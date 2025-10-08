Vantage consigue un triple triunfo en los Global Forex Awards 2025 - Retail

(Información remitida por la empresa firmante)

PORT VILA, Vanuatu, 8 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets , un bróker multiactivo líder, se enorgullece de anunciar una triple victoria en los Global Forex Awards 2025 – Retail, obteniendo:

Mejor corredor afiliado – Global (Vantage Partners)

Mejor soporte de trading – MENA

Mejor plataforma de trading – Asia

Ahora en su sexto año, los Global Forex Awards – Retail celebran lo mejor del comercio minorista de divisas y en línea, reconociendo a las empresas que brindan un servicio excepcional, innovación y soluciones fiables.

El premio al Mejor Corredor de Afiliados Global destaca el éxito de Vantage Partners, su programa de afiliados, basado en la transparencia, la colaboración y el valor a largo plazo. Con herramientas avanzadas y soporte dedicado, se ha convertido en uno de los programas más reconocidos del sector.

El premio al Mejor Soporte Comercial – MENA refleja el enfoque de Vantage en la educación del cliente, el soporte multilingüe y los recursos personalizados, lo que demuestra su capacidad para combinar la experiencia global con el servicio local.

El premio a la Mejor Plataforma de Trading de Asia reconoce el compromiso de Vantage de mejorar su plataforma de trading, desde una ejecución más rápida hasta un diseño fácil de usar, proporcionando funciones y herramientas avanzadas para apoyar a los traders de todos los niveles.

Marc Despallieres, director de Estrategia y Trading de Vantage, afirmó: "Estos premios reflejan la confianza que nuestros clientes y socios depositan en nosotros. Nuestros equipos mantienen su compromiso con la transparencia, la innovación y el apoyo que acompaña a los traders en su trayectoria. Agradecemos a nuestros clientes, afiliados y a la comunidad de traders en general este reconocimiento".

Con más de 15 años de experiencia en la industria y una sólida supervisión regulatoria, Vantage continúa construyendo un entorno comercial centrado en el cliente.

Visite Vantage Markets para obtener más información.

Acerca de Vantage

Vantage Markets (o Vantage) es un bróker de CFD de múltiples activos que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para operar con productos de Contratos por Diferencia (CFD), incluidos Forex, materias primas, índices, acciones, ETF y bonos.

Con 15 años de experiencia en el mercado, Vantage va más allá del rol de bróker, proporcionando una plataforma comercial fiable que brinda a los clientes acceso a oportunidades comerciales.

trade smarter @vantage

ADVERTENCIA DE RIESGO: los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Asegúrese de comprender los riesgos antes de operar.

Aviso legal: este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, oferta ni solicitud. No está destinado a jurisdicciones con distribución restringida. Se recomienda a los lectores buscar asesoramiento profesional independiente antes de tomar decisiones de inversión. Cualquier confianza depositada en la información proporcionada es bajo su propio riesgo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2776404...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281...

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/vantage-consigue-un-triple-triunfo-en-los-global-forex-awards-2025--retail-302578242.html