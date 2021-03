Vaxalto Biotherapeutics y Mount Sinai se unen para desarrollar nuevas inmunoterapias para el cáncer (1)

- Vaxalto Biotherapeutics y Mount Sinai entran en un acuerdo de licencia exclusivo para el desarrollo y comercialización de nuevos virus oncolíticos inmunoterapéuticos para el tratamiento del cáncer

NUEVA YORK, 4 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Vaxalto Biotherapeutics, Inc. (www.vaxalto.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3084679-1&h=1983150592&u...]), una compañía de biotecnología de fase preclínica centrada en desarrollar y comercializar nuevos virus oncolíticos inmunoterapéuticos recientemente diseñados, y Mount Sinai Innovation Partners (MSIP), parte de Icahn School of Medicine en Mount Sinai, se han asociado para desarrollar nuevas inmunoterapias para el cáncer. Mount Sinai ha recibido una licencia exclusiva mundial para Vaxalto que cubre la propiedad intelectual y tecnología relativa a una plataforma de virus oncolíticos de paramixovirus aviar (APMV) y un nuevo inmuno-modulador que se dirige al sistema linfático. Esta tecnología forma el núcleo del enfoque terapéutico multimodal patentado de Vaxalto que utiliza la destrucción directa de células de cáncer y activación del sistema vascular e inmune.

"Estamos encantados de asociarnos con Mount Sinai para desarrollar una nueva inmunoterapia viral, que elimina los tumores tras la administración intratumoral y conduce a una protección a largo plazo de la recurrencia del cáncer basada en estudios animales", dijo la doctora Mihaela Skobe, cofundadors y directora de Vaxalto, Laboratory for Metastasis and Lymphatic Research, Departamento de Ciencias Oncológicas en el Mount Sinai.

A Skobe se unen los doctores Peter Palese y Adolfo Garcia-Sastre, también de la Icahn School of Medicine en Mount Sinai, para formar el equipo directivo científico de Vaxalto.

"Esperamos con impaciencia esta colaboración entre Mount Sinai y Vaxalto, en un esfuerzo por avanzar las posibles terapias revolucionarias que utilizan un nuevo enfoque para tratar una serie de cánceres", dijo el doctor Erik Lium, director general de Mount Sinai Innovation Partners y vicepresidente ejecutivo y director de Innovación Comercial de Mount Sinai Health System

Acerca de Mount Sinai Innovation Partners

Mount Sinai Innovation Partners (MSIP) es responsable de impulsar la aplicación en el mundo real y comercialización de los descubrimientos e inventos de Mount Sinai, así como el desarrollo de alianzas de investigación con la industria. Nuestro objetivo es traducir los descubrimientos e invenciones en productos y servicios sanitarios que benefician a los pacientes y a la sociedad. MSIP es responsable del total espectro de actividades de comercialización requeridas para dar vida a las invenciones de Mount Sinai. Estas actividades incluyen evaluar, patentar, comercializar y dar licencia a nuevas tecnologías que construyen investigación, colaboraciones y alianzas con entidades comerciales y no lucrativas, transferencia de material y confidencialidad, innovadores de coaching para avanzar descubrimientos traslacionales relevantes comercialmente, e impulsar activamente un ecosistema de empresariazgo dentro de las comunidades de sistema sanitario e investigación de Mount Sinai. Para más información, visite www.ip.mountsinai.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3084679-1&h=1097581255&u...] o busque a MSIP en LinkedIn [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3084679-1&h=1775696445&u...], Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3084679-1&h=888710313&u=...], Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3084679-1&h=163932980&u=...], Medium [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3084679-1&h=895280691&u=...] y YouTube [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3084679-1&h=3215951548&u...].

Acerca del Mount Sinai Health System

Mount Sinai Health System es el sistema médico académico más grande de la ciudad de Nueva York, compuesto por ocho hospitales, una importante escuela de medicina y una amplia red de consultorios ambulatorios en toda la región metropolitana de Nueva York. Mount Sinai es una fuente nacional e internacional inigualable de educación, investigación y descubrimiento transnacionales, y de liderazgo clínico colaborativo, que garantiza la prestación de los servicios de más alta calidad, desde la prevención hasta el tratamiento de las enfermedades humanas más graves y complejas. El sistema de salud incluye más de 7.200 médicos y cuenta con una red sólida y en constante expansión de servicios multiespecializados, incluidos más de 400 consultorios ambulatorios en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, Westchester y Long Island. El Hospital Mount Sinai se encuentra en el puesto no. 14 en la "Lista de Honor" de los 20 Mejores Hospitales del país publicada en el U.S. News & World Report, y es una de las 20 Mejores Escuelas de Medicina del país según la Escuela Icahn de Medicina. Los hospitales que forman parte del Mount Sinai Health System están clasificados de manera consistente a nivel regional por especialidad, y sus médicos se encuentran entre el 1 % superior de todos los médicos a nivel nacional, según el U.S. News & World Report.

Para más información, visite https://www.mountsinai.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3084679-1&h=2146036254&u...] o busque a Mount Sinai en Facebook [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3084679-1&h=1295603532&u...], Twitter [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3084679-1&h=3922513392&u...] y YouTube [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3084679-1&h=3174959183&u...].

