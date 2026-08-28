XCMG presenta la primera grúa de anillo del mundo con una capacidad de 14.000 toneladas, redefiniendo el levantamiento de cargas ultrapesadas

(Información remitida por la empresa firmante)

XUZHOU, China, 28 de agosto de 2026/PRNewswire/ -- XCMG informó que la primera unidad principal de la primera grúa de anillo del mundo, con una capacidad de 14.000 toneladas, ha salido de la línea de producción, lo que supone un avance histórico en la tecnología de elevación de cargas ultrapesadas. Desarrollada de forma conjunta por medio de XCMG y Sinopec Heavy Lifting & Transportation Co., Ltd., esta grúa será la grúa de anillo de mayor capacidad jamás construida, lo que establecerá un nuevo referente para los grandes proyectos de construcción en todo el mundo.

La grúa presenta una configuración modular compuesta por dos unidades principales que funcionan en tándem. La primera unidad principal ya ha completado el montaje final y puede realizar operaciones de elevación de forma independiente. En cuanto ambas unidades estén terminadas e integradas, la grúa dispondrá de una capacidad máxima de elevación de 14.000 toneladas y un momento de elevación máximo de 700.000 toneladas-metro, con varias especificaciones clave de rendimiento que se espera que marquen la pauta en el sector.

Esta grúa es más que una mejora incremental; representa un salto transformador para el sector mundial de la elevación de cargas pesadas, afirmó Yang Dongsheng, presidente de XCMG Group y de XCMG Machinery. Nuestra colaboración con Sinopec ha dado lugar a un nuevo modelo integrado que abarca la I+D, la fabricación y la aplicación, estableciendo un referente en el sector en materia de innovación independiente y aplicación de la ingeniería en equipos técnicos de gran envergadura.

La grúa de anillo también dispone de un sistema pionero de accionamiento eléctrico directo que convierte la energía eléctrica directamente en movimiento, lo que permite alcanzar un ahorro energético de más del 30 %, aumenta la eficiencia operativa en un 20 % y reduce los costes de combustible y las emisiones de carbono.

Al tiempo que los proyectos de energía nuclear en todo el mundo se hacen más grandes y modulares, aumenta la demanda de equipos de elevación de cargas ultrapesadas. La grúa de anillo de 14.000 toneladas supone un gran avance en el creciente papel que desempeñan los equipos de elevación de alta gama desarrollados en China en la construcción de centrales nucleares a nivel mundial. Puede utilizarse tanto en proyectos de energía convencional como en energía nuclear y también energía eólica. En el ámbito de la energía convencional, puede elevar una amplia gama de torres y recipientes de gran tamaño como unidades completas, sustituyendo la elevación por secciones y reduciendo los riesgos en el montaje, las pruebas de presión y otros trabajos de instalación. En la construcción de centrales nucleares, proporciona una capacidad sin precedentes a nivel mundial: desde una única posición de grúa y utilizando una única configuración de pluma, puede manejar módulos de la central y equipos principales para dos islas nucleares. En el caso de la energía eólica marina, su altura y capacidad de elevación permiten la instalación de turbinas de mayor capacidad.

Yang añadió: XCMG seguirá impulsando el desarrollo independiente de maquinaria de ingeniería de gran tamaño, ofrecerá soluciones demostradas y fiables para una gama más amplia de aplicaciones de ingeniería y proporcionará a los clientes de todo el mundo soluciones de construcción más seguras, eficientes y que ahorran energía.

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