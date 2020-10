- El virólogo de Rockefeller, Charles M. Rice, es galardonado con el premio Nobel por la investigación que ha contribuido a la cura de la hepatitis C

NUEVA YORK, 6 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Charles M. Rice [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2939845-1&h=453246904&u=...], quien estudia los virus que causan las enfermedades y cómo el sistema inmune se defiende frente a ellos, es el receptor este año del premio Nobel en Psicología o Medicina, según anunció hoy la Nobel Foundation de Estocolmo, Suecia. Rice es profesor Maurice R. and Corinne P. Greenberg en Virología y responsable del Laboratorio de Virología y Enfermedades Infecciosas. Comparte el premio con Harvey J. Alter de los National Institutes of Health y Michael Houghton de la University of Alberta.

La investigación de Rice ha contribuido de forma directa a la cura de la hepatitis C, una enfermedad agresiva que afecta a 170 millones de personas en todo el mundo. Su laboratorio ha trabajado con el virus durante tres décadas, convirtiéndose en el primero en producir una versión de lo que podría estudiarse y cultivarse en el laboratorio. Este hito - que implica el desarrollo de una versión editada del genoma viral que replica y produce las proteínas virales - ha llevado directamente a la creación de tres nuevas clases de fármacos para tratar la infección por hepatitis C. Los estudios han demostrado que una combinación de estos fármacos es capaz de reducir la carga vírica de la hepatitis C hasta unos niveles no detectables, curando la enfermedad de forma eficaz.

"Como infección crónica que se ha llevado por delante muchas vidas, la hepatitis C ahora se puede curar. Con el tiempo, este avance médico salvará millones de vidas y mejorará muchas otras, siendo un resultado directo de la investigación de Charlie", explicó Richard P. Lifton [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2939845-1&h=5705693&u=ht...], director general de The Rockefeller University. "Su trabajo en el campo de los virus, incluyendo su hito más destacado en el crecimiento de la hepatitis C en el laboratorio, integra a la perfección la misión de la universidad: la ciencia para el beneficio de la humanidad. Estoy muy emocionado de haber sido seleccionado para el premio Nobel, el honor más alto dentro del campo de la ciencia".

Alter y Houghton clonaron originalmente el genoma del virus de la hepatitis C en 1989, un avance destacado que permitió la identificación de las personas infectadas con el virus y la eliminación del virus del suministro de la sangre. A pesar de ello, durante años, los esfuerzos por propagar el virus en las células del hígado en el laboratorio - vitales para el estudio y desarrollo de la medicina - no sirvieron para ayudar. Rice demostró que el motive era que al final del genoma viral, necesario para poner en marcha la replicación viral, no estaba. Completó la caracterización del genoma viral en el año 1996, y un año más tarde consiguió el éxito en la producción de un virus infeccioso en el laboratorio.

Desarrolló los amplicones del sub-genoma del virus que se pueden replicar en células sin producir virus vivos, algo que ha hecho que sea posible designar ensayos para probar un fármaco capaz de inhibir de forma directa la replicación del virus. Para el año 2013, el primero de una serie de estos fármacos desarrollado con la ayuda de la tecnología de Rice, recibió la aprobación de la FDA para su uso en pacientes. Ya hay varios de ellos disponibles, y en combinación pueden curar a la amplia mayoría de las personas con hepatitis C tras un breve curso de tratamiento sin toxicidad.

Además, el grupo de Rice ha desarrollado métodos para los factores de pruebas que limitan las infecciones por hepatitis C, hepatitis B, gripe A, dengue, fiebre amarilla, Zika, chikungunya y coronavirus. Como respuesta a la pandemia de la COVID-19, Rice ha utilizado la tecnología CRISPR para identificar nuevos objetivos terapéuticos [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2939845-1&h=3914440633&u...] para SARS-CoV-2, además de traducir las técnicas desarrolladas en la hepatitis C para trabajar con fármacos de control con capacidad de inhibir el coronavirus [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2939845-1&h=3904520648&u...] -- un trabajo que está actualmente en marcha.

Rice es el científico número 26 asociado a la Rockefeller University que va a ser premiado con el premio Nobel. Además de Rice, hay otros 4 ganadores del premio Nobel que son actualmente miembros de la facultad Rockefeller: Michael W. Young (2017), Roderick MacKinnon (2003), Paul Nurse (2001) y Torsten Wiesel (1981).

Nacido en Sacramento, CA, en 1952, Rice recibió su Ph.D. en bioquímica en 1981 en el California Institute of Technology, donde trabajó como compañero de investigación postdoctoral desde 1981 hasta 1985. Antes de pasar a formar parte de Rockefeller en 2001, pasó 14 años en la facultad de la Washington University School of Medicine. Es miembro de la National Academy of Sciences y anterior receptor del 2007 M.W. Beijerinck Virology Prize, el 2015 Robert Koch Award, el 2016 InBev-Baillet Latour Health Prize y el 2016 Lasker-DeBakey Clinical Medical Research Award.

