WooCommerce se une a Mastercard para acelerar la aceptación digital en el comercio electrónico en EMEA

(Información remitida por la empresa firmante)

Los comerciantes de WooCommerce en EMEA podrán aprovechar la potente conectividad de adquirentes locales y las opciones de pago proporcionadas por Mastercard

SAN FRANCISCO, 9 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- WooCommerce, la plataforma de comercio electrónico más popular de Internet, ha firmado una nueva asociación con Mastercard para mejorar la experiencia de pago digital para los compradores de comercio electrónico y los comerciantes que los atienden.

La colaboración acelerará la aceptación digital para los clientes comerciales de Woo y proporcionará nuevas funcionalidades de pago a los consumidores.

Gracias a esta colaboración, los comerciantes de WooCommerce tendrán acceso a Mastercard Merchant Cloud, una pasarela unificada que ofrece un procesamiento de pagos optimizado y prevención avanzada del fraude. Además, podrán aceptar una amplia gama de transacciones digitales de forma rápida y segura, incluyendo todas las principales marcas de tarjetas y otros métodos de pago sin tarjeta.

Aprovechando la red global de Mastercard, compuesta por más de 200 bancos adquirentes, para escalar y ampliar la relevancia de WooCommerce, la colaboración permitirá a las instituciones financieras ofrecer servicios a más comerciantes de comercio electrónico que nunca. Los comerciantes de WooCommerce se beneficiarán al acceder a soluciones de pago globales sencillas y seguras, así como a métodos de pago locales flexibles, lo que aumentará la variedad, la comodidad y el poder de compra de sus clientes.

Maria Parpou, vicepresidenta ejecutiva de Mastercard Merchant Cloud, afirmó: "Esta colaboración con WooCommerce incorpora el poder de la red global de Mastercard a la plataforma de Woo, ofreciendo a los consumidores formas de pago sencillas y cómodas, a la vez que brinda a los comerciantes acceso a una variedad de bancos adquirentes y los ayuda a crecer en línea".

"Estamos encantados de asociarnos con Mastercard, líder del mercado de tecnología de pagos y una de las marcas más fiables y reconocidas del mundo", comentó Beau Lebens, director de WooCommerce. "Al colaborar, los comerciantes de WooCommerce obtienen acceso a la más amplia gama de servicios bancarios y financieros relevantes en su región con nuevas y robustas opciones de pago".

WooCommerce es utilizado por más del 33% de todos los sitios de comercio electrónico en línea, impulsando colectivamente más de 4 millones de tiendas y llegando a cientos de millones de compradores todos los días.1 WooCommerce, una plataforma de comercio electrónico altamente personalizable y escalable, también proporciona a los comerciantes acceso a más de 1.300 extensiones y servicios en WooCommerce Marketplace y se complementa con una comunidad global de más de 80.000 desarrolladores, constructores y diseñadores.

1 StoreLeads, noviembre de 2025,

Acerca de Woo

Woo es la empresa detrás de WooCommerce, la plataforma de comercio electrónico de código abierto que impulsa más de 4 millones de tiendas online. Desarrollada en WordPress, WooCommerce ofrece extensibilidad y flexibilidad ilimitadas para propietarios y desarrolladores de tiendas.

Woo es una empresa completamente distribuida con empleados en todo el mundo, dedicada a potenciar el éxito de comerciantes, desarrolladores y cualquier otra persona que se gane la vida a través del comercio electrónico. woocommerce.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2838936...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/woocommerce-se-une-a-mastercard-para-acelerar-la-aceptacion-digital-en-el-comercio-electronico-en-emea-302635752.html