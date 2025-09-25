Vantage brilla como patrocinador Titanium en Money Expo Chile 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

PORT VILA, Vanuatu, 25 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets participó orgullosamente como patrocinador Titanium en Money Expo Chile 2025, una de las primeras exposiciones financieras importantes del país, celebrada en Espacio Riesco en Santiago del 27 al 28 de agosto de 2025.

La exposición brindó a Vantage una plataforma para conectar con expertos en tecnología financiera, corredores y proveedores de tecnología, fortaleciendo su presencia en el sector de la tecnología financiera y el corretaje. Vantage fue galardonado con el premio "Broker Más Confiable de 2025", en reconocimiento a su compromiso con la transparencia, la fiabilidad y la confianza del cliente.

En el escenario principal, Raúl Cabrera, gerente de Desarrollo de Negocios de Vantage, ofreció una conferencia magistral titulada "El Futuro del Trader en Latinoamérica: Negocios, Comunidad, Impacto", donde exploró las tendencias regionales que configuran el panorama del trading. Rodrigo Martínez, líder del Equipo de Desarrollo de Negocios, participó en una mesa redonda sobre "Estrategias de Integración de IA en Operaciones Comerciales", ofreciendo perspectivas sobre cómo las tecnologías emergentes, en particular la inteligencia artificial, están transformando las prácticas comerciales.

Durante el evento, los asistentes participaron en una actividad de ruleta interactiva, donde tuvieron la oportunidad de ganar mercancía oficial de Vantage, tickets o participar en un concurso de trivial para ganar premios exclusivos.

Marc Despallieres, consejero delegado de Vantage Markets, comentó: "Ser reconocidos como el 'Broker Más Confiable' en Money Expo Chile refleja nuestra dedicación a la transparencia y a las sólidas relaciones con la industria. Money Expo Chile fue un hito importante para nosotros, ya que nos permitió mostrar no solo nuestra innovación, sino también la confianza que nos hemos ganado con tanto esfuerzo".

Vantage mantiene su compromiso de empoderar a la comunidad comercial mediante la educación, la innovación y la transparencia. Visite Vantage Markets para mantenerse al día sobre futuros eventos e iniciativas.

Acerca de Vantage

Vantage Markets (o Vantage) es un bróker de CFD de múltiples activos que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para operar con productos de Contratos por Diferencia (CFD), incluidos Forex, materias primas, índices, acciones, ETF y bonos.

Con más de 15 años de experiencia en el mercado, Vantage trasciende el rol de bróker, brindando una plataforma comercial confiable, una aplicación comercial móvil galardonada y una plataforma comercial fácil de usar que brinda a los clientes acceso a oportunidades comerciales.

trade smarter @vantage

ADVERTENCIA DE RIESGO: Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Asegúrese de comprender los riesgos antes de operar.

Aviso legal: este artículo se ofrece únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, recomendación, oferta ni solicitud de compra o venta de productos o servicios financieros. El contenido no está dirigido a residentes de ninguna jurisdicción donde su distribución o uso sea contrario a la legislación o normativa local. Se recomienda encarecidamente a los lectores que busquen asesoramiento profesional independiente antes de tomar cualquier decisión financiera o de inversión. Cualquier confianza depositada en la información presentada es bajo el propio riesgo del lector.

