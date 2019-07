Victor Restis demanda a The American Interest, Inc. por daños en concepto de difamación y distorsión de la imagen

Publicado 20/07/2019 19:38:20 CET

Victor Restis está representado por By Coburn & Greenbaum, PLLC

WASHINGTON, 20 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Victor Restis, el emprendedor y empresario de éxito, considerado como una de las personas más influyentes en la comunidad naviera internacional, y con grandes y diversos intereses en un amplio abanico de sectores empresariales como el de las finanzas, medios de comunicación, hostelería, ocio, inmobiliario y energía, ha presentado una demanda por difamación y distorsión de la imagen contra The American Interest, Inc.

La demanda, presentada ante el Tribunal Superior del Distrito de Columbia (n.º de expediente: 2019-CA-0044681 B) por el bufete de abogados de Coburn & Greenbaum, PLLC, alega que el artículo de The American Interest titulado "A Greek Bearing Grifts" difamaba al Sr. Restis y distorsionaba su imagen. Además, el artículo afirma que el Sr. Restis fue pillado in fraganti mientras conseguía préstamos estatales bajo el nombre de sus familiares para luego "desviar el efectivo a paraísos fiscales". La demanda alega que eso es falso testimonio. El Tribunal de Apelación de Atenas dictaminó, mucho antes de la publicación del artículo de The American Interest, que las acciones del Sr. Restis fueron perfectamente legales y se encontraban dentro de las "prácticas bancarias habituales", y que el banco tenía un capital circulante suficiente. La demanda afirma que The American Interest publicó el artículo con conocimiento de la decisión del Tribunal de Apelación o haciendo caso omiso de la verdad, lo que indica intención dolosa.

The American Interest es una organización de medios de comunicación multiplataforma que incluye análisis, opiniones, reseñas y podcasts. Es una revista de temática internacional destacada y muy difundida. El artículo "A Greek Bearing Grifts" ha circulado ampliamente por todo el mundo y, tal y como se alega en la demanda, ha causado al Sr. Restis daños importantes. El Sr. Restis reclama una indemnización por daños y perjuicios que excedan los 100 millones de dólares.

CONTACTO: CONTACTO: Jonathan W. Greenbaum, jg@coburngreenbaum.com