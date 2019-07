Venture Global asegura la financiación de 5800 millones de dólares para la construcción de GNL en Calcasieu Pass

Publicado 19/07/2019 15:24:45 CET

- Venture Global asegura compromisos vinculantes de más de 10.000 millones de dólares para la financiación de 5800 millones de dólares para la construcción del proyecto de GNL en Calcasieu Pass

ARLINGTON, Virginia, 19 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. se enorgullece en anunciar que la financiación de 5800 millones de dólares de la empresa para la construcción del proyecto GNL en Calcasieu Pass ha recibido más de 10.000 millones de dólares en compromisos vinculantes de Initial Coordinating Lead Arrangers. La transacción tiene casi el doble de demanda, antes de la sindicación minorista. Los fondos de la financiación de la construcción, junto con la inversión de capital de Stonepeak Infrastructure Partners, financiarán la construcción y puesta en marcha de las instalaciones de Calcasieu Pass y el oleoducto TransCameron asociado.

El grupo prestamista incluye a los principales bancos mundiales de financiación de proyectos asiáticos, europeos y norteamericanos.

El grupo bancario está formado por Banco Santander, S.A, Bank of America, N.A., Goldman Sachs Bank USA, Industrial & Commercial Bank of China Limited, ING Capital LLC, JPMorgan Chase Bank, N.A., Mizuho Bank, Ltd., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Natixis, Nomura Securities International, Inc., Royal Bank of Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y The Bank of Nova Scotia.

Mike Sabel y Bob Pender, consejeros delegados de Venture Global LNG, declararon conjuntamente: "La increíble respuesta del mercado a nuestro instrumento de deuda de Calcasieu Pass es la culminación de muchos años de trabajo de nuestro equipo. Estamos extremadamente orgullosos de que las principales instituciones de financiación de proyectos del mundo hayan respondido con una validación de la calidad de nuestra estructura y de nuestros socios con condiciones excepcionales y un exceso de demanda significativo. La empresa ha conseguido más de 8600 millones de dólares de capital y continúa con su actividad de construcción y fabricación en Calcasieu Pass".

Las instalaciones de 10 MTPA de Venture Global en Calcasieu Pass utilizarán una solución integral de procesos de Baker Hughes, una empresa de GE (BHGE) que utiliza trenes de licuefacción construidos en fábrica de tipo modular altamente eficientes a escala intermedia. Kiewit diseña, construye, pone en marcha, prueba y garantiza las instalaciones. Calcasieu Pass ha recibido todos los permisos necesarios, incluida la autorización de la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) de EE. UU. y la autorización de exportación a países no suscritos a acuerdos de libre comercio del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Venture Global LNG también está desarrollando el proyecto de Plaquemines LNG de 20 MTPA y el proyecto de 20 MTPA Delta LNG, ambos en la parroquia de Plaquemines (Luisiana).

Acerca de Venture Global LNG

Venture Global LNG es un proveedor de GNL de bajo coste a largo plazo que se abastece de las ricas cuencas en recursos de producción de gas natural en Estados Unidos. El sistema de procesos de licuefacción de Venture Global LNG empleará una altamente eficiente y fiable cartera de productos suministrada por BHGE. La instalación de 10 MTPA de Venture Global en Calcasieu Pass está en fase de construcción en la intersección del canal navegable de Calcasieu y del golfo de México. Venture Global LNG también construye el centro de Venture Global Plaquemines LNG de 20 MTPA de capacidad a 50 km al sur de Nueva Orleans, sobre el río Misisipi, así como las instalaciones de Venture Global Delta LNG de 20 MTPA de capacidad también sobre el río Misisipi, al sur de Nueva Orleans. Hasta la fecha, Venture Global ha recaudado un total de aproximadamente 8600 millones de dólares de capital comprometido para financiar el desarrollo de sus proyectos. Para obtener más información, visite www.venturegloballng.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2529199-1&h=1041757356&u...].

