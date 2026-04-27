Wynn Macau muestra la herencia sino-portuguesa de Macao en Madrid

(Información remitida por la empresa firmante)

La gira destaca la porcelana, la gastronomía y las experiencias culturales inmersivas, mientras Macao amplía su atractivo para los viajeros europeos.

MADRID, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La gira "Experience Macao", organizada por la Oficina de Turismo del Gobierno de Macao, se celebró del 17 al 21 de abril en la Plaza Puente del Rey, a orillas del río Manzanares en Madrid. Esta muestra turística de cinco días contó con cuatro zonas de exposición principales y 20 stands, que ofrecieron a los visitantes una visión de Macao a través de instalaciones lumínicas, espectáculos culturales y experiencias gastronómicas interactivas. Wynn Macau, un referente en el sector hotelero y turístico de Macao, se alineó con la temática de la gira, dando vida a la arraigada fusión de influencias chinas y portuguesas de la ciudad, a través de sus colecciones de arte, su patrimonio cultural inmaterial y su gastronomía característica.

Una de las piezas centrales de la gira fue una exposición a gran escala de porcelana de Jingdezhen, presentada originalmente en Wynn, y adaptada para el evento de Madrid con el fin de ofrecer al público europeo una visión directa de la profundidad histórica y la maestría artesanal de la cerámica china.

En 1603, la porcelana de Kraak partió de Macao en barcos mercantes portugueses, constituyendo una de las primeras impresiones culturales de China en Europa. Siglos después, a través de esta exposición inmersiva de luces y sombras, dedicada a la porcelana, esta vuelve a servir de nexo entre culturas, reconectando el intercambio histórico con el público contemporáneo.

Más allá de la exposición, Wynn ha utilizado repetidamente Macao como plataforma para dar a conocer la cultura y los productos de Jiangxi al público internacional. Esto ha incluido destacar especialidades regionales como el tofu frito de Xiushui y los fideos de boniato de Nancheng, así como colaborar con artistas de Macao en la creación de productos culturales inspirados en la porcelana.

"Macao es una ventana vital para el intercambio intercultural, y nuestro objetivo es utilizarla para dar a conocer la cultura china al público internacional", declaró Linda Chen, presidenta de Wynn Macau. "Queremos que visitantes de todo el mundo descubran la belleza de la cultura tradicional china a través de Macao y que se inspiren para visitar tanto Macao como Jiangxi, creando así un auténtico concepto de viaje 'una ciudad, dos destinos'."

La gira promocional en Madrid también incluyó una zona de recepción y diversas experiencias turísticas interactivas sobre Macao. Los visitantes podían probar a tocar la batería en una zona de danza del león o vestirse con el traje tradicional chino de boda, conocido como Qun Kwa, para hacerse fotos. Una casa de té tradicional de Macao, que ofrecía dim sum y demostraciones de pintura con azúcar, brindó una experiencia única. Los aficionados a las carreras pudieron experimentar el Guia Circuit mediante una simulación ofrecida por el Museo del Gran Premio de Macao. Además, instalaciones inmersivas de realidad virtual permitieron a los visitantes explorar nueve itinerarios turísticos diferentes por Macao.

"Queremos aprovechar la singular herencia sino-occidental de Macao —su arquitectura histórica y sus tradiciones culturales inmateriales— para crear vínculos más sólidos con los visitantes de España y de toda Europa", afirmó Chen. "El objetivo es generar un interés sostenido en Macao como destino de turismo cultural, más allá de campañas o promociones puntuales".

España, reconocida mundialmente por su cultura gastronómica, tiene una predilección natural por el buen sabor. Esta gira sirve como plataforma para mostrar el atractivo de Macao como destino turístico, incluyendo alojamientos de lujo, restaurantes con estrellas Michelin y una variada oferta turística, facilitando así que los visitantes internacionales conecten directamente con la oferta cultural de Macao.

"Continuaremos aprovechando los itinerarios multidestino del Área de la Gran Bahía para fortalecer los lazos turísticos regionales", dijo Chen. "Al mismo tiempo, reforzaremos la cooperación estratégica entre Hengqin y Macao para fomentar una mayor coordinación en la oferta de viajes, puntos de contacto compartidos para los visitantes y viajes más integrados entre destinos. A medida que seguimos enriqueciendo nuestra cartera de viajes culturales, mantenemos nuestro compromiso de presentar la cultura china a audiencias internacionales de una manera atractiva, accesible y relevante para los viajeros globales."

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