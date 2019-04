Victoria completa de Mecard sobre la patente de Bakugan de Master Spin en China

Publicado 01/04/2019 3:16:56 CET

SEÚL, Corea del Sur, 1 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- La marca de juguetes Mecard, desarrollada con tecnología patentada propiedad de la empresa coreana de juguetes Choirock Contents Factory Co., Ltd., ha ganado una demanda por infracción de patente presentada por la compañía mundial de juguetes Spin Master Ltd. en China.

En 2016, Spin Master presentó una demanda por infracción de patente contra Mecard en el Tribunal de Propiedad Intelectual de Guangzhou en China, alegando que Mecard infringió una patente relacionada con el juguete Bakugan de Spin Master. En el juicio, el Tribunal dictaminó que los juguetes de Mecard no infringen la patente de Bakugan de Spin Master y; en consecuencia, desestimaron la demanda por infracción de patente de Spin Master. Spin Master apeló, pero el Tribunal confirmó la decisión del juicio, declarándola firme e inapelable. Sin más apelaciones pendientes, y después de litigar durante casi tres años en China, Mecard finalmente obtuvo una victoria completa con respecto a la patente de Bakugan de Spin Master. La campaña de litigios de Spin Master contra Mecard en China ha llegado a su fin.

"Choirock posee patentes relacionadas con el primer mecanismo del mundo para transformar un juguete levantando una tarjeta, cuya superficie inferior queda expuesta después de la transformación", declaró un representante de Choirock, la compañía surcoreana que posee la propiedad intelectual y las patentes de Mecard. "Mecard es la marca de juguetes más vendida en Corea. Choirock ha hecho todos los esfuerzos para proteger nuestro innovador mecanismo de transformación en todo el mundo y continuará fortaleciendo nuestra propiedad intelectual. Choirock espera que nuestros competidores respeten nuestra propiedad intelectual y tomarán medidas firmes contra cualquiera que infrinja la propiedad intelectual de Choirock".

Acerca de Choirock

Choirock Contents Factory Co., Ltd. es el principal creador y proveedor de contenidos de Corea. Choirock está altamente especializado en planificación y desarrollo de juguetes, animaciones, aplicaciones/plataformas móviles y negocios de licencias, y se dedica a la creación de contenidos únicos e innovadores, tales como Turning Mecard®, Dino Mecard®, Ghost Mecard®, Bbasha Mecard®, Hello Carbot®, Hello Carbot Koong®, Hello Carbot Mini®, SofyRuby®, My Friend Koriri® entre muchos otros. Choirock se compromete a seguir con su lema "Delight To Play" (Deleite para jugar) para niños y familias. Visítenos en línea en www.choirockcf.com [http://www.choirockcf.com/].

