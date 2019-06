Walmart China refuerza la seguridad alimentaria con la tecnología de cadena de bloques de VeChainThor (2)

Publicado 26/06/2019 15:47:09 CET

Si bien los clientes nacionales tienen mayores exigencias en materia de seguridad alimentaria, la digitalización del seguimiento de los alimentos ayudará a los proveedores a aumentar el valor de su marca y a ganarse la confianza de sus consumidores. Walmart China espera que el uso de la plataforma continúe creciendo en alcance, ventas contabilizadas e implementación geográfica. A medida que la plataforma continúe expandiéndose, se podrán seguir más categorías de alimentos y, por lo tanto, la transferencia de valor crecerá aún más en el sector, lo que se reflejará en la cadena de bloques VeChainThor.

A través del soporte técnico de PwC y VeChain, Walmart China ha construido la plataforma de seguimiento de seguridad alimentaria patentada que emplea la cadena de bloques VeChainThor. Los participantes en la cadena de suministro compartirán su parte correspondiente de datos y promoverán la visibilidad y la eficiencia de la gestión de toda la cadena utilizando la tecnología descentralizada y a prueba de manipulaciones de cadena de bloques. Esta plataforma mejora la transparencia de la información de los productos, garantiza la autenticidad de los datos de los productos y aumenta la confianza de sus consumidores. En el futuro, la Plataforma de Seguimiento de Walmart China adoptará la cooperación multilateral, sincronizando los datos de las plataformas de seguimiento de los gobiernos locales y de las propias plataformas de los proveedores, con el fin de proporcionar a los clientes productos seguros y de alta calidad, todos ellos a través de la cadena de bloques VeChainThor.

Acerca de VeChainDesde junio de 2015, VeChain tiene como objetivo conectar la tecnología de cadena de bloques con el mundo real al proporcionar una estructura de gestión integral, un modelo económico sólido y la integración del IoT. VeChain es pionera en aplicaciones reales que utilizan la tecnología pública de cadena de bloques, con operaciones internacionales en Singapur, Luxemburgo, Tokio, Shanghái, París, Hong Kong y San Francisco.

Juntos con nuestros socios estratégicos PwC y DNV GL, hemos establecido relaciones de cooperación con muchas empresas líderes en diferentes sectores, entre ellas BMW, BYD Auto, Haier, Brightfood Group, D.I.G, DB Schenker, PICC, etc.

