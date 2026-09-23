vHive expande su plataforma de digitalización, líder en el sector, al mercado de los centros de datos

(Información remitida por la empresa firmante)

La tecnología de digitalización de vHive, de eficacia probada en campo, permite a los operadores de centros de datos salvar la brecha entre la infraestructura física y la gestión digital, impulsando la automatización, la optimización del espacio y la precisión.

NUEVA YORK, 23 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- vHive, líder mundial en software de digitalización integral de activos, anunció hoy la expansión de su motor WorldTwin AI™ al sector de los centros de datos. Este movimiento estratégico traslada la experiencia de vHive en gemelos digitales, probada en campo en los sectores de las telecomunicaciones y las energías renovables, donde ha digitalizado con éxito infraestructuras físicas críticas y complejas para operadores globales y empresas de torres, para satisfacer las necesidades críticas y en rápida evolución del mercado de los centros de datos.

A medida que se acelera la demanda impulsada por la IA, los centros de datos se expanden a un ritmo sin precedentes, generando entornos de infraestructura complejos y en constante cambio. Las soluciones actuales de Gestión de Infraestructura de Centros de Datos (DCIM) suelen centrarse en las capas de red y lógica, lo que a menudo provoca una desconexión con la realidad física de las instalaciones. vHive salva esta brecha conectando los ámbitos físico y digital, y proporciona una fuente única de información fiable que abarca desde las plantas y los racks hasta equipos específicos, tanto para los operadores de las instalaciones como para sus clientes de coubicación.

"Los centros de datos son la columna vertebral de la economía moderna de la IA; sin embargo, muchos operadores se enfrentan a una 'brecha de visibilidad del inventario' debido a que sus sistemas digitales están desconectados de los activos físicos de las instalaciones", afirmó Yariv Geller, consejero delegado y cofundador de vHive. "Al aplicar los mismos principios de IA física que perfeccionamos en los sectores de las telecomunicaciones y las energías renovables, permitimos a los operadores de centros de datos dejar atrás las hojas de cálculo manuales y estáticas para pasar a una comprensión dinámica, estructurada y siempre actualizada de sus instalaciones. Estamos creando un puente donde el activo físico, el modelo digital y el software de gestión funcionan como una unidad".

La solución de vHive automatiza la captura de datos en terreno o en las instalaciones mediante tecnologías autónomas para crear gemelos digitales inteligentes. Esto permite a los operadores catalogar y mapear equipos, visualizar la densidad de los racks, identificar el espacio disponible en el suelo y en los racks, así como realizar un seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo, todo ello al ritmo al que evoluciona la configuración de su infraestructura.

"El motor extensible WorldTwin AI™ de vHive utiliza nuestro modelo de mundo patentado, el cual permite comprender la instalación en su totalidad; esto posibilita a los operadores simular cambios, identificar espacio disponible para agilizar la incorporación de clientes y verificar el estado de la construcción frente a la planificación", afirmó Tomer Daniel, director de tecnología y cofundador de vHive. "Expandirnos desde los sectores de telecomunicaciones y energías renovables hacia los centros de datos es una evolución natural para nosotros. De hecho, algunos de nuestros clientes prestan ambos servicios. Ya se trate de una torre de radio o de un rack de servidores, el desafío fundamental sigue siendo el mismo: la necesidad de comprender con precisión la infraestructura mediante un flujo de trabajo automatizado y repetible que garantice la coherencia entre las bases de datos digitales y las instalaciones físicas".

Entre los principales beneficios de la plataforma de digitalización de centros de datos de vHive se incluyen:

Captura de datos sencilla y automatizada: Uso de cámaras estándar para inspeccionar el centro de datos.

Uso de cámaras estándar para inspeccionar el centro de datos. Fuente única de información digital: Concilia los registros físicos dispersos con el estado real de las instalaciones, desde la distribución de la planta hasta los equipos individuales montados en rack.

Concilia los registros físicos dispersos con el estado real de las instalaciones, desde la distribución de la planta hasta los equipos individuales montados en rack. Optimización del espacio y la capacidad: Identifica al instante las unidades de rack no asignadas y el espacio libre disponible para maximizar el aprovechamiento de la capacidad y acelerar la generación de ingresos.

Identifica al instante las unidades de rack no asignadas y el espacio libre disponible para maximizar el aprovechamiento de la capacidad y acelerar la generación de ingresos. Gestión fluida de inquilinos: Ofrece a los equipos de operaciones y a los inquilinos de servicios de coubicación vistas digitales interactivas en 3D de sus activos físicos dedicados, mejorando la transparencia sin necesidad de visitas presenciales a las instalaciones.

Ofrece a los equipos de operaciones y a los inquilinos de servicios de coubicación vistas digitales interactivas en 3D de sus activos físicos dedicados, mejorando la transparencia sin necesidad de visitas presenciales a las instalaciones. Eficiencia operativa: Automatiza la verificación del inventario, reduciendo el tiempo y la mano de obra necesarios para las auditorías y la documentación manuales.

Automatiza la verificación del inventario, reduciendo el tiempo y la mano de obra necesarios para las auditorías y la documentación manuales. Análisis avanzado: Proporciona información sobre la topología espacial y la densidad de los racks, lo que permite a los operadores optimizar la gestión de la energía y la refrigeración en entornos de alta densidad.

Proporciona información sobre la topología espacial y la densidad de los racks, lo que permite a los operadores optimizar la gestión de la energía y la refrigeración en entornos de alta densidad. Comprensión del entorno físico: Aprovecha la IA del vHive World Model para ofrecer capacidades de comprensión física que permiten realizar diagnósticos predictivos y flujos de trabajo de mantenimiento automatizados.

Aprovecha la IA del vHive World Model para ofrecer capacidades de comprensión física que permiten realizar diagnósticos predictivos y flujos de trabajo de mantenimiento automatizados. Conectividad con soluciones de monitoreo en tiempo real: Superpone datos de sensores de monitoreo térmico y energético en tiempo real sobre una vista espacial en 3D de la instalación.

Superpone datos de sensores de monitoreo térmico y energético en tiempo real sobre una vista espacial en 3D de la instalación. Alineación interdepartamental: Elimina las fricciones tradicionales entre las fases de planificación, construcción, operaciones y mantenimiento mediante una fuente de información unificada, alineando la realidad física con la planificación lógica para agilizar la incorporación de inquilinos.

Con un historial comprobado de digitalización de más de 120.000 activos de infraestructura crítica a nivel mundial, vHive está en una posición única para ayudar a los operadores de centros de datos a resolver los desafíos del crecimiento a hiperescala y la escasez de talento. Al automatizar el proceso de digitalización, vHive permite a los equipos centrarse en el rendimiento y el tiempo de actividad en lugar de la entrada manual de datos y la verificación del sitio.

Para obtener más información sobre las soluciones de centro de datos de vHive, visite www.vhive.ai.

Acerca de vHive

vHive es un líder mundial en soluciones de digitalización integral que permite a las organizaciones aprovechar al máximo el potencial de sus activos de infraestructura mediante la toma de decisiones basada en datos. La plataforma de vHive utiliza tecnologías avanzadas de captura de datos para digitalizar activos y proporcionar información práctica derivada de análisis de inteligencia artificial. Con el objetivo de descubrir nuevas oportunidades de ingresos, optimizar la eficiencia operativa y mejorar la seguridad, vHive ayuda a las organizaciones a transformar sus operaciones.

Fundada en 2016, vHive opera en cinco continentes y más de 40 países, prestando servicios a sectores como las telecomunicaciones, los centros de datos y las energías renovables. La empresa cuenta con el respaldo de inversores como PSG, Octopus Ventures, Deutsche Telekom y StageOne, y continúa impulsando la innovación en la digitalización de activos.

Contacto para medios:Naomi Stol Zamir, directora de comunicaciones de marketing, naomi@vhive.ai

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