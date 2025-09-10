Vantage marca fuerte presencia en Cripto Latin Fest 2025 en Medellín

(Información remitida por la empresa firmante)

PORT VILA, Vanuatu, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Vantage Markets participó orgullosamente como patrocinador en la octava edición de Cripto Latin Fest, una de las reuniones de entusiastas de las criptomonedas y profesionales de la industria más grandes de la región, celebrada del 21 al 22 de agosto en los Auditorios del Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe en Medellín.

El evento comenzó con un cóctel exclusivo de apertura el 20 de agosto, patrocinado por Vantage, ofreciendo el entorno ideal para establecer contactos y fortalecer conexiones con pares de la industria y participantes del evento.

Durante los dos días del festival, Vantage destacó su compromiso con la innovación y la formación en el sector del trading. Rodrigo Martínez, Director de Desarrollo de Negocio, impartió una ponencia titulada "Copia de operaciones inteligente de criptomonedas al alcance de todos" y participó en la mesa redonda "Operar en tiempos de incertidumbre". Además, Andrés Cardona, desarrollador de Negocio, impartió el taller "De la volatilidad a la oportunidad: por qué un bróker es tu mejor aliado para el trading de CFD de criptomonedas", donde compartió perspectivas sobre cómo los brókeres pueden ayudar a sus clientes a gestionar la volatilidad del mercado.

Con casi 6.000 asistentes, el evento sirvió como una plataforma poderosa para que Vantage interactuara con la comunidad cripto en general y mostrara su presencia global. Vantage también fue reconocido con el premio al Broker de Más Rápido Crecimiento en Latinoamérica 2025, lo que destaca su crecimiento y visibilidad en la industria.

"Cripto Latin Fest nos brindó una oportunidad increíble para conectar directamente con la comunidad cripto", afirmó Marc Despallieres, consejero delegado de Vantage Markets. "Ganar el premio al Broker de Más Rápido Crecimiento en Latinoamérica en 2025 es un logro que nos enorgullece y que refleja nuestro enfoque en brindar innovación, confianza y valor a nuestros clientes".

Acerca de Vantage

Vantage Markets (o Vantage) es un bróker de CFD de múltiples activos que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para operar con productos de Contratos por Diferencia (CFD), incluidos Forex, materias primas, índices, acciones, ETF y bonos.

Con más de 15 años de experiencia en el mercado, Vantage trasciende el rol de bróker, brindando una plataforma comercial confiable, una aplicación comercial móvil galardonada y una plataforma comercial fácil de usar que brinda a los clientes acceso a oportunidades comerciales.

trade smarter @vantage

ADVERTENCIA DE RIESGO: Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Asegúrese de comprender los riesgos antes de operar.

Aviso legal: Vantage Global Limited está regulada por la VFSC. Los clientes son responsables de asegurarse de que el acceso a los servicios de Vantage esté permitido en su jurisdicción antes de usar la plataforma. Este artículo se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, ni una oferta ni una solicitud de productos o servicios financieros. El contenido no está dirigido a residentes de ninguna jurisdicción donde su distribución o uso sea contrario a la legislación o normativa local. Se recomienda a los lectores que busquen asesoramiento profesional independiente antes de tomar cualquier decisión financiera o de inversión. Cualquier confianza que deposite en la información presentada es bajo su propio riesgo.

