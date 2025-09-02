Visa se asocia con Ample Earth para impulsar el gasto sostenible

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 2 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Visa, líder mundial en pagos digitales, se ha asociado con Ample Earth , una fintech climática con sede en el Reino Unido, para incorporar datos de sostenibilidad al ecosistema de pagos.

El último informe técnico de Visa, "Cómo liberar el potencial de los datos de sostenibilidad", destaca la asociación y describe cómo la sostenibilidad está moldeando cada vez más el comportamiento de los clientes e impulsando nuevas experiencias de pago.

Juntos, Ample y Visa buscan integrar datos de sostenibilidad en aplicaciones bancarias digitales y programas de fidelización y permitir a los bancos segmentar mejor a los clientes y descubrir nuevas formas de involucrar, empoderar y recompensar la sostenibilidad.

Visa visualiza un "futuro donde la sostenibilidad no sea solo una consideración, sino una característica integrada del comercio cotidiano".

Ample proporciona datos de sostenibilidad específicos para cada comercio sobre temas sociales y ambientales clave. Transforma datos no estructurados en información práctica con etiquetas ecológicas y sociales sencillas como "Cero residuos", "Empleador con salario digno" y "B Corp".

"Las transacciones son un punto de contacto con el que las personas interactúan a diario. Al ayudar a las personas a comprender el impacto de sus gastos, podemos empoderar a millones de empresas y clientes para que utilicen su poder adquisitivo como una fuerza positiva", dijo Raja Darbari, cofundador y consejero delegado de Ample Earth. "Las personas no tienen tiempo para verificar las afirmaciones de sostenibilidad, pero sí desean información clara y accesible. Nuestro objetivo es reducir esa brecha y hacer que los datos de sostenibilidad sean fáciles de digerir y fáciles de comprender".

Con el alcance global de Visa y la inteligencia de sostenibilidad de Ample, la asociación señala una nueva era en la que los datos de sostenibilidad se integran en la toma de decisiones cotidiana, fortaleciendo el papel de las instituciones financieras en la configuración del comportamiento del cliente e incentivando prácticas comerciales sostenibles.

Acerca de Ample Earth

Ample es una empresa de tecnología financiera climática impulsada por IA que conecta la sostenibilidad con los pagos. Ofrece información sobre el impacto ambiental y social de los comercios para ayudar a bancos y proveedores de pagos a fomentar e incentivar comportamientos sostenibles.

Acerca de Visa

Visa es líder mundial en pagos digitales y facilita las transacciones entre consumidores, comercios e instituciones financieras en más de 200 países y territorios. A través de su red segura y confiable, Visa facilita la transferencia fluida de dinero y contribuye al progreso de las economías, las comunidades y las personas. Obtenga más información en Visa.com .

