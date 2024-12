Vodafone Idea elige a Tejas Networks para ampliar su capacidad de backhaul para los despliegues 4G y 5G

(Información remitida por la empresa firmante)

BENGALURU, India, 11 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Tejas Networks (BSE: 540595) (NSE: TEJASNET) ha anunciado hoy que ha firmado un contrato de tres años con Vodafone Idea Limited (VIL), uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones de la India, para suministrar sus productos de transmisión óptica y de paquetes TJ1400 y TJ1600, líderes en el sector, con el fin de aumentar la capacidad de backhaul de Vodafone Idea e impulsar el rendimiento de la red en varios círculos de telecomunicaciones del país.

Jagbir Singh, director de tecnología de Vodafone Idea Limited, explicó: A medida que VIL acelera sus despliegues 4G y 5G en toda la India, es fundamental actualizar nuestra red de backhaul para que sea escalable, robusta y esté preparada para el futuro a fin de gestionar eficazmente el crecimiento previsto del tráfico de datos y las crecientes demandas de ancho de banda. Nos complace dar la bienvenida a Tejas Networks como nuestro socio de red fija en este viaje hacia VIL 2.0. Sus productos PTN y OTN de última generación desempeñarán un papel clave a la hora de ofrecer una experiencia de servicio superior a nuestros clientes.

Anand Athreya, consejero delegado y director general de Tejas Networks, afirmó: Estamos orgullosos de haber sido seleccionados como socios de Vodafone Idea, ya que se embarcan en un emocionante viaje para ampliar y crear una red 4G y 5G a nivel nacional en la India. Creemos que esto es un reflejo de nuestra capacidad para diseñar productos altamente flexibles y bien diferenciados que se alinean constantemente con las necesidades cambiantes de los proveedores de servicios de comunicación de primer nivel como VIL, al tiempo que reducen drásticamente el coste y la energía por bit.

Acerca de Tejas Networks Limited

Tejas Networks Ltd. diseña y fabrica productos de redes alámbricas e inalámbricas de alto rendimiento para proveedores de servicios de telecomunicaciones, proveedores de servicios de Internet, servicios públicos, defensa y entidades gubernamentales en más de 75 países. Tejas Networks Ltd. forma parte del Grupo Tata, con Panatone Finvest Ltd. (filial de Tata Sons Pvv. (filial de Tata Sons Pvt. Ltd.) siendo el accionista mayoritario.

Si desea más información visite Tejas Networks Ltd. en http://www.tejasnetworks.com o contacte con relaciones con los inversores en: ir@india.tejasnetworks.com

