COMUNICADO: El whisky inspirado en Juego de Tronos ya está aquí: White Walker by Johnnie Walker

-- El whisky inspirado en Juego de Tronos está aquí con motivo de la celebración de la serie de televisión del momento, que presentará White Walker by Johnnie Walker

Envíe un cuervo: Scotch ha entrado oficialmente en el reino. En colaboración con HBO(R) y Juego de Tronos, Johnnie Walker ha presentado hoy el nuevo White Walker by Johnnie Walker. Este whisky escocés de edición limitada está inspirado en los enigmáticos y temidos personajes de la serie de éxito -los White Walkers- ya está aquí para que sus seguidores disfruten mientras crece la ilusión por la temporada final.

Conocido por sus ojos azules como el hielo y dirigido por el Rey de la Noche, el ejército zombie de White Walkers ha emergido del Helado Norte trayendo con ellos el frío del invierno y ahora un whisky de edición limitada que evoca su gélido mundo. Creado por el especialista en whisky George Harper, junto con el pequeño equipo de expertos mezcladores en Johnnie Walker, la mejor forma de servir este innovador whisky es directamente desde el congelador, imitando la presencia escalofriante de los White Walkers.

La botella le traslada directamente al Helado Norte con un diseño en azul y blanco gélido junto con el icónico hombre caminando de Johnnie Walker ahora vestido con armadura para pertenecer a las filas de las fuerzas del Rey de la Noche. Utilizando la tecnología de tinta sensible a la temperature, se recordará a los seguidores que "el invierno está aquí" con un inesperado cubito de hielo gráfico apareciendo en la botella cuando se enfría.

El Scotch tiene notas de azúcar caramelizado y vainilla, frutos rojos frescos con un toque de frutas de la huerta y maltas de una sola destilería de Cardhu y Clynelish, una de las destilerías más al norte de Escocia. El mezclador George Harper utilize el Helado Norte como su punto de partida para crear White Walker by Johnnie Walker. "Los whiskies de Clynelish han superado largos inviernos escocedes, no muy distintos a los largos periodos resistidos por la Guardia de la Noche que se han aventurado al norte del Muro, de manera que era el sitio perfecto para empezar a crear este whisky único", dijo.

"Sabíamos que los seguidores tenían ganas de un whisky inspirado en Juego de Tronos y una vez vimos la visión de Johnnie Walker de una manera de colaborar supimos que la idea era perfecta y el momento era ahora. Desde el principio, supieron que querían crear algo especial, y lo hemos conseguido con White Walker by Johnnie Walker. Confiamos en que los seguidores disfrutarán degustando este delicioso whisky mientras esperan la temporada ocho y más allá", dijo Jeff Peters, vicepresidente de Licensing & Retail en HBO.

White Walker by Johnnie Walker estará disponible globalmente, incluyendo en todos los principales aeropuertos, a partir de octubre de 2018 hasta que se agoten las existencias con un precio de venta sugerido en el Reino Unido de 32,00 libras para 750 ml (41,7% ABV).

Para más información sobre White Walker by Johnnie Walker, visite www.johnniewalker.com/en/our-whisky/limited-edition-whiskies/white-walker-johnnie- walker/ [http://www.johnniewalker.com/en/our-whisky/limited-edition-whiskies/white-walker-johnnie-walker ] y siga a:

Notas a los redactores

Acerca de Johnnie Walker:

Johnnie Walker es la marca de whisky escocés número uno del mundo (IWSR), disfrutada por personas de más de 180 países en todo el mundo. Desde tiempos de su fundador, John Walker, los que mezclan sus whiskies han dado prioridad al sabor y a la calidad por encima de todo lo demás.

El actual rango de reconocidos whiskies incluye: Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve, Aged 18 Years y Blue Label. Juntos, son más de 18 millones de cajas vendidas anualmente (IWSR, 2017), lo que convierte a Johnnie Walker en la marca de whisky escocés más popular del mundo.

Acerca de Diageo

Diageo es un líder global en bebidas alcohólicas, con una sobresaliente colección de marcas que abarcan los whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit y Buchanan; los vodkas Smirnoff, Cîroc y Ketel One; además de las marcas Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray y Guinness.

La compañía cotiza en la Bolsa de Valores de Londres (DGE) y en la Bolsa de Valores de Nueva York (DGE) y nuestros productos se venden en más de 180 países en todo el mundo. Para obtener más información sobre Diageo, su gente, sus marcas y su desempeño, visítenos en http://www.diageo.com. Visite el recurso global de Diageo sobre consumo responsable de alcohol, http://www.DRINKiQ.com, para encontrar información, iniciativas y formas de compartir las mejores prácticas.

Celebrando la vida, todos los días, en todas partes.

Acerca de HBO Licensing & Retail

HBO Licensing & Retail, una división de Home Box Office, Inc., se asocia con los mejores licenciatarios de todo el mundo para dar a la audiencia global de HBO nuevas y emocionantes maneras de implicarse con sus programas favoritos. La división aprovecha los programas HBO icónicos, como Juego de Tronos, VEEP, Sexo en Nueva York, Silicon Valley, Insecure, The Sopranos, Big Little Lies, True Blood y otros para crear productos de consumo autorizados oficialmente, programas de merchandise innovadores, activaciones de comercio minorista y experiencias inmersivas en vivo. HBO Licensing & Retail trabaja en una amplia gama de categorías de producto, incluyendo coleccionables, ropa, edición, experiencias de marca en vivo, juegos digitales, colaboraciones de moda y belleza, accesorios de lujo, etc. El merchandise autorizado oficialmente de HBO puede adquirirse en tiendas minoristas en todo el mundo, online en EE. UU. en http://store.hbo.com, y en el eje minorista de HBO, la HBO Shop(R), localizada en la 42nd y la 6th Avenue de New York City.

