Veeva presenta Falcon Router para la clasificación con agentes de todos los canales de denuncia

(Información remitida por la empresa firmante)

PLEASANTON, California, 21 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy Veeva Falcon Router, un agente específico de la industria para identificar y enviar informes potenciales de eventos adversos de seguridad, quejas sobre la calidad del producto y consultas médicas a los equipos correctos con rapidez y consistencia.

Falcon Router organizará acciones de clasificación y enrutamiento para biofarmacéuticas de todos los tamaños, sin necesidad de conciliación manual. La atención se centrará inicialmente en la recepción de correo electrónico y web, incluido Veeva Ostro. Falcon Router enrutará la información seleccionada directamente a Veeva Safety, Veeva QMS, Veeva MedInquiry o bandejas de entrada designadas.

"Cada biofarmacéutica se enfrenta a este desafío de enrutamiento y crece con cada nueva región y producto que lanzan al mercado", afirmó John Lawrie, vicepresidente de Veeva Safety. "La clasificación rápida y fiable es más importante que nunca para que los expertos puedan centrarse en lo que más importa: el paciente".

Falcon Router, cuya disponibilidad para los primeros usuarios está prevista para enero de 2027, forma parte de Falcon Agent Suite, las soluciones de trabajo agente de Veeva para ciencias de la vida.

Acerca de Veeva SystemsVeeva ofrece la nube de la industria para las ciencias de la vida, que incluye aplicaciones, agentes, datos y servicios de consultoría. Con un firme compromiso hacia la innovación, la excelencia del producto y el éxito del cliente, Veeva atiende a más de 1.500 clientes, desde las mayores empresas farmacéuticas del mundo hasta compañías biotecnológicas emergentes. Como empresa de beneficio público (Public Benefit Corporation), Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluidos clientes, empleados, accionistas y los sectores a los que presta servicio. Para obtener más información, visite veeva.com.

Declaraciones prospectivas de Veeva Este comunicado contiene declaraciones prospectivas relativas a los productos y servicios de Veeva y a los resultados o beneficios previstos derivados de su uso. Dichas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los indicados en este comunicado, y no asumimos obligación alguna de actualizar tales declaraciones. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente a nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres detallados en nuestra presentación del Formulario 10-Q correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de julio de 2026, disponible aquí (encontrará un resumen de los riesgos que pueden afectar a nuestro negocio en las páginas 33 y 34), y en nuestras presentaciones posteriores ante la SEC, a las que puede acceder en sec.gov.

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