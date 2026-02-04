Voltage Energy anuncia la planificación de su sede global en Roxboro, Carolina del Norte

(Información remitida por la empresa firmante)

CHAPEL HILL, N.C., 4 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- Voltage Energy Group ("Voltage Energy"), proveedor líder de soluciones de energía solar y limpia con sede en Estados Unidos y fundado en Carolina del Norte, anunció hoy la apertura de una nueva planta de fabricación en Estados Unidos y el avance hacia el establecimiento de su sede global en Roxboro, condado de Person, Carolina del Norte. Esta adquisición incluye la modernización de un terreno de 28 hectáreas con 22.800 metros cuadrados de espacio de fabricación. Esta decisión refleja la estrategia de larga data de la compañía de desarrollar y expandir sus operaciones globales desde sus raíces estadounidenses.

Fundada en 2015 y con sede en Chapel Hill, Carolina del Norte, Voltage Energy presta servicios a proyectos solares a escala de servicios públicos en todo el mundo con soluciones de balance eléctrico de sistemas (EBOS). Una vez operativas, se prevé que las instalaciones de Roxboro se conviertan en la sede global de la compañía.

A medida que las operaciones se intensifican, se espera que la planta genere oportunidades de empleo local y apoye la economía del condado de Person mediante operaciones sostenidas y la participación continua de la comunidad. Para respaldar este plan de crecimiento a largo plazo, Voltage Energy prevé mantener un alto nivel de inversión durante los próximos tres años para expandir las operaciones y generar beneficios económicos y comunitarios duraderos.

"Carolina del Norte siempre ha sido la base de Voltage Energy", afirmó Bob Slack, director de tecnología de Voltage Energy. "Al ampliar nuestra planta de fabricación y planificar nuestra futura sede global aquí, reforzamos nuestro compromiso con los clientes, los socios y la comunidad local, a la vez que apoyamos el crecimiento a largo plazo del sector de las energías limpias".

Kyle Puryear, presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Person, declaró: "En nombre de la Junta de Comisionados del Condado de Person, me enorgullece dar la bienvenida a Voltage Energy a nuestra comunidad. Agradecemos que Voltage haya elegido nuestro condado como sede de sus operaciones y esperamos una colaboración duradera y exitosa. La presencia de la empresa creará empleos de calidad, fortalecerá nuestra base impositiva y contribuirá a nuestros esfuerzos continuos por atraer industrias innovadoras para un sector manufacturero diversificado, necesario para impulsar nuestra economía local".

Cynthia Petty, alcaldesa de la ciudad de Roxboro, destacó: "Me comprometo a colaborar con Voltage y apoyarlo en todo lo posible. Una vez más, le doy una cálida bienvenida".

Jody Blackwell, decana de Programas Técnicos y de Manufactura de PCC, comentó: "Nos entusiasma la apertura de Voltage Energy frente al Campus Sur de Piedmont Community College y nuestro centro de oficios. Voltage traerá nuevas oportunidades y un nuevo dinamismo a nuestro campus. Esta nueva presencia fortalecerá la colaboración que tenemos con la industria local y creará nuevas vías para la formación de estudiantes, el empleo y el crecimiento comunitario. Nos sentimos afortunados de que hayan elegido el condado de Person y nos complace ofrecerles apoyo en el inicio de esta nueva colaboración".

Acerca de Voltage Energy Group

Fundada en 2015, Voltage Energy Group ("Voltage Energy") es un proveedor global líder de soluciones de equilibrio eléctrico de sistemas (EBOS) para proyectos solares a gran escala, con sede en Chapel Hill, Carolina del Norte, y una oficina europea en Frankfurt, Alemania.

Voltage Energy ha demostrado un crecimiento constante año tras año y ofrece tecnologías innovadoras y de valor añadido que mejoran la eficiencia, la seguridad y el rendimiento a largo plazo de las instalaciones. Con un firme compromiso con la excelencia en el servicio, la empresa promueve una ejecución de proyectos más inteligente mediante herramientas de visualización avanzadas, como renders 3D, recorridos de 360 grados y previsualizaciones de realidad virtual. Sus productos estrella, VOLTAGELYNX, VOLTAGEALEX y VOLTAGEIBEX, se pueden adaptar para crear soluciones flexibles y personalizadas con la agilidad necesaria para satisfacer las necesidades únicas de cada cliente, lo que subraya el enfoque constante de la empresa en un servicio centrado en el cliente y el éxito a largo plazo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2875909/Voltage_Energy_Planned_Global_Headquarters_in_Roxboro.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2701909/Voltage_Group_Logo.jpg

