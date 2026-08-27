(Información remitida por la empresa firmante)

-Woolpert nombra a Jen Sorenson vicepresidenta ejecutiva de Infraestructuras para impulsar el crecimiento estratégico

Reconocida por su capacidad para crear organizaciones de alto rendimiento, Sorenson aporta a Woolpert más de dos décadas de experiencia en expansión de mercado y atención al cliente.

AUSTIN, Texas, 27 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- Woolpert ha nombrado a Jen Sorenson vicepresidenta ejecutiva de Infraestructuras, lo que refuerza el compromiso de la empresa con el crecimiento estratégico y la innovación en sus mercados de transporte, aviación, agua, aguas residuales, aguas pluviales y energía.

Sorenson cuenta con más de 20 años de experiencia en puestos de liderazgo impulsando la transformación empresarial, el crecimiento y programas de infraestructura a gran escala en el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción.

En estrecha colaboración con el equipo ejecutivo de Woolpert, Sorenson dirigirá el sector multidisciplinar de infraestructuras de la empresa, centrándose en la excelencia operativa, la expansión del mercado, la colaboración intersectorial y el éxito de los clientes. Supervisará la estrategia de crecimiento orgánico y mediante adquisiciones del sector, las iniciativas estratégicas, las mejoras operativas, las inversiones y las iniciativas de desarrollo empresarial, contribuyendo a posicionar a Woolpert para abordar retos de infraestructura cada vez más complejos y ofrecer soluciones innovadoras a clientes de todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Sorenson ha liderado iniciativas complejas de infraestructura que abarcan los mercados del transporte, el agua, así como los ámbitos federal y municipal. Tras iniciar su carrera como ingeniera civil colegiada, adquirió experiencia en la ejecución técnica, las operaciones sobre el terreno y la participación de las partes interesadas, antes de ascender a puestos de liderazgo ejecutivo en los que supervisaba las operaciones, la estrategia y el desarrollo empresarial de empresas de ingeniería nacionales e internacionales.

Antes de incorporarse a Woolpert, Sorenson ocupó puestos de alta dirección en AtkinsRéalis, AECOM y Atlas. Más recientemente, desempeñó el cargo de vicepresidenta sénior de infraestructuras en Atlas, donde fue responsable de una importante unidad de negocio que abarcaba el oeste de EE.UU., dirigiendo el crecimiento estratégico, el rendimiento operativo y a más de 800 empleados.

El presidente y consejero delegado de Woolpert, Neil Churman, afirmó que el estilo de liderazgo colaborativo de Sorenson la sitúa en una posición excepcional para guiar el crecimiento continuo de la empresa.

"Jen combina una profunda experiencia en el sector con una capacidad demostrada para crear equipos sólidos e impulsar el crecimiento", señaló Churman. "Su liderazgo será fundamental a medida que ampliemos nuestro negocio de infraestructuras, reforcemos la colaboración a nivel mundial y sigamos ofreciendo un valor excepcional a nuestros clientes".

Sorenson señaló que le atrajo la cultura de Woolpert, su compromiso con la innovación y su enfoque en el éxito de los clientes.

"Woolpert está viviendo una temporada de enorme crecimiento con una trayectoria exponencial, y me han inspirado las personas y la cultura que he conocido hasta ahora", afirmó Sorenson. "La filosofía de Woolpert, que antepone a las personas, encaja perfectamente con mi propio enfoque de liderazgo. Me apasiona conectar con mi equipo y apoyar su desarrollo, y estoy deseando ayudarles a alcanzar su máximo potencial, tanto a nivel individual como colectivo".

Sorenson es licenciada en Ingeniería Civil por la Universidad de Dakota del Norte y tiene un máster en Ingeniería Medioambiental y de Recursos Hídricos por la Universidad de Texas en Austin. Además, recientemente ha completado el Programa de Análisis de Negocios de Harvard.

Su liderazgo y su impacto en el sector le han valido el reconocimiento a nivel nacional, entre otros, al ser nombrada una de las America's Top 10 Women of Distinction por The Chief Navigators y una de las Top 50 Women Leaders of Texas por Women We Admire.

Sorenson trabajará desde la oficina de Woolpert en Austin, Texas.

Acerca de Woolpert Woolpert es líder mundial en servicios de arquitectura, ingeniería y geoespacial (AEG), con más de un siglo de experiencia impulsando la innovación y generando un impacto significativo. Combinamos una profunda experiencia técnica con una mentalidad con visión de futuro para resolver retos complejos en los sectores público, privado y gubernamental. Woolpert se enorgullece de estar certificada como 'Great Place to Work', de figurar entre las 10 mejores empresas de diseño y construcción de edificios, entre las 50 mejores empresas de diseño según Engineering News-Record y entre las 100 mejores empresas geoespaciales a nivel mundial. Woolpert opera desde más de 75 oficinas repartidas por los cinco continentes, construyendo comunidades más inteligentes y resilientes en todo el mundo. Más información en woolpert.com.

Contacto para mediosLynn Rossi Media@woolpert.com

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