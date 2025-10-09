Volta Labs lanza un flujo de trabajo automatizado de captura de hibridación de torsión en Callisto

(Información remitida por la empresa firmante)

BOSTON, 9 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- Volta Labs, pionero en soluciones de preparación de muestras de secuenciación de próxima generación (NGS), anunció hoy el lanzamiento de la aplicación Hybridization Capture para el kit Twist Standard Hybridization v2 en Callisto.

El método, codesarrollado por Twist Bioscience y Volta, integra la química de captura híbrida líder en la industria de Twist con la plataforma totalmente automatizada Callisto de Volta. Esta colaboración permite a investigadores y laboratorios clínicos acceder a un rendimiento de enriquecimiento altamente consistente con un flujo de trabajo simplificado.

"Al combinar el probado kit v2 de Twist con la arquitectura única de Callisto para una automatización precisa con control de temperatura, hemos optimizado el flujo de trabajo de captura híbrido, ofreciendo un enriquecimiento uniforme y constante en una solución simple, fiable y fácil de usar para cualquier laboratorio", afirmó Udayan Umapathi, consejero delegado de Volta Labs.

Ventajas de Callisto para la captura híbrida

La captura de hibridación representa uno de los enfoques esenciales para las aplicaciones de secuenciación dirigida, especialmente al trabajar con grandes paneles o cuando es importante descubrir nuevas variantes. Nuestra plataforma Callisto automatiza este paso crítico. Tradicionalmente, estos flujos de trabajo han sido laboriosos y requerían la experiencia de técnicos de laboratorio especializados.

La arquitectura única de Callisto permite la manipulación precisa de las microesferas magnéticas, junto con un control de temperatura ininterrumpido y uniforme durante el proceso de captura híbrida. Esto garantiza un rendimiento de enriquecimiento consistente y elimina la variabilidad común en los métodos manuales o semiautomatizados.

Con Callisto, esta parte del flujo de trabajo de captura híbrida es sencilla, fiable y totalmente automatizada. Su rendimiento constante de enriquecimiento de objetivos minimiza la necesidad de repeticiones, lo que ayuda a los laboratorios a reducir los costes de secuenciación y garantiza una cobertura uniforme en una amplia gama de paneles.

Beneficios del kit de hibridación estándar Twist v2

Gracias a su plataforma de silicio y a su capacidad para sintetizar ADN a gran escala, Twist puede desarrollar herramientas NGS con alta uniformidad. El Kit de Hibridación Estándar v2 de Twist ofrece a los investigadores una cobertura uniforme y alta sensibilidad para sus regiones de interés.

"Hemos desarrollado nuestras herramientas Twist NGS para que nuestros clientes puedan acelerar su investigación y reducir los costes de secuenciación posteriores", explicó Emily M. Leproust, consejera delegada y cofundadora de Twist Bioscience. "Al combinar nuestro kit Twist Standard Hybridization v2 con la plataforma automatizada de Callisto, optimizamos los flujos de trabajo de nuestros clientes y les permitimos lograr un rendimiento y una eficiencia excepcionales".

Para obtener más detalles, visite la página de la aplicación Twist Hybrid Capture en el sitio web de Volta Labs:https://www.voltalabs.com/apps/hybridization-capture-for-twist-standard-v2

Acerca de Volta Labs

Volta Labs es una empresa de aplicaciones genómicas que ha desarrollado una plataforma de fluidos digitales de vanguardia para maximizar el rendimiento y la escalabilidad de la preparación de muestras en genómica, a la vez que proporciona una consistencia inigualable. Para más información sobre nuestros productos y servicios, visite www.voltalabs.com

