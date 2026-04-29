Verified Clinical Trials y Chubb anuncian una alianza estratégica (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Verified Clinical Trials y Chubb anuncian una alianza estratégica para mejorar la seguridad de los sujetos de investigación, la calidad de los datos y el éxito de los ensayos clínicos

BOCA RATON, Fla., 29 de abril de 2026/PRNewswire/ -- Verified Clinical Trials (VCT), líder mundial en soluciones de registro de sujetos para ensayos clínicos, y Chubb anunciaron hoy una alianza estratégica centrada en mejorar la seguridad de los sujetos de investigación, optimizar la calidad de los datos, fortalecer la integridad de los estudios y respaldar el éxito de los resultados de los ensayos clínicos.

La alianza de Chubb con Verified Clinical Trials, que ofrece tecnología propia de registro de participantes, forma parte de un enfoque más amplio de gestión de riesgos en ensayos clínicos. Las soluciones de registro de participantes de VCT están diseñadas para detectar y ayudar a prevenir la inscripción duplicada y otras infracciones importantes del protocolo durante la fase de selección. Estos problemas pueden comprometer la seguridad de los participantes, afectar la calidad de los datos, generar dificultades operativas y regulatorias, e incrementar el riesgo de fracaso del estudio.

Entre los principales beneficios de la alianza se incluyen:

Mayor seguridad para los participantes en la investigación: Ayuda a reducir el riesgo de participación duplicada o superpuesta en estudios, lo que podría contribuir a eventos adversos, interacciones farmacológicas y otros problemas de seguridad.

Mejora de la calidad de los datos: Proporciona datos de estudio más precisos y fiables para un análisis más sólido, una mejor toma de decisiones y presentaciones regulatorias.

Mayor integridad del estudio: Ayuda a reforzar el cumplimiento del protocolo y a proteger contra infracciones que puedan comprometer la validez del ensayo.

Menor exposición al riesgo: Ayuda a los patrocinadores, las CRO y los centros a mitigar los riesgos operativos, financieros, regulatorios y de responsabilidad civil prevenibles.

Mayor potencial de éxito en los ensayos clínicos: Permite realizar estudios mejor protegidos con una mayor probabilidad de alcanzar los objetivos de investigación.

Mayor beneficio público: Contribuye al desarrollo de fármacos y terapias más seguros y eficaces para los pacientes y las comunidades que dependen de ellos.

Chubb es la aseguradora líder mundial de ensayos clínicos y un referente en el mercado que ofrece soluciones de seguros a medida para empresas del sector de las ciencias de la vida. Cuenta con la envergadura, la experiencia y la capacidad internacional necesarias para respaldar a empresas farmacéuticas y biotecnológicas, desde innovadoras emergentes hasta algunas de las más grandes del mundo. Los clientes de Chubb se benefician de una protección adicional contra eventos adversos (EA), eventos adversos graves (EAG), desviaciones del protocolo y la pérdida de calidad de los datos asociada a la participación duplicada o no declarada en el estudio.

Al combinar las capacidades de Chubb en seguros para ensayos clínicos con la tecnología de registro de participantes de VCT, reconocida en el sector, esta alianza ofrece beneficios significativos y complementarios a patrocinadores, CRO, centros de investigación y, en última instancia, a los participantes. En conjunto, estos servicios complementarios contribuyen a reducir los riesgos evitables, mejorar la seguridad de los participantes, fortalecer el cumplimiento del protocolo, optimizar la calidad de los datos y la integridad del estudio, y facilitar una ejecución más exitosa de los ensayos clínicos.

La seguridad de los participantes en la investigación y la integridad de los datos son fundamentales para el éxito de cualquier ensayo clínico, comentó el doctor Mitchell Efros, cofundador y consejero delegado de Verified Clinical Trials. Esta alianza con Chubb representa una importante oportunidad para proporcionar mayor protección, una supervisión más rigurosa y un valor añadido al ecosistema de la investigación clínica. En última instancia, el público en general también se beneficiará, ya que se podrán desarrollar y comercializar fármacos y terapias más seguros y eficaces con mayor confianza para su uso por parte de los pacientes.

Chubb está comprometida con el apoyo a enfoques innovadores y prácticos para la gestión de riesgos en la investigación clínica, declaró Lee Farrow, vicepresidente ejecutivo y líder de la práctica de la industria de ciencias de la vida en Chubb. VCT aborda un desafío persistente y poco reconocido en la investigación clínica: la incapacidad de consultar de forma fiable el historial de investigación de un participante para confirmar su elegibilidad. Esta alianza con VCT refleja un enfoque compartido en la mejora de la seguridad de los participantes en la investigación, la integridad del estudio y el rendimiento general de los ensayos.

En Verified Clinical Trials, nuestra misión siempre ha sido fortalecer la integridad de la investigación clínica, priorizando la seguridad de los participantes, afirmó Kerri Weingard, cofundadora, vicepresidenta y directora de operaciones global de Verified Clinical Trials. Esta alianza con Chubb representa un avance significativo en la forma en que la industria aborda el riesgo, pasando de medidas de seguridad reactivas a proactivas. Al combinar las capacidades de verificación de sujetos en tiempo real de VCT con la experiencia global de Chubb en gestión de riesgos, contribuimos a crear un ecosistema de ensayos clínicos más seguro, transparente y fiable que, en última instancia, beneficia a los patrocinadores, los centros de investigación y, sobre todo, a los pacientes.

Esta alianza representa un importante paso adelante en el avance de la gestión proactiva de riesgos en los ensayos clínicos y subraya el valor de la colaboración entre las aseguradoras y los líderes en tecnología de ensayos clínicos que trabajan para mejorar los resultados de la investigación clínica en todo el mundo.

Acerca de Verified Clinical Trials Verified Clinical Trials (VCT) es un proveedor líder de soluciones de registro de participantes en ensayos clínicos, diseñadas para detectar y prevenir la inscripción duplicada y otras infracciones del protocolo. Su base de datos global segura cuenta con la confianza de centros de investigación, patrocinadores y CROs para mejorar la seguridad de los participantes, fortalecer el cumplimiento del protocolo y proteger la integridad de los datos.

Acerca de Chubb Chubb es líder mundial en seguros. Con operaciones en 54 países y territorios, Chubb ofrece seguros comerciales y personales de bienes y responsabilidad civil, seguros de accidentes personales y de salud complementarios, reaseguros y seguros de vida a una amplia gama de clientes. La compañía se distingue por su extensa oferta de productos y servicios, su amplia red de distribución, su excepcional solidez financiera y sus operaciones locales a nivel global. Su empresa matriz, Chubb Limited, cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: CB) y forma parte del índice S&P 500. Chubb emplea a aproximadamente 45.000 personas en todo el mundo. Para obtener más información, visite: https://www.chubb.com/.

Contacto para medios:Justin GoodarzResponsable comercialVerified Clinical Trials, LLCConnect@verifiedclinicaltrials.com(516) 998-7499

Descargo de responsabilidad: Los productos y servicios no asegurados descritos en este documento son proporcionados por Verified Clinical Trials, un proveedor externo no afiliado a Chubb. El hecho de que este proveedor pueda ofrecer descuentos no indica que exista cobertura de seguro bajo ninguna póliza de Chubb para ningún incidente en particular. Los descuentos mencionados en productos y servicios ofrecidos por Verified Clinical Trials están disponibles solo para los asegurados de Chubb con pólizas vigentes y están sujetos a las leyes de seguros aplicables. Para los productos y servicios proporcionados, el asegurado y el proveedor externo establecerán una relación comercial directa. Chubb no participará en la decisión del asegurado de adquirir servicios y no tiene responsabilidad alguna por los servicios que se puedan proporcionar.

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