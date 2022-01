Viterra Limited adquiere Gavilon

Viterra Canada Inc.

Viterra Canada Inc. - VITERRA CANADA INC./PR NEWSWIRE

ROTTERDAM, Países Bajos, 26 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Viterra Limited (Viterra) se complace en anunciar que, a través de una filial de propiedad total, ha celebrado un acuerdo de compra de acciones con Marubeni America Corporation, una filial de propiedad total de Marubeni Corporation, para adquirir el negocio de granos e ingredientes de Gavilon Agriculture. Inversiones, Inc. (Gavilon).

El precio de compra acordado para la adquisición de Gavilon es de 1.125 millones de dólares estadounidenses, más el capital laboral, y está sujeto a ciertos ajustes habituales en el precio de compra.

Gavilon tiene su sede en Omaha, Nebraska, EE. UU. y origina, almacena y distribuye granos, semillas oleaginosas, así como ingredientes para piensos y alimentos, a fabricantes de alimentos, productores de ganado, procesadores de aves, procesadores de soja y productores de etanol en todo el mundo.

La red de activos líder de Gavilon está ubicada en áreas de crecimiento clave en Estados Unidos, con acceso a los principales ferrocarriles, ríos y puertos. También tiene operaciones internacionales en México, Sudamérica, Europa y Asia, junto con una participación minoritaria indirecta en dos terminales portuarias ubicadas en Kalama, Washington y Portland, Oregón.

"La incorporación de Gavilon respalda nuestra estrategia a largo plazo de aumentar significativamente nuestra presencia en Estados Unidos, una de las principales regiones productoras y exportadoras, lo que fortalecerá aún más nuestra red global", dijo David Mattiske, consejero delegado de Viterra Limited. "La combinación de los negocios de originación de Gavilon y Viterra nos permitirá brindar más valor y flexibilidad a nuestros clientes. Podremos mejorar rápidamente nuestras cadenas de suministro sostenibles, proporcionar niveles más altos de control de calidad y fiabilidad, mientras creamos oportunidades interesantes para nuestros clientes y empleados".

"Esperamos dar la bienvenida a los empleados de Gavilon al equipo de Viterra y fortalecer aún más las exitosas relaciones comerciales y empresariales que Gavilon ha construido con productores y consumidores".

Peter Mouthaan, director financiero de Viterra Limited, dijo: "Esta transacción demuestra el apoyo continuo de nuestros accionistas para aprovechar las oportunidades que ofrecen un crecimiento significativo para nuestro negocio, al mismo tiempo que mantenemos un balance general sólido".

"La financiación por el precio de compra acordado y una parte del capital de trabajo asumido se ha asegurado mediante la firma de una línea de financiación de adquisición comprometida. La financiación del resto del capital de trabajo se financiará utilizando los ingresos de otras líneas de financiamiento comprometidas y efectivo, incluidas las líneas de crédito comprometidas no utilizadas disponibles existentes por una cantidad de aproximadamente 3.600 millones de dólares estadounidenses a 31 de diciembre de 2021".

La transacción está sujeta al cierre habitual y a las aprobaciones regulatorias y se espera que se cierre en la segunda mitad de 2022.

Acerca de Viterra

En Viterra creemos en el poder de la conexión. Nuestra red agrícola totalmente integrada y líder en el mundo conecta a los productores con los consumidores con productos agrícolas sostenibles, rastreables y de calidad controlada. Con más de 17.500 empleados talentosos que operan en 37 países, nuestra red estratégica de activos de almacenamiento, procesamiento y transporte agrícola nos permite ofrecer soluciones innovadoras y abrir caminos para nuestros clientes, creando asociaciones exitosas y duraderas. Juntos, somos más fuertes y logramos más.

AVISO IMPORTANTE CON RESPECTO A ESTE LANZAMIENTO, INCLUYENDO DECLARACIONES A FUTURO

Este comunicado contiene, o incorpora por referencia, declaraciones que son, o pueden considerarse, "declaraciones prospectivas", que son de naturaleza prospectiva. Las declaraciones prospectivas no se basan en hechos históricos, sino en predicciones, expectativas, creencias, opiniones, planes, objetivos, metas, compromisos, intenciones y proyecciones actuales sobre eventos futuros, resultados de operaciones, perspectivas, situación financiera y discusiones de estrategia. Las declaraciones prospectivas se pueden hacer por escrito, pero también se pueden hacer verbalmente.

Por su naturaleza, las declaraciones a futuro implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera del control de Viterra o sus filiales. Las declaraciones prospectivas no son garantías de rendimiento futuro y pueden diferir materialmente de los resultados reales, y a menudo lo hacen.

Ni Viterra ni sus filiales, ni ninguno de sus socios, directores, funcionarios, empleados o asesores, brinda ninguna representación, seguridad o garantía de que la ocurrencia de cualquier acción, evento o resultado expresado o implícito en cualquier declaración prospectiva en este comunicado se tomará, ocurrirá o se logrará realmente. No debe confiar, y se le advierte que no lo haga, en estas declaraciones prospectivas, que solo se refieren a la fecha de este comunicado o de la fecha de la declaración en particular (según corresponda).

Nada en este comunicado, en ninguna jurisdicción, constituirá o formará parte de ninguna oferta o invitación para vender o emitir, o cualquier solicitud de cualquier oferta para comprar o suscribir valores o instrumentos financieros, ni constituirá una recomendación o consejo con respecto a cualquier valor u otros instrumentos financieros o cualquier otro asunto.

