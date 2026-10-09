Wondershare Filmora 16 llega para hacer más accesible la creación de vídeo profesional con IA

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 9 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Wondershare Filmora, uno de los programas estrella de Wondershare para la creación de contenido de vídeo, ha lanzado oficialmente Filmora 16. Con el nuevo posicionamiento "Edita como un experto con Filmora e IA", Filmora 16 incorpora una amplia gama de funciones basadas en IA y herramientas profesionales diseñadas para reducir las tareas de edición más tediosas, ofrecer a los creadores un mayor control y hacer que la creatividad profesional sea más accesible.

Entre las principales novedades se encuentran el Análisis multimedia con IA, el Seguimiento de cámara, la Máscara de color y el Reencuadre de vídeo de 360°. Filmora 16 está diseñado para creadores de vídeo, incluidos creadores de YouTube y pequeños equipos de marketing, para ayudarles a crear contenidos más ambiciosos con menos complejidad.

Comprender todos tus materiales

Las grabaciones pueden proceder de distintos dispositivos y formatos, por lo que los creadores necesitan identificar rápidamente qué contiene cada recurso antes de decidir qué incluir en la edición final.

Funciones destacadas

Análisis multimedia con IA y Contenedor multimedia inteligente — El Análisis multimedia con IA ayuda a comprender los recursos de vídeo e imagen mediante la identificación de contenido visual clave y la generación de etiquetas, descripciones y sugerencias de edición que se pueden buscar. Los recursos analizados pueden organizarse en el Contenedor multimedia inteligente para explorar, filtrar y localizar los materiales útiles.

— El Análisis multimedia con IA ayuda a comprender los recursos de vídeo e imagen mediante la identificación de contenido visual clave y la generación de etiquetas, descripciones y sugerencias de edición que se pueden buscar. Los recursos analizados pueden organizarse en el Contenedor multimedia inteligente para explorar, filtrar y localizar los materiales útiles. Grabación de varias fuentes — Permite grabar la pantalla, la cámara, el micrófono y el audio del sistema como fuentes independientes que pueden incorporarse directamente a la línea de tiempo de edición.

— Permite grabar la pantalla, la cámara, el micrófono y el audio del sistema como fuentes independientes que pueden incorporarse directamente a la línea de tiempo de edición. Grabación de juegos — Ofrece un modo de grabación específico para ventanas de juegos compatibles, con las grabaciones capturadas listas para editarse en Filmora.

Toma el control profesional

Una vez comprendido el material de origen, los creadores necesitan un control preciso sobre cómo aparece y se comporta en el encuadre. Filmora 16 integra estos controles en un flujo de edición más accesible.

Funciones destacadas

Seguimiento de cámara — Sigue la cabeza, el cuerpo o un área personalizada y permite aplicar un efecto de seguimiento de cámara sin depender de complejos ajustes manuales mediante fotogramas clave.

— Sigue la cabeza, el cuerpo o un área personalizada y permite aplicar un efecto de seguimiento de cámara sin depender de complejos ajustes manuales mediante fotogramas clave. Máscara de color — Aplica ajustes de color a áreas seleccionadas del encuadre, ofreciendo a los creadores un control más preciso sobre el tratamiento del color en zonas específicas.

— Aplica ajustes de color a áreas seleccionadas del encuadre, ofreciendo a los creadores un control más preciso sobre el tratamiento del color en zonas específicas. Mate de seguimiento — Utiliza una capa para controlar el área visible de otra, ofreciendo mayor flexibilidad para la composición.

— Utiliza una capa para controlar el área visible de otra, ofreciendo mayor flexibilidad para la composición. Color automático — Mejora automáticamente problemas habituales de color y exposición.

Da forma a tu visión creativa

Filmora 16 amplía las posibilidades creativas relacionadas con el movimiento visual, el texto, los subtítulos y el contenido inmersivo, ofreciendo más formas de desarrollar un estilo visual propio.

Funciones destacadas

Animación de vídeo — Ofrece animaciones In, Out y Combo con mayor control sobre el movimiento dentro de un clip, lo que permite crear un ritmo visual y unas transiciones más flexibles.

— Ofrece animaciones In, Out y Combo con mayor control sobre el movimiento dentro de un clip, lo que permite crear un ritmo visual y unas transiciones más flexibles. Reencuadre de vídeo de 360° — Permite reencuadrar vídeos de 360°, ajustar los ángulos de visión y utilizar fotogramas clave y preajustes de movimiento para crear planos dinámicos.

— Permite reencuadrar vídeos de 360°, ajustar los ángulos de visión y utilizar fotogramas clave y preajustes de movimiento para crear planos dinámicos. Corrección inteligente de texto — Identifica errores habituales de transcripción y ofrece sugerencias de corrección, al tiempo que permite corregir errores recurrentes de forma conjunta y añadir términos a un diccionario personal.

— Identifica errores habituales de transcripción y ofrece sugerencias de corrección, al tiempo que permite corregir errores recurrentes de forma conjunta y añadir términos a un diccionario personal. Pista de subtítulos — Separa el contenido de los subtítulos en pistas específicas para facilitar una edición, aplicación de estilos, exportación y gestión multilingüe más estructuradas.

— Separa el contenido de los subtítulos en pistas específicas para facilitar una edición, aplicación de estilos, exportación y gestión multilingüe más estructuradas. Subtítulos dinámicos — Ofrece estilos y plantillas visuales para integrar el contenido hablado en el ritmo del vídeo.

— Ofrece estilos y plantillas visuales para integrar el contenido hablado en el ritmo del vídeo. Desenfoque de movimiento de fotograma clave — Ayuda a que los elementos animados se muevan de forma más natural al añadir desenfoque al movimiento basado en fotogramas clave.

Simplifica la entrega de contenido

Filmora 16 agiliza estos pasos finales para facilitar la exportación y la continuidad del trabajo.

Funciones destacadas

Importación/Exportación XML — Permite importar estructuras de línea de tiempo compatibles en Filmora y exportar proyectos para flujos básicos de edición entre diferentes programas.

— Permite importar estructuras de línea de tiempo compatibles en Filmora y exportar proyectos para flujos básicos de edición entre diferentes programas. Exportación por lotes — Procesa varias tareas de exportación al mismo tiempo, reduciendo el trabajo manual y repetitivo cuando se necesitan varias versiones.

Para los equipos que trabajan en proyectos de vídeo comerciales y de marca más estructurados, Wondershare también ofrece Filmora.TV, un estudio creativo de IA basado en navegador que reúne la planificación visual, la generación de contenido con IA, la edición y la colaboración en equipo en un único espacio de trabajo. Más información en Filmora.TV.

"La IA está cambiando lo que es posible en la creación de vídeo", ha declarado Christy Wu, vicepresidenta de Wondershare. "Con Filmora 16 seguimos invirtiendo en hacer que las capacidades creativas profesionales sean más intuitivas y accesibles, dando a los creadores más espacio para centrarse en sus ideas. Creemos que la tecnología debe ampliar las posibilidades de la creatividad y ayudar a más personas a crear y comunicarse."

Wondershare Filmora 16 ya está disponible para los creadores que buscan incorporar un mayor control profesional y flexibilidad creativa a sus flujos de trabajo de vídeo. Para obtener más información y conocer la última versión, visita Wondershare Filmora.

Sobre Filmora

Lanzado en 2015, Wondershare Filmora ofrece un rendimiento fluido y una interfaz de usuario intuitiva. Ha alcanzado casi 400 millones de usuarios acumulados en más de 150 países y regiones. Con funciones avanzadas de generación y edición de contenido, más de 2.9+ millones de recursos creativos, música para uso comercial y plantillas prediseñadas, Filmora ofrece una experiencia de edición de vídeo eficiente y accesible para usuarios de todos los niveles.

Sobre Wondershare

Fundada en 2003, Wondershare es una empresa de software reconocida a nivel mundial por sus soluciones para la creatividad y la productividad. Impulsada por la misión "Creativity Simplified", ofrece herramientas como Filmora, Virbo, SelfyzAI, PDFelement, EdrawMax y EdrawMind. Con más de 2.000 millones de usuarios activos acumulados y presencia en más de 200 países y regiones, Wondershare ayuda a creadores de todo el mundo con software intuitivo y recursos creativos.

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