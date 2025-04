Volta Medical nombra a Bill Hoffman presidente ejecutivo del Consejo de Administración

(Información remitida por la empresa firmante)

MARSELLA, Francia, 8 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- Volta Medical, empresa pionera en tecnología sanitaria que desarrolla soluciones de inteligencia artificial (IA) para ayudar a los electrofisiólogos, ha anunciado hoy el nombramiento de Bill Hoffman como presidente ejecutivo de su Consejo de Administración.

Bill cuenta con un historial de éxito mundial en la dirección de nuevas empresas innovadoras. Como antiguo consejero delegado de Inari Medical, Hoffman supervisó el crecimiento de la empresa desde su fase inicial hasta convertirse en una empresa que cotiza en bolsa con unos ingresos de más de 500 millones de dólares y un impacto clínico significativo en el tratamiento de la tromboembolia venosa. Inari Medical fue adquirida por Stryker por 4.900 millones de dólares en febrero de 2025.

"Es un honor dar la bienvenida a Bill Hoffman como presidente ejecutivo", explicó Théophile Mohr-Durdez, consejero delegado y cofundador de Volta Medical. "La experiencia de Bill en la creación, comercialización y ampliación de tecnologías médicas revolucionarias será muy valiosa para acelerar el acceso mundial a nuestras soluciones basadas en IA para la ablación cardíaca".

"La tecnología de Volta ha demostrado, por primera vez en la historia de la ablación, una mejora clínicamente importante y estadísticamente significativa de los resultados de eficacia en pacientes con fibrilación auricular", afirmó Hoffman. "¿No es genial? Estoy encantado de unirme al equipo de Volta y a la misión de influir en nuestros pacientes de la forma más asombrosa".

Además del nombramiento de Bill, el Consejo de Administración de Volta también ha nombrado vicepresidente ejecutivo al doctor Jerome Kalifa. El doctor Kalifa también seguirá desempeñando el cargo de director médico. "Estamos encantados de trabajar con Bill en esta misión. Estamos comprometidos con la eliminación de la fibrilación auricular en el mayor número posible de pacientes y lo antes posible", declaró el doctor Kalifa.

Este nombramiento se produce tras la reciente publicación en Nature Medicine del histórico ensayo clínico TAILORED-AF, que demostró que un procedimiento guiado por IA utilizando la tecnología de Volta, en combinación con el aislamiento convencional de las venas pulmonares (PVI), que mejoró significativamente los resultados en pacientes con fibrilación auricular persistente en comparación con el PVI por sí solo.

Acerca de la fibrilación auricular

La Asociación Americana del Corazón (AHA) define la fibrilación auricular (FA) como un latido cardíaco tembloroso o irregular (arritmia) que puede provocar coágulos sanguíneos, ictus, insuficiencia cardíaca y otras complicaciones relacionadas con el corazón. 1 Aproximadamente 33 millones de pacientes en todo el mundo viven con FA. 2,3 Aunque la FA no tratada duplica el riesgo de muertes relacionadas con el corazón y se asocia a un riesgo 5 veces mayor de ictus, muchos pacientes desconocen que la FA es una enfermedad grave. Se calcula que sólo el 15% de los 2,5 millones de pacientes estadounidenses con FA que reúnen los requisitos necesarios están siendo tratados actualmente con ablación por catéter. 4

Acerca de Volta Medical

Volta Medical es una empresa de tecnología sanitaria que desarrolla soluciones de software de inteligencia artificial con el objetivo de ayudar a los electrofisiólogos cardíacos durante los procedimientos de tratamiento de arritmias para mejorar los resultados clínicos de los pacientes. Fundada por tres médicos y un científico de datos en 2016 en Marsella (Francia), la misión de la empresa es mejorar el tratamiento de las arritmias cardiacas mediante el desarrollo de dispositivos médicos de última generación basados en datos y entrenados en grandes bases de datos de datos de procedimientos. El Volta AF-Xplorer™ es un compañero digital de IA diseñado para ayudar a los cardiólogos con la identificación en tiempo real de electrogramas anormales específicos (EGM) conocidos como EGM dispersos espaciotemporalmente durante los procedimientos de FA y taquicardia auricular. El AF-Xplorer se ha diseñado para ser versátil y su uso se ha demostrado con los sistemas de cartografía y registro de FA más populares, así como con las modalidades de ablación más habituales. La solución cuenta con la autorización 510(k) de la FDA estadounidense y la marca CE europea. Volta Medical ha creado un programa de concienciación terapéutica AI for Persistent AF Care diseñado para educar a la comunidad de pacientes con FA desatendida; para más información, visite www.aiforafib.com.

