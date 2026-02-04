Verkada nombra a Mark Coates vicepresidente de EMEA

(Información remitida por la empresa firmante)

Líder experimentado en tecnología empresarial que impulsará el impulso regional y la expansión en Europa, Oriente Medio y África

SAN MATEO, California, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Verkada, líder en tecnología de seguridad física basada en IA, anunció hoy el nombramiento de Mark Coates como vicepresidente para EMEA. En este puesto, Coates supervisará la estrategia, las operaciones y la comercialización de Verkada en Europa, Oriente Medio y África, donde la compañía ya presta servicios a una base de clientes y socios en rápida expansión.

"EMEA es una región crucial para Verkada, con una fuerte demanda por parte de empresas y organizaciones de rápido crecimiento que buscan modernizar su seguridad física y sus operaciones", explicó Eric Salava, director de ingresos de Verkada. "Mark aporta una amplia experiencia regional, una trayectoria demostrada en la creación y liderazgo de equipos de alto rendimiento y un profundo conocimiento del panorama tecnológico. Nos complace darle la bienvenida al equipo".

Con casi 30 años de experiencia en tecnología y seguridad empresarial, Coates se incorpora a Verkada procedente de Gigamon, donde recientemente ocupó el cargo de vicepresidente para EMEA. Durante su gestión, reestructuró la organización de EMEA, impulsando un considerable crecimiento de ingresos de dos dígitos, logrando tres años consecutivos de rendimiento récord y obteniendo los honores de Vicepresidente y Región del Año de 2022 a 2024.

Antes de incorporarse a Gigamon, Coates fue vicepresidente de la región EMEA Norte y Oeste en Digital Realty, donde logró un aumento de ingresos de más del 30% y desempeñó un papel clave en la integración de Interxion tras su adquisición por 8.500 millones de dólares. Anteriormente, ocupó puestos de alta dirección en DTEX Systems, Veritas Technologies, Good Technology y Symantec, desarrollando y expandiendo las organizaciones de ventas de EMEA durante periodos de importante transformación del mercado.

"Verkada está modernizando la seguridad física y las operaciones de los edificios al reemplazar los sistemas locales fragmentados por una única plataforma en la nube basada en IA", afirmó Mark Coates, vicepresidente de EMEA en Verkada. "Lo que más me impresionó fue la ambición del equipo y el impulso que ya han generado. Me entusiasma unirme en una etapa tan crucial de crecimiento para ayudar a las organizaciones a proteger a las personas y los espacios en un mundo en constante evolución".

Coates sustituirá a Ardon Anderson, exvicepresidente de Verkada para EMEA, quien buscará una nueva oportunidad de liderazgo en Norteamérica. Anderson deja una organización para EMEA significativamente expandida, tras un crecimiento del negocio de más del 700% y el exitoso lanzamiento de operaciones en Oriente Medio, DACH y el sur de Europa.

Mark Coates asistirá a VerkadaOne en Londres el 19 de marzo de 2026 para debatir las últimas tendencias en seguridad física en la nube con una amplia selección de ponentes, expertos del sector y socios. Si desea obtener más información sobre el evento y confirmar su asistencia, regístrese en: https://www.verkada.com/uk/verkada-one/london/

Acerca de Verkada Diseñadas con la simplicidad como prioridad, las seis líneas de productos de Verkada (cámaras de seguridad, control de acceso, sensores ambientales, alarmas, sistemas para el lugar de trabajo e intercomunicadores) ofrecen una seguridad inigualable para edificios mediante una plataforma de software integrada y segura basada en la nube. Más de 30.000 organizaciones en 171 países de todo el mundo confían en Verkada como su capa de seguridad física para una gestión más sencilla, un control inteligente y despliegues escalables. Para más información, visite www.verkada.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2876453...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1640210...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/verkada-nombra-a-mark-coates-vicepresidente-de-emea-302679083.html