Wincomm y Portwell presentarán soluciones de computación con IA médica de próxima generación en MEDICA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Una gama más amplia de soluciones informáticas, desde atención móvil e IA médica hasta quirófanos

HSINCHU, 3 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Wincomm, una empresa de Portwell, se unirá a Portwell Taiwán y Portwell Europa en la feria MEDICA 2026 para presentar una visión común en el ámbito de la computación con IA aplicada a la medicina. El evento, que tendrá lugar del 16 al 19 de noviembre en Düsseldorf (Alemania), contará con un espacio de exposición conjunto en el pabellón 12, stand C76 donde se integrarán soluciones de computación embebida, equipos médicos todo en uno (AIO) y dispositivos portátiles, abarcando un espectro más amplio de aplicaciones en el sector sanitario.

Con la participación de Portwell Taiwán y Portwell Europa, esta muestra reúne experiencia en ingeniería de productos y soporte regional para ayudar a los fabricantes de equipos médicos y a los integradores de sistemas a explorar arquitecturas informáticas adecuadas para sus aplicaciones.

Esta presentación conjunta refleja una tendencia más amplia en la tecnología sanitaria: la demanda de plataformas informáticas más diversas, adaptadas a distintas cargas de trabajo, requisitos de alimentación, limitaciones de instalación y necesidades de integración de sistemas. Al exponer sus carteras de productos complementarias, Wincomm y Portwell ofrecen a los visitantes una visión más completa de las plataformas disponibles para desarrollar equipos médicos conectados e implementar inteligencia en el entorno clínico en el punto de atención.

Una visión compartida sobre la IA en el ámbito médico: plataformas específicas para cada aplicación en los distintos entornos asistenciales

Wincomm y el grupo Portwell presentan una estrategia de desarrollo de IA médica centrada en la computación específica para cada aplicación: combinando movilidad, aceleración gráfica, integración clínica y facilidad de mantenimiento, según las necesidades de cada entorno asistencial.

La gama de soluciones expuesta abarca las siguientes áreas de aplicación:

Se invita a los fabricantes de dispositivos médicos, integradores de sistemas y socios tecnológicos del sector sanitario a explorar el catálogo de demostraciones y a analizar futuras oportunidades de desarrollo de inteligencia artificial aplicada a la medicina.

Exposición: MEDICA 2026Fechas: 16–19 de noviembre de 2026Lugar: Düsseldorf, AlemaniaStand conjunto Wincomm y Portwell: Hall 12, Stand C76Stand TW Excellence: Hall 16, Stand B23

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