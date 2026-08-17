Vida inspirada en la IA: Adéntrese en el Inspiration Habitat de TCL en IFA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- TCL, líder mundial en electrónica de consumo y la marca número 1 del mundo en televisores Mini LED y de gran formato[1] , invita a los visitantes a adentrarse en su Inspiration Habitat en IFA 2026. Por medio del lema "Vida inspirada en la IA", este espacio de exposición inmersivo, que se encuentra ubicado en el pabellón 21A de Messe Berlin, reúne las últimas innovaciones de TCL Industries en entretenimiento, vida conectada y tecnología para el hogar, y proporciona un primer vistazo para conocer cómo la IA puede inspirar la forma en que las personas ven, viven y se conectan en casa y más allá.

Contando con pantallas de todos los tamaños, desde pequeñas hasta grandes, el Inspiration Habitat presentará el ecosistema visual completo de TCL, que dispone de sus pantallas LED SQD-Mini de gama alta, los dispositivos móviles NXTPAPER y las últimas gafas inteligentes RayNeo como pilares fundamentales. De forma conjunta, es un reflejo de la forma cada vez más fluida en que el público consume cine, streaming y videojuegos en diferentes pantallas. Un panel dedicado a la tecnología de pantallas de vanguardia, que forma parte del TCL IFA 2026 Innovation Discovery el 3 de septiembre, se va a encargar de profundizar en el tema, explorando cómo la evolución de los hábitos de visualización, la creación de contenido y la innovación en pantallas están definiendo el futuro de las experiencias visuales.

Más allá de la pantalla, los nuevos aires acondicionados y lavadoras sirven para ampliar la IA aún más al hogar, aportando mayor inteligencia y eficiencia a las rutinas diarias.

Presentado a nivel mundial en IFA 2026, el renovado TCL NXTHOME™ da vida a la "Resonancia Estacional" a través de un viaje inmersivo por todo el hogar, estando inspirado en el cambio de las estaciones. Basado en la estética Inspire Nature de TCL, los colores, los ambientes y los patrones exclusivos de TCL fluyen a través de las pantallas inteligentes, los electrodomésticos, los interiores y el mobiliario, y sirve para crear expresiones más naturales de la tecnología que se integran a la perfección en la vida cotidiana.

La exposición también servirá para destacar el compromiso de larga duración de TCL para con el deporte mundial, conectando a las personas a través de una pasión compartida por el deporte. Con la Copa Mundial de Baloncesto Femenino FIBA 2026 celebrándose en Berlín durante la semana de la IFA, los visitantes podrán disfrutar de una vibrante celebración del juego en el expositor de TCL, que incluye una zona dedicada a los aficionados y experiencias interactivas de baloncesto en el Inspiration Habitat.

Detalles del evento TCL en IFA 2026:

Descubrimiento de innovación TCL IFA 2026

Fecha y hora: 14:00 CEST, 3 de septiembre de 2026 (Check-in a las 13:30)Localización: Pabellón 21A, Messe Berlin, Alemania

Expositor TCL IFA 2026

Fecha: Del 4 al 8 de septiembre de 2026Localización: Pabellón 21A, Messe Berlin, Alemania

Acerca de TCL

TCL Electronics se especializa en la investigación, el desarrollo y la fabricación de productos electrónicos de consumo, incluyendo televisores, dispositivos móviles, dispositivos de audio, productos para el hogar inteligente y electrodomésticos. Gracias a la combinación de un diseño cuidado y tecnología innovadora para inspirar la excelencia, nuestra gama de productos ofrece características imprescindibles y experiencias significativas. Como una de las marcas de electrónica de consumo más grandes del mundo, nuestra cadena de suministro integrada verticalmente y nuestra fábrica de paneles de visualización de última generación ayudan a TCL a poder proporcionar innovación para todos. Si desea obtener más información, visite: https://www.tcl.com

TCL es una marca registrada de TCL Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

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