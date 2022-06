- VAPORESSO: NUEVOS PRODUCTOS, TECNOLOGÍA Y COLABORACIÓN CON ARTISTAS DE LA CALLE en The Vaper Expo UK, Birmingham NEC del 27 al 29 de mayo de 2022

BIRMINGHAM, Inglaterra, 6 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- VAPORESSO está haciendo NUEVOS anuncios en el stand de la feria The Vaper Expo UK HOY con una exhibición a las 2 pm después de una noche de éxito, ganando premios. VAPORESSO quedó en primer lugar en la categoría "Best Tank", en segundo lugar en la categoría "Best Mod" y ganando el tercer lugar en la categoría "Mejor sistema de Pod" en los premios Vapouround. VAPORESSO tiene un stand conjunto con SMOORE en la feria y anunciará lo siguiente en los próximos días:

NUEVOS PRODUCTOS VAPORESSO - VAPORESSO pone el lujo en el mercado del vapeo con el lanzamiento de dos nuevos productos LUXE X y GEN PT60 | 80 S

NUEVO LOGO – el nuevo logo de VAPORESSO presenta la letra "V" en primer plano para simbolizar la pasión que caracteriza a la comunidad del vapeo. Detrás está la letra "O", que simboliza un anillo de vapor que se abre. La "O" representa la alegría, el amor y la esperanza que aporta VAPORESSO. La 'V' y la 'O' son los símbolos que definen a VAPORESSO

NUEVA TECNOLOGÍA - Vaya más allá de lo ordinario con VAPORESSO, que cuenta con su flamante tecnología de calentamiento COREX , cuyo desarrollo ha llevado dos años. La tecnología COREX es el núcleo del buen sabor y proporciona la reproducción de sabor más precisa.

COLABORACIÓN - VAPORESSO se ha asociado con dos iconos urbanos estadounidenses, BigSleeps x TwoJsKicks, como parte de una nueva y elegante imagen de la marca de kits de vapeo.

El escaparate en The Vaper Expo UK, Birmingham NEC está siendo un éxito entre la comunidad de vapeo

"Inspirado por vapeadores, diseñado para vapeadores."

VAPORESSO expone en The Vaper Expo UK, Birmingham NEC del 27 al 29 de mayo de 2022 en el stand D56.

Información sobre VAPORESSO

VAPORESSO fue creada en 2015 y se dedica a establecer un mundo libre de humo, al tiempo que aumenta la calidad de vida de nuestros usuarios. Basándonos en nuestra continua innovación, un estricto control de calidad y un compromiso sustancial, VAPORESSO crea productos que pueden adaptarse a todos los niveles y estilos de vapeadores. VAPORESSO se esfuerza por poder ayudar al mayor número de personas posible.

El presidente y consejero delegado, Simon Lai, fue fumador durante 11 años y antes de pasarse al vapeo, dijo "Cuando empezamos VAPORESSO, teníamos el gran sueño de hacer que el cambio al vapeo fuera lo más fácil posible para todos"

SMOORE es la empresa matriz de VAPORESSO, que es el mayor proveedor mundial de dispositivos de vapeo. SMOORE es la primera empresa del sector que cotiza en bolsa, con una valoración de más de 25.000 millones de dólares estadounidenses, lo que marca un hito importante en la historia.

Más información en https://www.vaporesso.com/about-us

Creado por vapeadores, para vapeadores