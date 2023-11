Venture Global anuncia el cierre de bonos sénior garantizados por valor de 1.000.000.000 de dólares

(Información remitida por la empresa firmante)

ARLINGTON, Va., 9 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. ("Venture Global") anunció hoy que ha cerrado su oferta de un monto principal agregado de mil millones de dólares en bonos sénior garantizados que se han emitido en dos series: (i) una serie de bonos sénior garantizados con vencimiento al 9,500 % con vencimiento en 2029 por un monto principal agregado de 500 millones de dólares (los "Bonos 2029") y (ii) una serie de bonos sénior garantizados al 9,875 % con vencimiento en 2032 por un monto principal agregado de 500 millones de dólares (los "Bonos 2032" y, junto con los Bonos 2029, los "Bonos"). Los Bonos 2029 ofrecidos son una reapertura de los bonos sénior garantizados por 2.500 millones de dólares al 9.500 % con vencimiento en 2029 y los Bonos 2032 ofrecidos son una reapertura de los bonos sénior garantizados por 1.500 millones de dólares al 9,875 % con vencimiento en 2032 emitidos por Venture Global el 24 de octubre de 2023.

Los Bonos 2029 vencerán el 1 de febrero de 2029 y los Bonos 2032 vencerán el 1 de febrero de 2032. Los Bonos fueron emitidos al 101.000 % del monto principal de las mismas, más los intereses devengados desde el 24 de octubre de 2023 y reflejaron un aumento de 250 millones de dólares por encima del tamaño de la oferta previamente anunciada. Los Bonos están garantizados pari passu por una garantía real de primera prioridad sobre sustancialmente todos los activos existentes y futuros de Venture Global y los futuros garantes, si los hubiera, sujeto a las exclusiones habituales. Esta oferta eleva la deuda de alto rendimiento total de Venture Global en lo que va del año hasta la fecha a 9.500 millones de dólares, lo que marca la mayor emisión de alto rendimiento en dólares estadounidenses por volumen en un solo año desde 2015.

Los Bonos no fueron registrados bajo la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la "Ley de Valores") o las leyes de valores de ningún estado u otra jurisdicción, y los Bonos no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin el registro bajo la Ley de Valores. Ley o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o una solicitud de una oferta para comprar los Bonos, ni habrá ninguna venta de estos valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta de estos valores sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción.

Acerca de Venture Global

Venture Global es un proveedor a largo plazo y de bajo costo de GNL estadounidense procedente de cuencas de gas natural norteamericanas ricas en recursos. La primera instalación de Venture Global, Calcasieu Pass, comenzó a producir GNL en enero de 2022. La segunda instalación de la compañía, Plaquemines LNG, está en construcción y se espera que produzca la primera GNL en 2024. Actualmente, la compañía está construyendo y desarrollando más de 70 MTPA de capacidad de producción nominal para proporcionar energía limpia y asequible al mundo. Venture Global está desarrollando proyectos de captura y secuestro de carbono (CCS) en cada una de sus instalaciones de GNL.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones que pueden incluir "declaraciones prospectivas". Todas las declaraciones, distintas de las declaraciones de hechos o condiciones históricas o presentes, incluidas en este documento son "declaraciones prospectivas". Entre las "declaraciones prospectivas" se incluyen, entre otras cosas, declaraciones sobre la estrategia, los planes y los objetivos comerciales de Venture Global, incluido el uso de los ingresos de la oferta. Venture Global cree que las expectativas reflejadas en estas "declaraciones prospectivas" son razonables, son inherentemente inciertas e implican una serie de riesgos e incertidumbres que escapan al control de Venture Global. Además, las suposiciones pueden resultar inexactas. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los anticipados o implícitos en las "declaraciones prospectivas" como resultado de una variedad de factores. Estas "declaraciones prospectivas" se refieren únicamente a la fecha realizada y, salvo lo requerido por la ley, Venture Global no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna "declaración prospectiva" ni proporcionar razones por las cuales los resultados reales pueden diferir, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

