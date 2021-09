La vuelta al colegio implica un mayor tiempo frente a las pantallas para los estudiantes

Los padres y formadores pueden ayudar a los niños a reducir la fatiga visual digital y promover un sueño saludable con los productos bloqueadores de luz azul ZAGG y Eyesafe

MINNEAPOLIS y SHANNON, Irlanda y PARÍS, 28 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Los estudiantes han vuelto a la escuela, marcando el comienzo de un año lleno de posibilidades, aprendizaje y conexión. Para muchos, es un regreso a la normalidad que no fue posible el año pasado debido a la COVID-19.

2020 marcó un año de transición, con cambios del aprendizaje a distancia al aprendizaje híbrido, y luego el camino de vuelta. Se compraron millones de dispositivos digitales y el tiempo frente a las pantallas se duplicó para los niños de todas las edades.1

En una encuesta realizada recientemente, el 93% de los padres y el 96% de los educadores dijeron estar preocupados por el impacto del tiempo de pantalla de los dispositivos digitales en los ojos de los niños.2 Además de jugar al aire libre, las actividades más populares para los niños son jugar en un dispositivo digital (23%) y ver televisión (20%).3

Los estudiantes están conectados a dispositivos digitales. El problema es que los dispositivos digitales, desde teléfonos inteligentes hasta computadoras portátiles y televisores, emiten luz azul de alta energía, que tiene el potencial de dañar los ojos con el tiempo.4 Los niños son extremadamente vulnerables, ya que sus ojos no filtran la luz azul con tanta eficacia como lo hacen los adultos5, permitiendo que hasta un 45% más de luz azul tóxica llegue a la parte posterior del ojo.

El exceso de tiempo frente a la pantalla y la luz azul contribuyen a la fatiga visual digital, ojos cansados, visión borrosa y trastornos del sueño. Esto último es de particular preocupación, ya que la privación crónica del sueño puede afectar la capacidad de atención, la memoria y el aprendizaje socioemocional.6

Los profesores, padres y estudiantes pueden reducir la luz azul en sus teléfonos y tabletas con ZAGG® InvisibleShield VisionGuard. VisionGuard es una línea de protectores de pantalla con tecnología Eyesafe que no solo protege su teléfono de arañazos e impactos, sino que también filtra la luz azul potencialmente dañina. Para pantallas más grandes, como Chromebooks y monitores, los Eyesafe® Blue Light Screen Filters proporcionan un escudo de luz azul avanzado desarrollado con optometristas y oftalmólogos para ayudar a reducir los riesgos potenciales de exposición a la luz azul.

El tiempo frente a la pantalla es una realidad - se trata de la forma en que trabajamos, jugamos y nos conectamos. Limitar el tiempo de pantalla no siempre es realista, y muchas soluciones comunes reducen la luz azul al poner la pantalla en amarillo. Los protectores de pantalla InvisibleShield VisionGuard de ZAGG y los filtros de pantalla de luz azul Eyesafe mantienen el color natural y cumplen con los más altos requisitos de eficacia y rendimiento, según lo certificado por TÜV Rheinland.

La protección de pantalla VisionGuard para teléfonos inteligentes y tabletas está disponible en ZAGG.com y en los operadores y minoristas inalámbricos más grandes del mundo. Los Eyesafe® Blue Light Screen Filters están disponibles en línea en https://shop.eyesafe.com.

Acerca de Eyesafe Eyesafe proporciona tecnología líder en la industria para reducir la luz azul de alta energía en la electrónica de consumo, lo que ayuda a rediseñar las pantallas para la salud humana. La tecnología y los estándares de Eyesafe fueron desarrollados por un equipo de clase mundial de oftalmólogos, ingenieros y científicos, con décadas de experiencia en electrónica, materiales de visualización y gestión de la luz. Aprenda más en: https://eyesafe.com.

Acerca de ZAGG Como líder mundial e innovador en protección de pantallas, estuches protectores, teclados de tableta y soluciones de administración de energía, los accesorios móviles de ZAGG están disponibles en todo el mundo y se pueden encontrar en minoristas líderes como Verizon, AT&T, T-Mobile, Best Buy, Walmart, Target, Currys y Mediamarkt. Aprenda más en: ZAGG.com.

Consultas para medios: Bospar, Kimberly Barnes, prforeyesafe@bospar.com

1 Statistica 2021, https://www.statista.com/statistics/1189204/us-teens-children-screen-time-daily-coronavirus-before-during/2 Screentime Survey 2020 by UnitedHealthcare Vision and Eyesafe, https://eyesafe.com/uhc3 The Vision Council, https://www.thevisioncouncil.org/blog/vision-council-shines-light-protecting-sight-and-health-multi-screen-era4 International Journal of Ophthalmology, 2018, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC62885365 Behar-Cohen F, et al. Light-emitting diodes (LED) for domestic lighting: any risks for the eye? Progress in Retinal and Eye Research. 2011 Jul;30(4):239-57.6 Adolescent Sleep and the Impact of Technology Use Before Sleep on Daytime Function. A.E.E. Johansson et al, Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, 2016. 31(5): p. 498-504

