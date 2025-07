Waters y el negocio de Biosciences & Diagnostic Solutions de BD se fusionarán (3)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Waters y el negocio de Biosciences & Diagnostic Solutions de BD se fusionarán para crear un líder en ciencias de la vida y diagnóstico centrado en pruebas reguladas de gran volumen

Sólida adaptación estratégica que aumenta la presencia en múltiples áreas de alto crecimiento y ofrece un impacto comercial inmediato gracias al modelo de ejecución probado de Waters.

Duplica el mercado potencial total de Waters a aproximadamente 40.000 millones de dólares, con un crecimiento anual del 5-7 %.

Crea una empresa combinada con unas ventas proforma previstas para 2025 de aproximadamente 6.500 millones de dólares y un EBITDA ajustado de aproximadamente 2.000 millones de dólares.

Aumenta los ingresos recurrentes anuales a más del 70 %, con más del 80% de los ingresos provenientes de marcas icónicas líderes del mercado.

Se anticipan aproximadamente 345 millones de dólares en sinergias de EBITDA anualizadas para 2030, incluyendo 200 millones de dólares en sinergias de costes para el tercer año y 290 millones de dólares en sinergias de ingresos para el quinto año.

Ofrece una perspectiva financiera líder en la industria con un crecimiento de ingresos de un solo dígito de medio a alto, aproximadamente 500 puntos básicos de expansión del margen operativo ajustado y un crecimiento anualizado de EPS ajustado de aproximadamente el 15 % esperado durante cinco años.

Se espera que la transacción aumente el EPS ajustado durante el primer año.

Las empresas celebrarán una conferencia telefónica conjunta hoy a las 8:00 a.m. (hora del este).

MILFORD, Mass., y FRANKLIN LAKES, N.J., 15 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- Waters Corporation (NYSE: WAT) y BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE: BDX) anunciaron hoy un acuerdo definitivo para fusionar el negocio de Biosciences & Diagnostic Solutions de BD con Waters, creando así una empresa líder en ciencias de la vida y diagnóstico con tecnologías pioneras y una perspectiva financiera líder en el sector. El acuerdo se estructura como una transacción fiscalmente eficiente con un fideicomiso de inversión Morris, valorada en aproximadamente 17.500 millones de dólares.

Beneficios estratégicos y financieros atractivos

Las empresas esperan que la transacción genere un valor sustancial para los accionistas mediante:

Reunir tecnologías complementarias para servir pruebas de alto volumen en mercados finales atractivos y regulados: la compañía combinada tendrá cromatografía líquida, espectrometría de masas, citometría de flujo y soluciones de diagnóstico de primera clase, duplicando el mercado direccionable total de Waters a aproximadamente 40.000 millones de dólares.

la compañía combinada tendrá cromatografía líquida, espectrometría de masas, citometría de flujo y soluciones de diagnóstico de primera clase, duplicando el mercado direccionable total de Waters a aproximadamente 40.000 millones de dólares. Aumentar los ingresos anuales recurrentes en aplicaciones de alta calidad: Se prevé que más del 70 % de los ingresos de la compañía combinada sean recurrentes anualmente y que más de la mitad de los ingresos por instrumentos sean recurrentes dentro de un ciclo típico de reemplazo de cinco a diez años.

Se prevé que más del 70 % de los ingresos de la compañía combinada sean recurrentes anualmente y que más de la mitad de los ingresos por instrumentos sean recurrentes dentro de un ciclo típico de reemplazo de cinco a diez años. Aceleración de la expansión de Waters en múltiples mercados finales adyacentes de alto crecimiento:

La cartera de bioseparaciones se ampliará combinando la experiencia química de Waters con la de BD en productos biológicos para descubrir nuevas formas de separar moléculas grandes e impulsar el crecimiento de los productos biológicos y las nuevas modalidades con consumibles de última generación.



En caracterización bioanalítica, la experiencia de Waters en aplicaciones de alto volumen posteriores y su consolidada plataforma informática Empower™ están bien posicionadas para implementar las tecnologías de citometría de flujo y PCR de BD en el control de calidad de moléculas grandes.



Se espera que la experiencia regulatoria de BD y su consolidada presencia en entornos clínicos y de diagnóstico impulsen un mejor acceso al mercado, un mejor soporte técnico, una expansión acelerada del menú y la automatización de los diagnósticos multiplex mediante las tecnologías LC-MS de Waters.

Aplicación del modelo de ejecución probado de Waters para liberar todo el potencial del negocio de Biosciences & Diagnostic Solutions de BD: Waters sistematizará la ejecución en el reemplazo de instrumentos, la vinculación del plan de servicio, la adopción del comercio electrónico y el lanzamiento de nuevos productos.

Waters sistematizará la ejecución en el reemplazo de instrumentos, la vinculación del plan de servicio, la adopción del comercio electrónico y el lanzamiento de nuevos productos. Generar sinergias sustanciales de costes e ingresos: Se espera que la transacción genere aproximadamente 200 millones de dólares de sinergias de costes para el tercer año posterior al cierre, y aproximadamente 290 millones de dólares de sinergias de ingresos para el quinto año, lo que resultará en aproximadamente 345 millones de dólares de sinergias de EBITDA anualizadas para 2030. Se espera que las sinergias de costes se impulsen principalmente mediante la optimización de la fabricación, la cadena de suministro y los gastos de venta, generales y administrativos, manteniendo al mismo tiempo un firme compromiso con la I+D y las inversiones comerciales. Se espera que las sinergias de ingresos se deriven de la excelencia comercial, la aceleración de la expansión hacia áreas adyacentes de alto crecimiento y el aprovechamiento de oportunidades de venta cruzada.

Se espera que la transacción genere aproximadamente 200 millones de dólares de sinergias de costes para el tercer año posterior al cierre, y aproximadamente 290 millones de dólares de sinergias de ingresos para el quinto año, lo que resultará en aproximadamente 345 millones de dólares de sinergias de EBITDA anualizadas para 2030.

Ofrecer una perspectiva de crecimiento proforma líder en la industria con un rápido aumento del EPS ajustado: Se espera que la compañía combinada genere ingresos proforma de aproximadamente 6.500 millones de dólares y aproximadamente 2.000 millones de dólares en EBITDA ajustado proforma para el año calendario 2025. Sobre una base proforma, se espera que la combinación genere un crecimiento de ingresos de un dígito medio-alto y un crecimiento de las ganancias por acción ajustadas de aproximadamente el 15 % anualizado entre 2025 y 2030. Para 2030, se espera que la compañía combinada proforma tenga una perspectiva financiera líder en la industria con aproximadamente 9.000 millones de dólares en ingresos, 3.300 millones de dólares en EBITDA ajustado y un margen operativo ajustado del 32 %. Se espera que la transacción aumente las ganancias por acción ajustadas durante el primer año posterior al cierre.

Comentario de los ejecutivos

Flemming Ornskov, M.D., M.P.H., presidente, Waters, comentó:

"Esta transacción marca un hito crucial en la transformación de Waters, al iniciar un nuevo capítulo de crecimiento y creación de valor. A medida que el Consejo de Administración evaluaba esta oportunidad a lo largo del proceso, se hizo evidente que la fusión con el negocio de Biosciences & Diagnostic Solutions de BD es una excelente combinación estratégica con fortalezas complementarias. Confiamos en que esta combinación acelerará nuestra estrategia en múltiples mercados de alto crecimiento y generará un valor sustancial a corto y largo plazo para nuestros accionistas".

Udit Batra, Ph.D., presidente y consejero delegado, Waters, dijo:

"La transformación de Waters, marcada por una sólida ejecución comercial y una innovación revitalizada, nos posiciona bien para este emocionante nuevo capítulo. Vemos una gran oportunidad para aplicar de inmediato nuestra experiencia en reemplazo de instrumentos, incorporación a planes de servicio y expansión del comercio electrónico, y aprovechar al máximo el potencial de las carteras de citometría de flujo y diagnósticos especializados. La combinación duplica nuestro mercado accesible hasta aproximadamente 40.000 millones de dólares y nos permite acelerar la creación de valor en múltiples áreas de alto crecimiento, como bioseparaciones, caracterización bioanalítica y diagnósticos multiplex, a la vez que aumentamos el porcentaje de nuestros ingresos recurrentes anuales".

"Estamos uniendo dos organizaciones pioneras con una amplia trayectoria en la creación de innovaciones revolucionarias impulsadas por una sólida inversión en I+D y una cultura común centrada en el cliente. Espero dar la bienvenida a nuestros talentosos y afines colegas del área de Biociencias y Soluciones de Diagnóstico de BD y liderar la organización conjunta. Juntos, trabajaremos para que esta combinación sea un éxito rotundo para nuestros grupos de interés y genere un valor significativo para los accionistas".

Tom Polen, director general, presidente y consejero delegado, BD, dijo:

"Estamos uniendo carteras y canales complementarios para crear una empresa líder en el sector de las ciencias de la vida y el diagnóstico. Vemos una oportunidad increíble para aprovechar el compromiso de ambas empresas con la innovación, la tecnología y la presencia comercial inigualables para atender mercados finales atractivos y de alto crecimiento, a la vez que se abren nuevas vías de crecimiento. Estamos totalmente seguros de que la empresa combinada, bajo el liderazgo de Udit, representa la mejor vía para generar valor sustancial para los accionistas. Waters ofrece la integración cultural perfecta para que nuestros asociados de Biosciences & Diagnostic Solutions prosperen y continúen su legado de desarrollar soluciones innovadoras y de vanguardia que generen un impacto significativo en la atención médica global".

"Esta transacción representa un hito importante para BD, ya que refuerza nuestro enfoque estratégico como empresa líder en tecnología médica. BD se compromete a generar valor a largo plazo mediante la inversión continua en nuestra sólida cartera de innovación y la excelencia operativa y comercial que impulsará un crecimiento sostenible y rentable. BD también recibirá una distribución en efectivo de aproximadamente 4.000 millones de dólares, lo que mejora nuestro marco de asignación de capital, incluyendo el compromiso de utilizar al menos la mitad de los ingresos en efectivo para la recompra de acciones, y el saldo restante para el pago de la deuda".

Detalles adicionales de la transacción

La transacción, aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de Waters y BD, se estructura como un fideicomiso de inversión Morris, donde el negocio de Biosciences & Diagnostic Solutions de BD se escindirá para los accionistas de BD y se fusionará simultáneamente con una filial propiedad al 100 % de Waters. Se espera que los accionistas de BD posean aproximadamente el 39,2 % de la empresa combinada, y los accionistas actuales de Waters, aproximadamente el 60,8 %. BD también recibirá una distribución en efectivo de aproximadamente 4.000 millones de dólares antes de la finalización de la fusión, sujeta a ajustes por efectivo, capital circulante y endeudamiento. Se espera que la transacción esté exenta de impuestos a efectos del impuesto sobre la renta federal de EE.UU. para BD y sus accionistas. Se espera que Waters asuma aproximadamente 4.000 millones de dólares de deuda incremental, lo que resultaría en un ratio de apalancamiento de deuda neta a EBITDA ajustado para la empresa combinada de 2,3x al cierre. Se espera que la transacción se cierre alrededor del final del primer trimestre del año calendario 2026, sujeto a la recepción de las aprobaciones regulatorias requeridas, la aprobación de los accionistas de Waters y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.

Administración, gobernanza y sede

Tras el cierre de la transacción, el Dr. Udit Batra, presidente y consejero delegado de Waters, liderará la nueva entidad, y Amol Chaubal ocupará el cargo de vicepresidente sénior y director financiero. Ejecutivos de ambas compañías ocuparán puestos clave de liderazgo que se anunciarán posteriormente. Hasta dos personas designadas por BD se incorporarán al Consejo de Administración de Waters tras el cierre.

La empresa fusionada continuará operando bajo el nombre de Waters y mantendrá su cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo WAT. La sede de Waters permanecerá en Milford, Massachusetts, y la empresa fusionada mantendrá una presencia significativa en el área donde opera actualmente el negocio BD Biosciences & Diagnostic Solutions.

Resumen de BD Biosciences & Diagnostic Solutions

Biosciences es líder en soluciones para la investigación en inmunología y el cáncer, así como en diagnósticos clínicos relacionados, incluyendo instrumentos y reactivos de citometría de flujo y herramientas multiómicas innovadoras. Diagnostic Solutions es líder en microbiología y diagnóstico de enfermedades infecciosas, incluyendo diagnóstico molecular, detección de cáncer de cuello uterino, automatización microbiológica y servicios de diagnóstico inmediato. Ambas empresas cuentan con sólidos equipos de liderazgo con una experiencia inigualable en áreas comerciales, de fabricación, ingeniería e I+D, y se dedican a ofrecer la próxima generación de innovaciones revolucionarias a investigadores, médicos y pacientes.

Para el año 2025, se espera que el negocio de Biosciences & Diagnostic Solutions de BD genere ingresos de aproximadamente 3.400 millones de dólares y un EBITDA ajustado de aproximadamente 925 millones de dólares.

Asesores

Barclays actúa como asesor financiero de Waters, y Kirkland & Ellis LLP como asesor legal.

Citi actúa como asesor financiero principal de BD, y Evercore también actúa como asesor financiero. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz actúa como asesor legal principal de BD.

Llamada a inversores

Waters y BD celebrarán una conferencia telefónica conjunta el 14 de julio de 2025, a las 8:00 a. m., hora del este. La transmisión web de la conferencia y los materiales relacionados estarán disponibles en los sitios web de relaciones con inversores de Waters y BD: ir.waters.com e investors.bd.com.

Puede encontrar información y materiales adicionales relacionados con la transacción en combination.waters.com/ .

Acerca de Waters Corporation

Waters Corporation (NYSE:WAT), es líder mundial en instrumentos analíticos, tecnologías de separación y software, al servicio de las ciencias de la vida, materiales, alimentos y medioambientales desde hace más de 65 años. Nuestra empresa contribuye a garantizar la eficacia de los medicamentos, la seguridad alimentaria y la pureza del agua, así como la calidad y sostenibilidad de los productos de uso diario. En más de 100 países, nuestros más de 7.600 empleados apasionados colaboran con clientes en laboratorios, plantas de fabricación y hospitales para impulsar los beneficios de la ciencia pionera.

Acerca de BD

BD es una de las compañías globales de tecnología médica más grandes del mundo y está impulsando el mundo de la salud al optimizar los descubrimientos médicos, el diagnóstico y la prestación de atención. La compañía apoya a los profesionales de la salud en la primera línea mediante el desarrollo de tecnología, servicios y soluciones innovadores que ayudan a mejorar tanto la terapia clínica para los pacientes como los procesos clínicos para los profesionales de la salud. BD y sus más de 70.000 empleados comparten la pasión y el compromiso de ayudar a mejorar la seguridad y la eficiencia del proceso de prestación de atención médica de los médicos, permitir que los científicos de laboratorio detecten enfermedades con precisión y mejorar las capacidades de los investigadores para desarrollar la próxima generación de diagnósticos y terapias. BD tiene presencia en prácticamente todos los países y colabora con organizaciones de todo el mundo para abordar algunos de los problemas de salud global más desafiantes. Al trabajar en estrecha colaboración con los clientes, BD puede ayudar a mejorar los resultados, reducir los costes, aumentar la eficiencia, mejorar la seguridad y ampliar el acceso a la atención médica. Para obtener más información sobre BD, visite bd.com o conecte con nosotros en LinkedIn en www.linkedin.com/company/bd1/, X (anteriormente Twitter) @BDandCo o Instagram @becton_dickinson .

Información adicional y dónde encontrarla:

Esta comunicación no pretende ni constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra o intercambio de valores, ni una solicitud de voto o aprobación en ninguna jurisdicción. Tampoco se realizará ninguna venta, emisión o transferencia de valores en ninguna jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación según la legislación de valores de dicha jurisdicción. No constituye un prospecto ni un documento equivalente. No se realizará ninguna oferta ni venta de valores, excepto mediante un prospecto que cumpla con los requisitos del Artículo 10 de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada (la " Ley de Valores "), y de conformidad con la legislación aplicable.

En relación con la transacción propuesta entre Waters, Augusta SpinCo Corporation (" SpinCo ") y BD, las partes tienen la intención de presentar materiales relevantes ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la " SEC "), incluyendo, entre otras presentaciones, una declaración de registro en el Formulario S-4 que presentará Waters (el " Formulario S-4 ") que incluirá una declaración de poder/prospecto preliminar de Waters y una declaración de poder/prospecto definitivo de Waters, este último se enviará por correo a los accionistas de Waters, y una declaración de registro en el Formulario 10 que presentará SpinCo que incorporará por referencia ciertas partes del Formulario S-4 y servirá como una declaración de información/prospecto en relación con la escisión de SpinCo de BD. SE INSTA A LOS INVERSORES Y TITULARES DE VALORES DE WATERS Y BD A LEER LA DECLARACIÓN DE PODER/PROSPECTO, LA DECLARACIÓN INFORMATIVA/PROSPECTO Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE SE PRESENTE ANTE LA SEC, ASÍ COMO CUALQUIER MODIFICACIÓN O SUPLEMENTO A ESTOS DOCUMENTOS, DETENIDAMENTE Y EN SU TOTALIDAD CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA TRANSACCIÓN PROPUESTA Y ASUNTOS RELACIONADOS. Los inversores y titulares de valores podrán obtener copias gratuitas del Formulario S-4, la declaración de poder/prospecto (cuando estén disponibles) y otros documentos presentados ante la SEC por Waters, SpinCo o BD a través del sitio web de la SEC: www.sec.gov. Las copias de los documentos presentados por Waters ante la SEC estarán disponibles gratuitamente en el sitio web de Waters, waters.com, en la sección "Acerca de Waters", bajo el título "Relaciones con los inversores" y el subtítulo "Información financiera: Presentaciones ante la SEC". Las copias de los documentos presentados ante la SEC por BD y SpinCo estarán disponibles gratuitamente en el sitio web de BD, bd.com, en la sección "Acerca de BD", bajo el título "Inversores" y el subtítulo "Presentaciones ante la SEC".

Participantes en la Solicitud

Waters y BD, así como sus respectivos directores y ejecutivos, podrán ser considerados participantes en la solicitud de poderes a los accionistas de Waters en relación con la transacción propuesta. La información sobre los directores y ejecutivos de Waters se incluye en su Informe Anual (Formulario 10-K) correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024, presentado ante la SEC el 25 de febrero de 2025, y en su declaración de poder para la junta anual de 2025, presentada ante la SEC el 9 de abril de 2025. En la medida en que las tenencias de valores de Waters por parte de sus directores o ejecutivos hayan variado desde los importes establecidos en dichas presentaciones, dichos cambios se han reflejado o se reflejarán en las Declaraciones Iniciales de Titularidad Real (Formulario 3) o en las Declaraciones de Titularidad Real (Formulario 4) presentadas ante la SEC. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de Waters y otra información sobre los posibles participantes en las solicitudes de poder y una descripción de sus intereses directos e indirectos, por tenencias de valores o de otro modo, se incluirán en la declaración/prospecto de poder y otros materiales relevantes que se presentarán ante la SEC con respecto a la transacción propuesta. La información sobre los directores y ejecutivos de BD se incluye en su Informe Anual (Formulario 10-K) correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2024, presentado ante la SEC el 27 de noviembre de 2024, y en su declaración de representación para la junta anual de 2025, presentada ante la SEC el 19 de diciembre de 2024. En la medida en que las tenencias de valores de BD por parte de sus directores o ejecutivos hayan cambiado desde los importes establecidos en dichas presentaciones, dichos cambios se han reflejado o se reflejarán en las Declaraciones Iniciales de Titularidad Real (Formulario 3) o en las Declaraciones de Titularidad Real (Formulario 4) presentadas ante la SEC. Puede obtener estos documentos (cuando estén disponibles) de forma gratuita a través del sitio web de la SEC, www.sec.gov, y en los sitios web de Waters y de BD, como se describe anteriormente.

Advertencia sobre las declaraciones prospectivas

Esta comunicación incluye "declaraciones prospectivas", tal como se define dicho término en la Sección 27A de la Ley de Valores y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, y sus modificaciones, incluyendo declaraciones relativas a la transacción propuesta entre Waters, BD y SpinCo. Estas declaraciones prospectivas se identifican generalmente con los términos "creer", "sentir", "proyectar", "esperar", "anticipar", "parecer", "estimar", "pronosticar", "perspectiva", "objetivo", "esforzarse", "buscar", "predecir", "pretender", "sugerir", "estrategia", "planificar", "puede", "podría", "debería", "será", "sería", "continuará", "probablemente resultará", o su forma negativa, variaciones o terminología similar que generalmente se utiliza para identificar declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones, excepto los hechos históricos, incluidas, entre otras, las declaraciones sobre el momento y la estructura esperados de la transacción propuesta, la capacidad de las partes para completar la transacción propuesta, los beneficios esperados de la transacción propuesta, incluido el importe y el momento de las sinergias de la transacción propuesta, las consecuencias fiscales de la transacción propuesta, los términos y el alcance del financiamiento esperado en relación con la transacción propuesta, el importe agregado de endeudamiento de la compañía combinada después del cierre de la transacción propuesta, los planes, objetivos, expectativas e intenciones de la compañía combinada, las condiciones legales, económicas y regulatorias y cualquier suposición subyacente a cualquiera de los anteriores, son declaraciones prospectivas.

Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales de Waters y BD y están sujetas a los riesgos e incertidumbres relacionados con las expectativas futuras en general. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los previstos actualmente debido a diversos riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales escapan al control de Waters y BD. Ni Waters, ni BD, ni SpinCo, ni ninguno de sus respectivos directores, ejecutivos o asesores realizan declaraciones ni ofrecen garantía alguna de que los eventos, expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas, se materialicen o, en caso de que se produzcan, del impacto que tendrán en el negocio, los resultados operativos o la situación financiera de Waters o BD. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializan, o si las suposiciones subyacentes resultan incorrectas, estos acontecimientos podrían tener un efecto adverso sustancial en los negocios de Waters y BD y en la capacidad de completar con éxito la transacción propuesta y obtener sus beneficios. La inclusión de dichas declaraciones no debe interpretarse como una garantía de que dichos planes, estimaciones o expectativas se cumplirán.

Factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de tales planes, estimaciones o expectativas incluyen, entre otros, (1) que una o más condiciones de cierre para la transacción, incluyendo ciertas aprobaciones regulatorias, puedan no ser satisfechas o exentadas, de manera oportuna o de otra manera, incluyendo que una entidad gubernamental pueda prohibir, demorar o negarse a otorgar aprobación para la consumación de la transacción propuesta, pueda requerir condiciones, limitaciones o restricciones en conexión con tales aprobaciones o que la aprobación requerida por los accionistas de Waters no pueda ser obtenida; (2) el riesgo de que la transacción propuesta pueda no ser completada en los términos o en el marco de tiempo esperado por Waters, BD y SpinCo, o en absoluto; (3) costes, cargos o gastos inesperados resultantes de la transacción propuesta; (4) incertidumbre del rendimiento financiero esperado de la compañía combinada tras la finalización de la transacción propuesta; (5) imposibilidad de obtener los beneficios anticipados de la transacción propuesta, incluyendo como resultado de la demora en completar la transacción propuesta o integrar los negocios de Waters y SpinCo, en el marco de tiempo esperado o en absoluto; (6) la capacidad de la empresa combinada de implementar su estrategia de negocios; (7) las dificultades y demoras para que la empresa combinada logre sinergias de ingresos y costes; (8) la incapacidad de la compañía combinada para retener y contratar personal clave; (9) la ocurrencia de cualquier evento que pudiera dar lugar a la terminación de la transacción propuesta; (10) el riesgo de que los litigios de los accionistas en relación con la transacción propuesta u otros litigios, acuerdos o investigaciones puedan afectar el momento o la ocurrencia de la transacción propuesta o resultar en costes significativos de defensa, indemnización y responsabilidad; (11) la evolución de los regímenes legales, regulatorios y fiscales; (12) los cambios en las condiciones económicas generales y/o específicas de la industria o cualquier volatilidad resultante de la imposición y el cambio de políticas en torno a las tarifas; (13) las acciones de terceros, incluidas las agencias gubernamentales; (14) el riesgo de que no se obtenga el tratamiento fiscal anticipado de la transacción propuesta; (15) el riesgo de una dificultad mayor a la esperada para separar el negocio de SpinCo de los otros negocios de BD; (16) riesgos relacionados con la interrupción del tiempo de gestión de las operaciones comerciales en curso debido a la tramitación de la transacción propuesta, u otros efectos de la tramitación de la transacción propuesta en la relación de cualquiera de las partes de la transacción con sus empleados, clientes, proveedores u otras contrapartes; y (17) otros factores de riesgo detallados periódicamente en los informes de Waters y BD presentados ante la SEC, incluidos los informes anuales de Waters y BD en el Formulario 10-K, los informes trimestrales en el Formulario 10-Q, los informes actuales en el Formulario 8-K y otros documentos presentados ante la SEC, incluidos los documentos que se presentarán ante la SEC en relación con la transacción propuesta. La lista anterior de factores importantes no es exhaustiva.

También debe tenerse en cuenta que la información financiera proyectada para los negocios combinados de Waters y SpinCo se basa en estimaciones, suposiciones y proyecciones de la gerencia y no se ha preparado de conformidad con los requisitos contables aplicables del Reglamento S-X relacionados con la información financiera proforma, y los ajustes proforma requeridos no se han aplicado ni se reflejan en la misma. Ninguna de esta información debe considerarse de forma aislada o como sustituto de los estados financieros históricos de Waters o SpinCo. Factores de riesgo importantes podrían causar que los resultados futuros reales y otros eventos futuros difieran materialmente de los estimados actualmente por la gerencia, incluyendo, pero no limitado a, los riesgos de que: una condición para el cierre de la transacción propuesta pueda no cumplirse; una aprobación regulatoria que pueda requerirse para la transacción propuesta se retrase, no se obtenga o se obtenga sujeta a condiciones que no se anticipan; Waters no pueda lograr las sinergias y la creación de valor contempladas por la transacción propuesta; Waters no pueda integrar pronto y efectivamente los negocios de SpinCo; el tiempo y la atención de la gerencia se desvíen en asuntos relacionados con la transacción; la interrupción de la transacción hace más difícil mantener las relaciones comerciales, contractuales y operativas; las calificaciones crediticias de la compañía combinada disminuyen después de la transacción propuesta; se inician procedimientos legales contra Waters, BD o la compañía combinada; Waters, SpinCo o la compañía combinada no pueden retener personal clave; y el anuncio o la consumación de la transacción propuesta tiene un efecto negativo sobre el precio de mercado de las acciones de capital de Waters y BD o sobre los resultados operativos de Waters y BD.

Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de esta comunicación. Ni Waters, ni BD, ni SpinCo asumen, y cada una de las partes renuncia expresamente, a cualquier obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información o desarrollo, eventos futuros o por cualquier otro motivo, salvo que lo exija la ley. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en estas declaraciones prospectivas.

Nota sobre el uso de indicadores financieros no GAAP

Además de las medidas financieras presentadas de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados de EE.UU. (" U.S. GAAP "), esta comunicación incluye ciertas medidas financieras no GAAP (en conjunto, las " Medidas no GAAP "), como el EBITDA ajustado, el EPS ajustado y el margen operativo ajustado. Estas Medidas no GAAP no deben utilizarse de forma aislada ni como sustituto o alternativa de los resultados determinados de acuerdo con U.S. GAAP. Asimismo, las definiciones de Waters y BD de estas medidas no GAAP podrían no ser comparables con las medidas financieras no GAAP con denominaciones similares presentadas por otras empresas. Para el año 2025, el EBITDA ajustado proyectado por Waters para el negocio de Biosciences & Diagnostic Solutions de BD es de aproximadamente 925 millones de dólares. Debido a la metodología de la SEC que requiere asignar los costes generales corporativos de BD (aproximadamente 200 millones de dólares), que no son necesarios para operar el negocio de Bioscience & Diagnostic Solutions y no se transferirán después de la escisión, así como aproximadamente 100 millones de dólares en costes únicos no recurrentes relacionados con la escisión, la transacción y la reestructuración, se esperaría que el EBITDA para el negocio de Biosciences & Diagnostic Solutions de BD en los estados financieros de escisión de BD para el mismo período sea aproximadamente de 300 millones de dólares menor.

