo con la metodología de precios y los términos de negociación de Vantage. No otorga la propiedad de acciones de Unitree, participación ni derecho a la salida a bolsa de Unitree, ni a ninguna asignación de acciones, derechos de voto, dividendos u otros beneficios para los accionistas. La disponibilidad está sujeta a restricciones jurisdiccionales, la elegibilidad del cliente y las condiciones de negociación aplicables.

Este lanzamiento amplía la gama de CFD pre-IPO de Vantage, vinculados a OpenAI y Anthropic, y refleja el creciente interés por las empresas que operan a la vanguardia de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes.

"Debido a que la innovación se produce cada vez más antes de que las empresas salgan a bolsa, los inversores prestan mayor atención a las oportunidades que se encuentran fuera de los mercados tradicionales", afirmó Marc Despallieres, consejero delegado de Vantage Markets. "El creciente interés en empresas como Unitree demuestra cómo la demanda de los inversores está evolucionando, pasando de las empresas tecnológicas consolidadas a la IA y la robótica de vanguardia".

Esta situación refleja un cambio más amplio en los mercados de capitales globales. A medida que las empresas tecnológicas de alto crecimiento permanecen privadas durante más tiempo y optan cada vez más por cotizar en mercados nacionales, los participantes del mercado prestan una atención superior a las empresas que están dando forma al futuro de la inteligencia artificial antes de que salgan a bolsa.

Algunas plataformas de negociación han introducido productos derivados vinculados a empresas privadas seleccionadas, y con ello se permite a los clientes elegibles operar con CFDs en función de las fluctuaciones de los precios de referencia aplicables. Dichos productos no otorgan la propiedad de las empresas subyacentes ni la participación en sus IPO.

Dentro de este contexto, la IPO de Unitree representa más que un hito para una sola empresa de robótica. También ilustra cómo pueden surgir innovaciones tecnológicas significativas antes de que sean fácilmente accesibles a través de los canales de inversión convencionales.

Unitree inició el proceso de fijación de precios el 5 de agosto, con la apertura de las suscripciones online y offline el 10 de agosto, antes de la liquidación el 12 de agosto. La empresa fijó el precio de su IPO en 150,80 RMB por acción, lo que implicaba una valoración aproximada de 61.000 millones de RMB al precio de oferta.

Para los inversores de China continental, la participación resultó altamente competitiva. Al precio final de oferta de 150,80 RMB por acción, un lote de suscripción estándar de 500 acciones representaba un valor nominal de 75.400 RMB. La oferta fue sobresuscrita más de 8.000 veces por inversores minoristas, lo que resultó en una tasa de asignación minorista final de aproximadamente 0,018%.

Para los inversores fuera de China continental, la participación directa está sujeta al marco normativo chino y a los requisitos de elegibilidad aplicables. Debido a que la salida a bolsa de Unitree se realiza en el mercado STAR de Shanghái, los inversores minoristas extranjeros generalmente no pueden suscribirse a una salida a bolsa en el mercado STAR de China continental directamente a través de una cuenta de corretaje convencional en el extranjero. Para gran parte de la comunidad internacional de inversores minoristas, esto dificulta el acceso a la participación directa en una de las salidas a bolsa de IA más esperadas del año.

Al ampliar su oferta de CFD previa a la salida a bolsa para incluir a Unitree junto con OpenAI y Anthropic, Vantage sigue con ello ampliando su gama de productos CFD vinculados a empresas que operan en sectores de tecnología emergente. A medida que la IA y la robótica siguen desarrollándose, estas empresas atraen cada vez más la atención en los mercados globales.

Para obtener más información sobre el CFD Unitree Pre-IPO de Vantage y las condiciones de negociación aplicables, visite Vantage Markets.

Acerca de Vantage

Vantage Markets es un bróker de CFD multiactivos que ofrece acceso a oro, divisas, materias primas, índices, acciones, ETF y bonos. Contando con más de 17 años de experiencia, Vantage proporciona una plataforma de trading fiable, una aplicación móvil galardonada y una experiencia de trading fácil de usar.

Advertencia de riesgo: Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Operar con CFD puede no ser adecuado para todos los inversores. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

Descargo de responsabilidad: Este contenido tiene fines meramente informativos y no constituye asesoramiento financiero ni de inversión. El CFD pre-IPO de Unitree no otorga la propiedad de acciones de Unitree, ni participación ni derecho a la salida a bolsa de Unitree ni a ninguna asignación de acciones de la misma. Vantage no está afiliada, patrocinada, respaldada ni asociada de ninguna otra forma con Unitree Robotics, OpenAI ni Anthropic. Los nombres y marcas comerciales de estas empresas se utilizan únicamente con fines de identificación. La disponibilidad de los productos y servicios descritos en este comunicado está sujeta a restricciones jurisdiccionales y puede no estar disponible para los residentes de ciertos países o regiones.

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