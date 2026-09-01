XD THERMAL desarrolla arquitectura de refrigeración integrada para plataforma europea de autobuses eléctricos

(Información remitida por la empresa firmante)

SUZHOU, China, 1 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- XD THERMAL ha terminado el desarrollo de una arquitectura integrada de refrigeración líquida de doble cara para una plataforma europea de autobuses eléctricos.

El sistema de baterías de 35,3 kWh de la plataforma sirve para combinar carcasas refrigeradas por líquido con placas superiores estampadas, lo que permite gestionar el calor desde ambos lados de los módulos de batería. El primer prototipo se entregó en aproximadamente seis semanas y el diseño alcanzó la fase de producción en dos meses.

Gracias a la integración de las funciones de refrigeración en la carcasa de la batería, el diseño redujo los componentes relacionados con la refrigeración en aproximadamente un 25% y simplificó varios pasos de ensamblaje. La configuración de múltiples interfaces ha mejorado además la distribución del calor en todo el sistema de la batería, lo que contribuyó a prolongar la vida útil de la batería de litio.

La validación del sellado a nivel de sistema representa un reto de ingeniería considerable, ya que era necesario evaluar conjuntamente múltiples interfaces, juntas y vías de sellado, en lugar de como componentes separados. El equipo desarrolló dispositivos de precisión y realizó pruebas escalonadas de fugas de aire y helio para verificar la integridad general del sellado y detectar fugas de baja intensidad antes del lanzamiento.

Un segundo reto ha sido llevar a cabo el desarrollo de un proceso de producción fiable para el sistema de recubrimiento multifuncional. Las diferentes superficies requerían distintos materiales aislantes y de barrera térmica, en lugar de un recubrimiento uniforme. Este es el motivo por el que se ha llevado a cabo el desarrollo de métodos de sujeción y enmascaramiento personalizados para mantener límites de recubrimiento definidos y una aplicación uniforme en geometrías complejas.

"Una vez que la refrigeración se integra en la carcasa, los límites del diseño cambian", afirmó Xu, director técnico de XD THERMAL. "El reto ya no consiste en optimizar solo una placa de refrigeración, sino que se basa en poder garantizar que la estructura completa ofrezca un rendimiento térmico estable sin dejar de ser viable para su fabricación".

Los equipos de gestión térmica, estructural, de procesos, de calidad y de fabricación han trabajado de forma paralela durante todo el desarrollo, y con ello se consiguió que la experiencia con los prototipos se incorporara directamente a las revisiones de diseño y de procesos. La arquitectura escalable se puede adaptar a diferentes plataformas de vehículos, dimensiones de baterías y requisitos de capacidad sin necesidad de rediseñar fundamentalmente el concepto de refrigeración.

Desde principios del año 2025, la empresa ha ampliado sus operaciones de gestión térmica para vehículos comerciales, añadiendo recursos de producción específicos para componentes de refrigeración de baterías de mayor formato y alcanzando la producción en volumen a finales de año. Esta base de fabricación ahora da soporte a programas de autobuses eléctricos y vehículos pesados más allá de la plataforma inicial, integrando los recursos de ingeniería, validación y producción en un flujo de trabajo común para programas con diferentes tamaños de baterías y requisitos estructurales.

La empresa también participará en IAA TRANSPORTATION 2026 en Hannover este septiembre en el pabellón 22 C23, donde se debatirán temas como la integración de baterías, la capacidad de fabricación y la transición del prototipo a la producción en serie con socios de la industria.

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