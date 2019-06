Wheels Up adquiere Travel Management Company (1)

Publicado 04/06/2019 16:11:54 CET

Esta adquisición incorpora aviones adicionales para reforzar la oferta de aviones de reacción ligeros y el mercado de vuelos chárter

NUEVA YORK y ELKHART, Indiana, 4 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Wheels Up, la compañía de aviación privada basada en miembros, ha anunciado hoy la adquisición de Travel Management Company (TMC). La operación tendrá como fecha límite el 31 de mayo de 2019. TMC, el mayor operador mayorista de aviones de reacción ligeros en los Estados Unidos, opera una flota propia y arrendada de aviones Hawker 400XP en Norteamérica.

Esta adquisición estratégica responde a la creciente demanda de los miembros de Wheels Up de aviones de reacción ligeros de alta calidad que cumplan con los estrictos estándares de seguridad y operación de Wheels Up. Además de contar con la actual flota de 93 aviones de Wheels Up, se incorporará la flota de 26 Hawker 400XP de TMC para reforzar aún más la oferta de aviones de reacción ligeros de Wheels Up y el creciente mercado de vuelos chárter.

"Esta adquisición es una parte fundamental de nuestra constante evolución de marca y nuestra misión de proporcionar a nuestros miembros una solución completa de aviación privada. Estamos encantados de dar la bienvenida a TMC a la familia de Wheels Up", afirmó Kenny Dichter, fundador y consejero delegado de Wheels Up. "TMC y su flota de aviones de reacción ligero la incorporación perfecta para nuestro socio ancla, Gama Aviation y sus pilotos, que continuarán operando la aeronave en la flota de Wheels Up y proporcionarán a nuestros miembros el mismo elevado nivel de seguridad y servicio que ofrecen a día de hoy".

Phil Dodyk, consejero delegado de TMC, afirmó: "El equipo de TMC es de primera categoría, y estamos orgullosos de la reputación que nos hemos ganado por ser uno de los operadores más seguros y fiables de la aviación privada. Tras unirnos a Kenny y al equipo de Wheels Up, estamos entusiasmados por formar parte de una marca tan prestigiosa y de una compañía más grande que ahonda liderazgo con talento y que comparte nuestra visión colectiva de construir un líder en el sector".

TMC operará como una filial independiente de Wheels Up y continuará proporcionando el mismo servicio a sus actuales socios de canal mayoristas. Los clientes de TMC y los socios de canal mayoristas continuarán trabajando con sus respectivos contactos de TMC, incluidos Phil Dodyk y el equipo de liderazgo de TMC. TMC continuará operando desde su ubicación actual en Elkhart (Indiana).

Las condiciones financieras específicas del acuerdo no se han hecho públicas.

Acerca de Wheels Up Wheels Up es una innovadora compañía de aviación privada basada en miembros que reduce de forma notable los costes iniciales para volar de manera privada, además de proporcionar seguridad, servicios, flexibilidad y calidad sin parangón. Wheels Up, creada y dirigida por el prestigioso empresario Kenny Dichter, ofrece una solución completa de aviación privada para sus más de 5000 miembros a través de tres opciones únicas para miembros: Connect, Core y Business, además de una amplia selección de características de programa. La primera de estas características es el acceso garantizado solo para miembros a una flota de 93 aeronaves (operadas exclusivamente por Gama Aviation) hasta 365 días al año, con un preaviso de tan solo 24 horas. La flota de Wheels Up incluye los modelos King Air 350i, Citation Excel/XLS y Citation X. Los miembros también tienen acceso a Wheels Up Charter Marketplace, una nueva e innovadora función digital disponible en la aplicación de Wheels Up que permite que busquen y elijan entre un inventario en tiempo real de los aviones de los socios de Wheels Up. Estos aviones están examinados en materia de seguridad y verificados, y se pueden reservar al instante. A través de Wheels Up Flight Desk, los miembros pueden aprovechar las ofertas de aviones de reacción ligeros y medianos de Wheels Up con tarifas fijas por hora.

Wheels Up hace de agente para los miembros de Wheels Up pero no es un operador del programa de aviación; las compañías aéreas con licencia FAA (Administración Federal de Aviación) y registro DOT que participan en el programa ejercen un control operativo completo sobre todos los vuelos ofrecidos u organizados a través de Wheels Up. Todos los aviones que son propiedad o están alquilados por Wheels Up se alquilan a la compañía aérea operadora, quien los opera de forma exclusiva. Síganos en Facebook