Vantage Australia celebra un año histórico de logros en 2024

SYDNEY, 18 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets celebra un año excepcional en 2024, marcado por logros récord, asociaciones significativas y contribuciones comunitarias de gran impacto. Desde el reconocimiento de la industria hasta las iniciativas de responsabilidad social, este año refleja la dedicación de Vantage a la excelencia, la innovación y el empoderamiento de los comerciantes a nivel mundial.

Vantage recibió 26 prestigiosos premios de la industria en 2024, un aumento de 1,6 veces en comparación con el año anterior. Estos galardones reconocen el liderazgo de la empresa en innovación comercial, servicio al cliente y tecnología, y reafirman su posición como una plataforma comercial global de primer nivel.

Este año marcó la asociación de tres años de Vantage con McLaren Racing, una colaboración basada en valores compartidos de velocidad, precisión e innovación. Juntos, aprovecharon la plataforma global del automovilismo para conectarse con millones de aficionados y comerciantes, lo que reforzó el compromiso de Vantage con el rendimiento y la colaboración.

En 2024, Vantage también conmemoró su 15º aniversario, un hito que refleja su evolución de una plataforma de mercado único a una potencia comercial global. A lo largo de los años, la empresa ha empoderado a los comerciantes con herramientas de vanguardia, educación integral y una experiencia comercial fluida.

Jack Kelly, responsable de ventas, Vantage Australia, reflexionó sobre el año:"El año 2024 ha sido extraordinario para Vantage. Desde la celebración de 15 años de innovación hasta la recepción de una cantidad récord de premios de la industria y una asociación notable con McLaren Racing, hemos demostrado nuestro compromiso con la excelencia en todos los frentes. De cara al futuro, seguiremos dedicados a proporcionar soluciones comerciales de primer nivel al tiempo que fomentamos la confianza, la innovación y las conexiones significativas con nuestros clientes y socios."

Más allá del éxito comercial, Vantage tuvo un impacto significativo a través de la Vantage Foundation, que abordó problemas sociales críticos como la salud mental, la educación financiera y el aislamiento social. Al apoyar a organizaciones benéficas locales e iniciativas globales, Vantage continúa demostrando su compromiso de construir comunidades más fuertes y marcar una diferencia positiva.

De cara al futuro, Vantage planea aprovechar los éxitos de 2024 impulsando la innovación, mejorando las experiencias de los clientes y ampliando sus esfuerzos para crear un impacto duradero dentro de la industria del comercio y más allá.

Vantage Markets (o Vantage) es un bróker multiproducto que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para la negociación de divisas y contratos por diferencia (CFD) sobre materias primas, índices, acciones, ETF y bonos.

Con más de 15 años de experiencia en el mercado, Vantage trasciende el papel de bróker, proporcionando un ecosistema de negociación de confianza, una galardonada aplicación de negociación móvil, y una plataforma de negociación fácil de usar que permite a los clientes aprovechar las oportunidades de negociación. Descargue la aplicación Vantage en App Store o Google Play.

Cualquier referencia a cifras o premios pertenece al grupo de empresas Vantage.

Vantage Global Prime Pty Ltd (ACN 157 768 566), con domicilio social en 12/15 Castlereagh Street, Sydney, NSW, Australia, 2000, está autorizada y regulada por la Australian Securities & Investments Commission (ASIC) AFSL no. 428901.

Operar con derivados conlleva riesgos significativos. No es adecuado para todos los inversores y, si es usted un cliente profesional, podría perder mucho más que su inversión inicial. Al adquirir nuestros productos derivados, usted no tiene ningún derecho ni obligación sobre los activos financieros subyacentes. Rentabilidades pasadas no son indicativas de rentabilidades futuras y la legislación fiscal está sujeta a cambios. La información contenida en este sitio web es de carácter general y no tiene en cuenta sus objetivos personales, circunstancias financieras o necesidades. En consecuencia, antes de actuar sobre la base del asesoramiento, debe considerar si éste es adecuado para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. Le animamos a buscar asesoramiento independiente en caso necesario.

Debe considerar si forma parte de nuestro mercado objetivo revisando nuestra Determinación del Mercado Objetivo (TMD), leyendo nuestra Declaración de Divulgación del Producto (PDS) y otros documentos legales para asegurarse de que comprende plenamente los riesgos antes de tomar cualquier decisión comercial. Le animamos a buscar asesoramiento independiente si es necesario.

